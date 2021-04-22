УКР
Кулеба закликав ЄС відключити Росію від SWIFT у разі подальшого загострення ситуації, - Reuters

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів по ЄС розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном минулого тижня він попросив Вашингтон надати "потужні засоби радіоелектронної боротьби", щоб протистояти здатності Росії блокувати українські комунікації.

Він також повідомив, що закликав на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в понеділок розглянути "заборону Росії на доступ до SWIFT" як частину пакету нових економічних санкцій, якщо Росія загострить ситуацію.

Західна дипломатія допомогла стримати Росію, але все "залежатиме від того, чи готові вони ... слідувати своїм словам справами", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

агресія (1196) росія (68027) санкції (12769) SWIFT (162) Кулеба Дмитро (3606)
+10
Никаких в случае ,просто взять и отключить НЕМЕДЛЕННО ,они что мало натворили ...
показати весь коментар
22.04.2021 08:53 Відповісти
+8
Якби рік тому їх відключили від SWIFT, то сьогодні вже б і забули як ця країна називається.
показати весь коментар
22.04.2021 08:59 Відповісти
+4
Может, для начала, сперва отключить Рашку от электро- и газотранспортной систем Украины?


Аааа, нет - нельзя! ВЫ на этом бабки зарабатывает!
показати весь коментар
22.04.2021 08:57 Відповісти
22.04.2021 08:53 Відповісти
22.04.2021 08:57 Відповісти
22.04.2021 08:59 Відповісти
Та не забули б, нажаль! У нас, з тим мордором., кордону кiлометри й милi!
показати весь коментар
22.04.2021 09:10 Відповісти
Год -это уже поздно, там три года действует собственная платёжная система МИР и все банки объязательно вручают клиентам карты этой системы. Ну и Свифт отключён давно в Иране, а эта страна жива, развивается, разработала и выпускает беспилотники лучше нашумевших Байрактаров
показати весь коментар
22.04.2021 11:41 Відповісти
Куляба, иы подонок. К тебе, и жаль всей Украине, бумерангом возвращается. Тварь, ты поддержал и приветствовал применение силы и азеро-турецко- российскую агрессию против армян в Арцахе и Армении. Сучья морда, так где твои братья азеры и турки? Поддерживают вас???
показати весь коментар
22.04.2021 09:01 Відповісти
Эй, "разум возмущенный", ты кончай навоз курить! Иначе буквами придавит, так и зависнешь между бумерангом и кулЯбой!
показати весь коментар
22.04.2021 09:07 Відповісти
А шо, ***** твоё ещё живое?
показати весь коментар
22.04.2021 09:08 Відповісти
За це ***** можуть посадити сракою на одну із веж кремля
показати весь коментар
22.04.2021 09:15 Відповісти
А зачем ждать обострения, можно и до обострения вжарить, чтобы собственно нивелировать обострение как таковое
показати весь коментар
22.04.2021 09:20 Відповісти
Деньги за бензин, газ, электричество ... Кулеба хочет возить в рашку вагонами?
показати весь коментар
22.04.2021 09:28 Відповісти
не отключат
показати весь коментар
22.04.2021 09:51 Відповісти
 
 