8 050 51

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала

16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 22 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 904 особи;

летальних випадків – 470;

одужало – 18 831 особа;

здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 07захворіло – 1 990 353 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 07одужало – 1 533 303 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 07летальних випадків – 41 266;

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 07проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+8
ДоЗелебобились.
22.04.2021 08:17 Відповісти
+5
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.
22.04.2021 08:25 Відповісти
+4
А як же спад 3-ї хвилі? Степашка ж хвалився.
22.04.2021 08:25 Відповісти
ДоЗелебобились.
22.04.2021 08:17 Відповісти
Да, сделали себя вместе.
22.04.2021 08:18 Відповісти
Быдлозе 26% поддерживают куртки за 26 000 $. барыг на смертях
22.04.2021 10:29 Відповісти
Так вчера уже зебилы кукарекали, что всё на спад пошло!
22.04.2021 08:24 Відповісти
скоро выходные , Степанов опять - " ...мы уверенно выходим на плато!!)), датее опять понедельник и всё - суши вёсла, всё возвращается на " круги своя!!"))) ..кароче балабол ещё тот - другого бы уже давно пинками выпнули
22.04.2021 08:48 Відповісти
КОЛИ МИ ОБИРАЄМ ПОПУЛІСТІВ...(

Міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про відновлення очного навчання для учнів 1-4 класів із понеділка, 19 квітня.
«Щойно завершилось засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якій було прийнято ряд важливих рішень. Одним з них є відновлення очного навчання для учнів початкових класів.
, - наголосив під час брифінгу Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
--------------------------------------------------

За добу на Львівщині від коронавірусу померли 28 людей
У ще 804 мешканців Львівської області виявили коронавірусну хворобу

22 квітня 2021 09:03-------------------------------------------------------------
вЕЛИКОБРИТАНІЯ
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK ЗА ДОБУ ЗАРАЗИЛОСЬ +2,396
ПОМЕРЛО +22

пРОВАКЦИНОВАНО БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ
(УКРАЇНА-ПРОВАКЦИНОВАНО ДО 1.5 %)
22.04.2021 09:23 Відповісти
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.
22.04.2021 08:25 Відповісти
А як же спад 3-ї хвилі? Степашка ж хвалився.
22.04.2021 08:25 Відповісти
Да они плавают на своих волнах, и спад похоже, в их головах.
22.04.2021 08:44 Відповісти
Враньё это всё. Они специально пишут, что умер от ковида чтобы хоронили в закрытых гробах. Если хотите хоронить в открытом гробу, заплатите от 20 000 гривен. Это враньё, а не статистика
22.04.2021 08:28 Відповісти
Мне сегодня в красную зону ехать, в Запорожье. Никто не знает, обратно меня легко пропустят, обратно в Мариуполь? А то что-то я засомневался.
показати весь коментар
22.04.2021 08:28 Відповісти
ХЗ.
22.04.2021 08:30 Відповісти
О, блин! Обрадовал, однако. Ладно, буду пробивать инфу.
22.04.2021 08:32 Відповісти
Судячи з того що вчора перевіряли автовокзали на дотримання ***************** заходів.
22.04.2021 08:39 Відповісти
Ага! Таки была движуха. Ладно, поглядим. Я, в принципе, на своей тачке, но хрен зна, как оно выйдет на границе областей.
22.04.2021 08:45 Відповісти
Як я розумію, якщо автобуси ходять, то мабуть пропускають. А там ХЗ, стверджувати не можу.
22.04.2021 09:04 Відповісти
На всякий случай я запишу на видеорегистратор что из машины ваааще не выходил, в течение всей поездки, только брата выпустил и уехал.
22.04.2021 09:09 Відповісти
Вирус за границы областей, городов, провинций, штатов не вылезает, едь спокойно.
22.04.2021 08:47 Відповісти
По идее- да. Ты прав.
22.04.2021 08:49 Відповісти
У нас коли Франківськ був у червоній зоні, то на під'їздах в зону (навколо км.20 від Франківська) стояли пости поліції. Зупиняли, пояснювали що в'їжжаєте в червону зону, просили дотримуватися карантинних обмежень. На виїзд жодних обмежень. Якось так.
22.04.2021 09:18 Відповісти
О, благодарю, весьма конкретно и доходчиво!
22.04.2021 09:43 Відповісти
Харашо ідьом, ми ж чемпіони. Нє?
22.04.2021 08:29 Відповісти
Цифры говорят что никакого спада нет, что бы там не втирал мразота Степанов.
22.04.2021 08:52 Відповісти
Спад? Плато? Чи пальто?)
Без справжнього карантину і вакцинації катастрофа продовжуватиметься
22.04.2021 08:57 Відповісти
Смотрим на белорусов и курим бамбук .Факты упрямая вещь. Они ковид в упор не видят а степашке за каждым углом мерещится в его статистике. Все познается в сравнении . Вот свести их и хай поспорят кто из них бреше. А так это голимая пропаганда и реклама у кого ковид лучше.
22.04.2021 09:15 Відповісти
Белорусских врачей призвали рассказать ВОЗ правду о ситуации с COVID-19 в стране 20.04.2021, 13:04

Хватит молчать!
Хватит молчать!

https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://pluso.ru/

Telegram-канал https://t.me/belhalat_by «Белые халаты» отреагировал на встречу главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса с главой лукашенковского МИД Владимиром Макеем.

Telegram-канал призвал оставлять комментарии в аккаунтах соцсетей международных медицинских организаций.
«Медики, к вашим комментариям прикрепите фотопруфы того, как вы пользуетесь СИЗ по несколько раз, как у вас обстоят дела в больницах, как в палатах не хватает оснащения для лечения коронавирусных пациентов, и так далее. Спросите, почему врачей увольняют по политическим мотивам. Расскажите, как много ваших коллег переболело и погибло от COVID, и как государство обвиняло их к этом. Напишите от лица медработников Беларуси, что вы на самом деле думаете о ситуации со здравоохранением в РБ», - призывает Telegram-канал.
22.04.2021 09:26 Відповісти
Ты бы еще Северную Корею в пример привел...
22.04.2021 09:34 Відповісти
Согласно статистике смертности, опубликованной Могилевским https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_registry ЗАГСом , в январе - ноябре 2020 года общее количество умерших за указанный период (4375) превысило общее количество умерших за весь предыдущий год на 609, а в статистике смертности Могилева за предыдущие 5 лет не было подобных всплесков смертности и она оставалась на отметке около 3800 человек. Статистика также показала, что в ноябре 2020 года в Могилеве умерло почти вдвое больше, чем в ноябре 2019 года. Впоследствии статистика была удалена с сайта реестра. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus#cite_note-NN_Mogilev_statistics-94 [94] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus#cite_note-EUradio_Mogilev_statistics-95 [95]
22.04.2021 09:49 Відповісти
Вчера провели 109 007 тестирований и зафиксировали 12 162 новых случая заражения. Сегодня провели 101 981 (-7% от вчера) тестирований, и зафиксировали 16 235 (+33% от вчера) новых случаев заражения. Итого при уменьшении количества тестирований на 7%, количество новых случаев заражения возросло на 33%
22.04.2021 09:55 Відповісти
У Степанова по понедельникам спад очередной волны заболеваемости, по четвергам рост новой волны заболеваемости, а по пятницам плато.
22.04.2021 10:09 Відповісти
Когда нас пять лет пугали "доктором смерть" прокацапские говноканалы, тогда мало кто догадывался, что их слова будут вещими: только за один год своего правления, степанов убил более 40 тыс человек. Вот он доктор смерть!
22.04.2021 10:51 Відповісти
За один день 470 смертей от ковида. Это больше , чем в Иловайске.
22.04.2021 14:25 Відповісти
9 миллионный Израиль привил почти 6 млн граждан и объявил победу над короновирусом. После этого Израиль на всякий случай дополнительно законтрактовал 30 миллионов доз вакцины Пфайзер, которая демонстрирует наивысшие показатели защиты, включая мутации вируса.
37 миллионная Польша законтрактовала более 100 миллионов доз вакцины и привила дважды более 5 миллионов человек и единожды ещё более 2 миллионов человек.
330 миллионные США делают в день по 2-3 миллиона прививок. Число привитых приближается к 200 миллионам американцев.
Каждая страна борется с вирусом на высших уровнях, так как короновирус это прямая угроза национальной безопасности каждого государства.
Теперь несколько вопросов к инфантильной украинской власти:
1. когда власти Израиля, Польши и США обратились, естественно на высших уровнях, к Пфайзеру, если вакцинация в этих странах началась в декабре 2020 года?
Напомню, что Зе гордо заявил, что общался с Пфайзером аж 8 февраля 2021 года. а после этого нашёл время для лыжных покатушек, инфантильно спихнув проблему на некоего Ермака. Кто такие Ермаки, Степашки и Шмыгали для Пфайзера, если о вакцинах практически ежедневно с ними договариваются фрау Меркель, Трамп и Байден?
2. осознают ли украинская власть, что её некомпетентность, инфантильность станут причиной смерти тысяч украинцев? Ведь если бы была должным образом организована вакцинация, то эти бы люди не умерли. Я уже молчу о ущербе национальной безопасности, экономике и репутационных потерях для страны.
3. если вы не в состоянии организовать защиту украинцев от ковида путём вакцинации, то почему вы тупо игнорите пассивную защиту в виде ношения масок?!!! У вас что ума не хватает снять даже любимые видосики, в которых прямо показать как существо без маски убивает своих близких и знакомых?? Таких сюжетов можно снимать немерянно! Так много и в таких красках пока до последнего идиота не дойдёт, что маски лучше носить! при чём до того момента пока не заплатил космический штраф.
22.04.2021 16:05 Відповісти
Про Германию -- правда, уже позавчера (если интересно) -- бо в бане я, уже по-дважды на неделю...*)
Один раз привит каждый пятый немец.
Каждый пятый единожды привитый, привит второй дозой.
Привиты по полной программе все пожилые люди в домах престарелых и прочих подобных заведениях.

До Израиля ещё, как до Москвы раком, конечно, -- но есть уже реальное, к чему стремиться...
22.04.2021 20:18 Відповісти
 
 