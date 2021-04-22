За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 044 особи, загалом - 491 877, - Степанов

Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 482 391 особа.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 044 людини щеплено проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні. 491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала

За даними міністра, щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами вакцинації.

"Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 482 391 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1329), Одеській (1017) та Львівській (792) областях, найменше - у Луганській (231), Кіровоградській (263) та Тернопільській (325) областях.



