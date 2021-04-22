У Польщі та Мексиці виявлено підроблені вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, - The Wall Street Journal

Підробні версії вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними видання, близько 80 осіб в клініці в Мексиці отримали підроблену вакцину за ціною близько $ 1 тис. за дозу.

Флакони, знайдені в Мексиці, мали підроблене маркування, зазначає газета.

Тим часом, у виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною, ймовірно, був засіб проти зморшок, повідомило видання.

Читайте також: 99-річну жінку вакциновано препаратом Pfizer у будинку для літніх людей на Тернопільщині. Почувається добре, - МОЗ. ФОТО

Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.

Видання уточнює, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. У свою чергу, компанія Pfizer підтвердила, що вони є підробкою.