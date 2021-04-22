2 753 21
У Польщі та Мексиці виявлено підроблені вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, - The Wall Street Journal
Підробні версії вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними видання, близько 80 осіб в клініці в Мексиці отримали підроблену вакцину за ціною близько $ 1 тис. за дозу.
Флакони, знайдені в Мексиці, мали підроблене маркування, зазначає газета.
Тим часом, у виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною, ймовірно, був засіб проти зморшок, повідомило видання.
Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.
Видання уточнює, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. У свою чергу, компанія Pfizer підтвердила, що вони є підробкою.
Топ коментарі
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар22.04.2021 09:19 Відповісти Посилання
+4 Женя Калаш
показати весь коментар22.04.2021 09:15 Відповісти Посилання
+4 Василь Худотеплий
показати весь коментар22.04.2021 09:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Остап Сулейман Бендер Бей
Ни перед чем не останавливаются ради наживы ,жадность затмевает разум .
На данный момент в стране вакцинировано 8 893 076 человек.
Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга премьера-министра Матеуша Моравецкого, всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.
«До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет», - сказал Матеуш Моравецкий.
20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.
На данный момент в Польше вакцинировано 8 893 076 человек
в холодильниках на -70 градусів..))
Ботокс ведь очень сильно дороже пфайзера.
Вообще в этой новости непонятна идея фальсификаторов.
На данный момент поляков загоняют на стадионы и другие места, колоться от ковида, везде созданы масштабные "пункты щепень".