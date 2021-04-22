УКР
У Польщі та Мексиці виявлено підроблені вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, - The Wall Street Journal

Підробні версії вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними видання, близько 80 осіб в клініці в Мексиці отримали підроблену вакцину за ціною близько $ 1 тис. за дозу.

Флакони, знайдені в Мексиці, мали підроблене маркування, зазначає газета.

Тим часом, у виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною, ймовірно, був засіб проти зморшок, повідомило видання.

Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.

Видання уточнює, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. У свою чергу, компанія Pfizer підтвердила, що вони є підробкою.

У нас проблема ще більша , у нас оно - поддєльна влада в країні . .
22.04.2021 09:19 Відповісти
Скоро у нас всплывут, если уже не у нас. Круче чем наркотой заниматься.
22.04.2021 09:15 Відповісти
В Польше и Мексике выявлены поддельные вакцины от COVID-19 компании Pfizer, - The Wall Street Journal
22.04.2021 09:19 Відповісти
расстрел на месте- продавцов таких вакцин
22.04.2021 09:14 Відповісти
В прямом эфире .
22.04.2021 09:23 Відповісти
Скоро у нас всплывут, если уже не у нас. Круче чем наркотой заниматься.
22.04.2021 09:15 Відповісти
Так я думаю вже є. Он тимошенко без маски бігати почала... Явно вже десь вкололи.
22.04.2021 09:29 Відповісти
наши барыги начали барыжить вакцинами полученными по договоренности зенелоха?
22.04.2021 09:15 Відповісти
Оптимистично, да? В смысле- обалдеть можно! Хрен с ней, с той Мексикой, а вот если в Польше... то возникает вопрос: а что у нас может оказаться, кроме крема против морщин?!
22.04.2021 09:18 Відповісти
витамин Ю, чтоб не было морщин на .х"ю
22.04.2021 09:20 Відповісти
Тю, так это- за счастье сойдет!
22.04.2021 09:21 Відповісти
не дай бог Степашка узнает где можно подделкой закупиться . он же не пройдет мимо . это же на сэкономленные деньги можно будет потом дорогой одежды прикупить
22.04.2021 09:19 Відповісти
В Польше и Мексике выявлены поддельные вакцины от COVID-19 компании Pfizer, - The Wall Street Journal
22.04.2021 09:19 Відповісти
если в европе вакцина поддельная, то здесь "вся конрабанда делается в Одессе, на Дерибасовской улице"
Остап Сулейман Бендер Бей
22.04.2021 09:19 Відповісти
...на Малой Арнаутской
22.04.2021 09:30 Відповісти
У нас проблема ще більша , у нас оно - поддєльна влада в країні . .
22.04.2021 09:19 Відповісти
Вот и началось ,как же без фальсификаций ...
Ни перед чем не останавливаются ради наживы ,жадность затмевает разум .
22.04.2021 09:21 Відповісти
Польша хочет с 10 мая предложить вакцинацию всем взрослым
На данный момент в стране вакцинировано 8 893 076 человек.

Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга премьера-министра Матеуша Моравецкого, всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.
«До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет», - сказал Матеуш Моравецкий.
20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.
На данный момент в Польше вакцинировано 8 893 076 человек
22.04.2021 09:29 Відповісти
Почему только Польша и Мексика?Ведь и в Украине президенским указом дали зеленый свет фальсификату,если изготовитель за качество своего продукта не несет ответственности то зачем нарколабораториям в Украине рисковать если есть возможность почти безнаказано делать фальсификат вакцин.Максимум что получат если поймают так это за фальсификацию продкта который и так на 99% из него состоит начиная из банального хлеба.
22.04.2021 09:36 Відповісти
Флакони компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі.

в холодильниках на -70 градусів..))
22.04.2021 10:16 Відповісти
Откуда они эту новость состряпали, насчет Польши, здесь вакцины все бесплатны и доступны от государства, уколоться от ковида никто не пойдет куда-то в частную лавочку. Неужели в самолете по пути следования от фабрики кто-то заменил, но какой смысл?
Ботокс ведь очень сильно дороже пфайзера.
22.04.2021 10:25 Відповісти
А может и ботокс - поддельный?
22.04.2021 10:30 Відповісти
Тогдв непонятно, кот бы захотел колоться ботоксом из флакона с надписью пфвйзер.
Вообще в этой новости непонятна идея фальсификаторов.
На данный момент поляков загоняют на стадионы и другие места, колоться от ковида, везде созданы масштабные "пункты щепень".
22.04.2021 10:48 Відповісти
А це, часом, не так як з горілкою. - Ваша горілка - підробка. Так вона ж краща за ту що продається в супермаркеті. - Ну і що?
22.04.2021 11:34 Відповісти
 
 