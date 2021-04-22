Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 22 квітня у світі зареєстрували 881 026 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 089 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 6-те.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 144 455 684 випадки інфікування, з них 881 026 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 071 798 осіб, з них 14 089 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 122,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позицію відповідно (21 квітня за летальними випадками Україна посідала 11-ту позицію у світі та 5-ту в Європі).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко распоясался хуже некуда...
Там на этом же сайте , откуда таблички , есть относительный показатель.
Не говоря уже о том, что статистика из Украины.. .ну такое. Все знают, как она делается.
Бутусов вроде вменяемый человек, а редактор новостей у него.... ну... в общем.
П.С.
В приличных изданиях заставляют подписывать , кто подготовил новости.
Чтобы хоть по фамилии знать, что за придурок это опубликовал.
Он же признался, что для "удовлетворительных темпов вакцинации" нужна своя вакцина.
А раз ее нет, то какие к нему претензии из-за неудовлетворительных темпов?
Этот день мы приближали, как могли!