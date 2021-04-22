Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

У серпні-вересні Росія знову активізує військову активність у меж України в зв'язку з проведенням масштабних навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив в ефірі програми "Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, концентрація військ біля кордонів України - "це стратегічна дезінформація з боку Росії".

"Вони і так проводять навчання "Захід-2021", активна фаза яких вересень-серпень. Вони однозначно репетирують війну проти України, але на це заплановане два роки тому пересування військ вони просто насунули таку величезну інформаційну бульку: "тримайте мене семеро", "пітєрская подворотня" тощо. Поясню чому. Якщо уважно подивитися послання Путіна, то видно, що він у пасивно-агресивній позиції. Він захищається. 95% - це внутрішній порядок денний. Він сказав безпрецедентну фразу за 20 років керування Росією – сказав, що Росія виступає за безконфліктну політику. Мій діагноз, моя особиста оцінка – Росія не має жодних потуг не те що проводити повномасштабний конфлікт, а навіть як-небудь довго витримувати гонку озброєнь", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб перешкодити Путіну - потрібна консолідована реакція Заходу, - Кулеба

Арестович заявив, що не вбачає воєнної загрози "безпосередньо протягом цього дня і до 1,5 місяця вперед", тому що в травні-червні проходить активна фаза натівських навчань і "натівські війська стратегічно розгорнуті від Балтійського моря до Балкан".

"Ніхто не атакуватиме Україну в той час, як розгорнуті бойові порядки НАТО. "Червоний період" буде наприкінці серпня – початку вересня, коли буде активна фаза російсько-білоруських навчань, тоді знову будуть перекидатися війська. А зараз вони в полі не простоять і трьох тижнів, тому що почнеться розкладання військ. Війська не можна тримати без діла в полі. Це просто створення, як росіянам здається, сильної позиції напередодні зустрічі з Байденом і спроба тиснути на нас", - пояснив він.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.