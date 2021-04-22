Вакцини Pfizer і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності, - вчені

Американські вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", такого висновку дійшли вчені, пише CNN.

За інформацією Центрів США з контролю і профілактики захворювань, переваги вакцин переважують ризики. Адже вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби.

Також є підвищений ризик несприятливих наслідків, таких як передчасні пологи.

Найбільш частим побічним ефектом вакцини у вагітних був біль у місці ін'єкції. При цьому вони рідше повідомляли про головний біль, м'язові болі та лихоманку.

Дослідники говорять, що необхідні більш довгострокові дослідження для оцінки безпечності вакцини проти коронавірусу під час вагітності, і що це дослідження має включати подальше спостереження за великою групою населення, вакцинованою на ранніх термінах вагітності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН

Тим часом в Україні почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко разом з мобільною бригадою виїхав на першу вакцинацію.