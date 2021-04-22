Три людини загинули внаслідок пожежі в житловому будинку в Луцьку, - ДСНС. ФОТО
Три людини загинули внаслідок пожежі в одноповерховому житловому будинку у Волинській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"21 квітня о 19:19 у Луцьку в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.
О 20:10 рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв.м.
