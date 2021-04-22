Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 квітня у світі зареєстрували 881 026 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 089 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 6-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 144 455 684 випадки інфікування, з них 881 026 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 071 798 осіб, з них 14 089 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 122,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позицію відповідно (21 квітня за летальними випадками Україна посідала 11-ту позицію у світі та 5-ту в Європі).



