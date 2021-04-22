УКР
Вакцини Pfizer і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності, - вчені

Американські вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", такого висновку дійшли вчені, пише CNN.

За інформацією Центрів США з контролю і профілактики захворювань, переваги вакцин переважують ризики. Адже вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби.

Також є підвищений ризик несприятливих наслідків, таких як передчасні пологи.

Найбільш частим побічним ефектом вакцини у вагітних був біль у місці ін'єкції. При цьому вони рідше повідомляли про головний біль, м'язові болі та лихоманку.

Дослідники говорять, що необхідні більш довгострокові дослідження для оцінки безпечності вакцини проти коронавірусу під час вагітності, і що це дослідження має включати подальше спостереження за великою групою населення, вакцинованою на ранніх термінах вагітності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН

Тим часом в Україні почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко разом з мобільною бригадою виїхав на першу вакцинацію.

Знач можно мендель вакцЫнировать если залетит от вислюка?
показати весь коментар
22.04.2021 09:35 Відповісти
у цирковых обезьян с этим вообще нет проблем, они по минЬетам специалисты.
показати весь коментар
22.04.2021 10:01 Відповісти
мандель-низзя,заразная...
показати весь коментар
22.04.2021 09:37 Відповісти
А где грань...между серьезным риском...и нет серьезным риском?? Кто ее определят и как??
показати весь коментар
22.04.2021 09:48 Відповісти
Выкидыш, ребёнок-инвалид - это риск несерьёжный - это же гойский ребёнок., .
показати весь коментар
22.04.2021 09:56 Відповісти
І що? А хто проти щеплення Pfizer? Ну окрім тих, хто взагалі проти любих щеплень..
показати весь коментар
22.04.2021 09:50 Відповісти
Есть ли риск, будет видно только потом.
В этом и смысл давления, под которым проводится насильная вакцинация.
Уколитесь, и вы нам больше не интересны.
показати весь коментар
22.04.2021 13:08 Відповісти
Я так зрозумів проведені ретельні 10 літні дослідження з мільйонною вибіркою.
А, я забув закон ж прийняли - шо ніхто, нізащо стосовно вакцин не відповідає....
показати весь коментар
22.04.2021 12:06 Відповісти
 
 