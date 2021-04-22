УКР
Відновлено ремонт 45 км дороги від Нового Бикова в Монастирище на Чернігівщині, - "Укравтодор"

Дорогу Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня ремонтують на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

У цьому місяці вже відновили ремонт 45 кілометрів дороги Т-25-27 від Нового Бикова в Монастирище.

"Дорога відновлюється уперше за 50 років з часу її побудови. Прогресуюча ямковість, сітка тріщин, викривлення покриття та суцільні руйнування тривалий час створювали суттєвий дискомфорт для водіїв. Аби проїхати ці 45 кілометрів доводилося витрачати понад годину", - йдеться в повідомленні.

Ремонт дороги стартував у жовтні 2020 року. До кінця сезону 17,3 кілометра дороги вже були з шаром регенерації та вирівнюючим шаром з асфальтобетону. Зараз на маршруті працює ресайклер. У районі села Галиця розпочали влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прифронтова траса Сєверодонецьк-Станиця Луганська повністю відремонтована. ВIДЕО

У рамках програми Президента України Велике будівництво впродовж 2021 року у Чернігівській області плануємо відремонтувати 182 км доріг державного значення, 9 мостів оновити капітально і 5 мостів реконструювати.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

дороги (3101) Укравтодор (1200) Чернігівщина (1585) Велике будівництво (743)
Укравтодор:
"Ни снег, ни дождь, ни война или эпидемия, не смогут остановить НАШ РАСПИЛ Бюджета!"
показати весь коментар
22.04.2021 09:37 Відповісти
"Велике крадівництво" триває !!! Цікаво ,який фонд на черзі до розпилу ??)))
показати весь коментар
22.04.2021 09:39 Відповісти
В 2020 году отремонтировано СТОЛЬКО ЖЕ км, сколько в 2019-ом или в 2018-ом.
Просто в СМИ о каждом квадратном метре кричат по сто раз.
Это как с "турбо-режимом" в Раде:
Крику много, а приняли законов ещё МЕНЬШЕ, чем при прошлой Раде.
показати весь коментар
22.04.2021 09:43 Відповісти
Головне ,це як голосніше прокукурікати!!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 09:46 Відповісти
ти ж вже знаєш скільки людей померло сьогодні від ковіду завдяки цій недолугій владі.
показати весь коментар
22.04.2021 10:02 Відповісти
А скільки померло в інших країнах, в тому числі і високорозвинутих? Там теж недолуга влада?
показати весь коментар
22.04.2021 13:19 Відповісти
А скільки? І наприклад візьмемо Ізраїль чи США по кількості вакцинованих і зрівняємо з Україною.
показати весь коментар
22.04.2021 13:25 Відповісти
 
 