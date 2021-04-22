Відновлено ремонт 45 км дороги від Нового Бикова в Монастирище на Чернігівщині, - "Укравтодор"

Дорогу Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня ремонтують на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

У цьому місяці вже відновили ремонт 45 кілометрів дороги Т-25-27 від Нового Бикова в Монастирище.

"Дорога відновлюється уперше за 50 років з часу її побудови. Прогресуюча ямковість, сітка тріщин, викривлення покриття та суцільні руйнування тривалий час створювали суттєвий дискомфорт для водіїв. Аби проїхати ці 45 кілометрів доводилося витрачати понад годину", - йдеться в повідомленні.

Ремонт дороги стартував у жовтні 2020 року. До кінця сезону 17,3 кілометра дороги вже були з шаром регенерації та вирівнюючим шаром з асфальтобетону. Зараз на маршруті працює ресайклер. У районі села Галиця розпочали влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

У рамках програми Президента України Велике будівництво впродовж 2021 року у Чернігівській області плануємо відремонтувати 182 км доріг державного значення, 9 мостів оновити капітально і 5 мостів реконструювати.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.