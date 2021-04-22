УКР
Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 квітня у світі зареєстрували 881 026 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 089 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 6-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 144 455 684 випадки інфікування, з них 881 026 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 071 798 осіб, з них 14 089 за минулу добу.

Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 01

Побороли хворобу і вилікувалися 122,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позицію відповідно (21 квітня за летальними випадками Україна посідала 11-ту позицію у світі та 5-ту в Європі).

Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 03
Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 04

Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 2806
22.04.2021 08:25 Відповісти
наголосували деякі......
22.04.2021 08:23 Відповісти
Зе-досяжнення
22.04.2021 08:26 Відповісти
наголосували деякі......
22.04.2021 08:23 Відповісти
Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 2806
22.04.2021 08:25 Відповісти
Причём, во всём мире.
22.04.2021 08:26 Відповісти
Ми майже чемпіони.
22.04.2021 08:24 Відповісти
Почему майже? Насколько я понял это абсолютные показатели, которые растут пропорционально населения страны, а нужно считать относительные (например на 1 тыс. населения). И вот тут мы будем абсолютными чемпионами (думаю даже в мировом рейтинге)
22.04.2021 09:10 Відповісти
Нужно, просто, меньше летать.
22.04.2021 08:25 Відповісти
Брат сегодня летит, в Стамбул, оттуда в Лиссабон. Оба- Туркиш эрлайнз. Так требование такое: при посадке в Запорожье обязан иметь с собой: 5 масок, один прозрачный щиток, закрывающий лицо, две пары перчаток, 100 грамм дезраствора. Весело, блин!
22.04.2021 08:43 Відповісти
Зе-досяжнення
22.04.2021 08:26 Відповісти
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.

22.04.2021 08:27 Відповісти
еще чуть-чуть погундосит и будет 1 место , чемпион. дохнем поприколу из-за зеидиотов
22.04.2021 08:41 Відповісти
We Are the Champions!
22.04.2021 08:54 Відповісти
Порошенко! Порошенко, что ты наделал????!!! 😥😥😥
22.04.2021 08:55 Відповісти
Чем глубже Украина погружается в клоаку тем больше во всем виноваты папиредники.
Порошенко распоясался хуже некуда...
22.04.2021 09:55 Відповісти
Порошенко - причина всех зол. Зелень на самокритику не способна, потому только так.
22.04.2021 15:38 Відповісти
Всякий бред несут ворлдометры
22.04.2021 09:30 Відповісти
"всякий бред" несут те, кто у руля медицины стоит...
22.04.2021 10:13 Відповісти
Давать статистику в абсолютных цифрах без учета количества населения - мало о чем говорит.
Там на этом же сайте , откуда таблички , есть относительный показатель.
Не говоря уже о том, что статистика из Украины.. .ну такое. Все знают, как она делается.
Бутусов вроде вменяемый человек, а редактор новостей у него.... ну... в общем.
П.С.
В приличных изданиях заставляют подписывать , кто подготовил новости.
Чтобы хоть по фамилии знать, что за придурок это опубликовал.
22.04.2021 09:56 Відповісти
Ворлдометр составляется командой якобы волонтеров, купленными конечно короновбрасывающими фейковую пандемию
22.04.2021 13:39 Відповісти
Дайте ЗЕ т Степанову медаль. Таки реально чемпионы теперь.
22.04.2021 10:06 Відповісти
Ви знущаєтесь? Ви би присобачили медаль на курточку за 600к?
22.04.2021 10:50 Відповісти
Прибить гвоздями степанову медаль на лоб, чтобы не испортить курточку
22.04.2021 10:56 Відповісти
Это ничего, главное, у министра, который обязан за этим следить и контролировать, куртка новая.
Он же признался, что для "удовлетворительных темпов вакцинации" нужна своя вакцина.
А раз ее нет, то какие к нему претензии из-за неудовлетворительных темпов?
22.04.2021 10:12 Відповісти
Ми зробимо Україну європейським лідером... (все ж такі виконав обіцянку! )
Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 2304
22.04.2021 10:49 Відповісти
Два года назад, только идиоты 73% не верили, что избрание тупоголового шута президентом, может означать, что дальше будет только хуже. Вот вам и результат.
22.04.2021 10:55 Відповісти
Антиваксеры, давайте хором:
Этот день мы приближали, как могли!
22.04.2021 11:39 Відповісти
 
 