В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала

16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 22 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 904 особи;

летальних випадків – 470;

одужало – 18 831 особа;

здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 990 353 особи;

одужало – 1 533 303 особи;

летальних випадків – 41 266;

проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях", - розповів Степанов.







