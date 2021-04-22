УКР
Три людини загинули внаслідок пожежі в житловому будинку в Луцьку, - ДСНС. ФОТО

Три людини загинули внаслідок пожежі в одноповерховому житловому будинку у Волинській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"21 квітня о 19:19 у Луцьку в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.

О 20:10 рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв.м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 33 людини, на водоймах загинули 17, - ДСНС

Три людини загинули внаслідок пожежі в житловому будинку в Луцьку, - ДСНС 01
Три людини загинули внаслідок пожежі в житловому будинку в Луцьку, - ДСНС 02

шо пишете..- дом-то 2-этажа...((
22.04.2021 23:28 Відповісти
 
 