УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8408 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 763 15

Слова Путіна про "червоні лінії" я прочитав так: "Ми будемо перетинати ваші, але вам наші перетинати заборонено", - Кулеба

Слова Путіна про "червоні лінії" я прочитав так: "Ми будемо перетинати ваші, але вам наші перетинати заборонено", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента країни-агресора про "червоні лінії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters.

"Я прочитав послання президента Путіна так:"Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але ви не маєте права перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де пролягають наші червоні лінії", - сказав Кулеба.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок воєнної операції проти України вже прийнято. Так що зараз вона може йти в будь-якому напрямку", - зазначив міністр.

Раніше Путін заявив про те, що буде жорстка й "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червоні лінії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи й утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії.

Автор: 

путін володимир (24856) росія (68027) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Абсолютно правильно прочитал Кулеба. Как-то односторонне Россия рисует линии. Это говорит о том, что она соседей ни во что не ставит. Это всегда почва для конфликтов.
показати весь коментар
22.04.2021 09:55 Відповісти
+4
А Віслючок уважно дивився в очко )(уйла ,можливо нехай уважніше придивиться ,можливо щось недобачив !!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 10:04 Відповісти
+4
Історія РФіі,від невеличкого князівства до велетенської імперіі,це море крові поневолених народів !!! Московія ніколи не визнавалв ніяких "красних линий" !!!))))
показати весь коментар
22.04.2021 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсолютно правильно прочитал Кулеба. Как-то односторонне Россия рисует линии. Это говорит о том, что она соседей ни во что не ставит. Это всегда почва для конфликтов.
показати весь коментар
22.04.2021 09:55 Відповісти
Слова Путина о "красных линиях" я прочитал так: "Мы будем пересекать ваши, но вам наши пересекать не разрешено", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1090
показати весь коментар
22.04.2021 09:57 Відповісти
***** **… й - диагноз , обезьяна с гранатой ! Его должны обезвредить , как бен Ладена
показати весь коментар
22.04.2021 10:14 Відповісти
Как говорят американцы,у нас толстая шкура,и что говорят бункерные шибздики - нам до лампады.Мы должны быть готовы дать достойный отпор.!
показати весь коментар
22.04.2021 09:59 Відповісти
А на что отпор если красная линия ежедневно передвигается по уже украинской земле?
показати весь коментар
22.04.2021 10:05 Відповісти
А Віслючок уважно дивився в очко )(уйла ,можливо нехай уважніше придивиться ,можливо щось недобачив !!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 10:04 Відповісти
Чехія скорочує амбасаду РФ до одного працівника і розриває договір про дружбу з Росією.
показати весь коментар
22.04.2021 10:04 Відповісти
А взагалі для цього шибздика колись існували "червоні лінії", на які він зважав? Як на мене, то він як вийшов із середовища пітерської гопоти, так в ній і перебуває досі. Вважає себе "паханом", коронованим воротами палацу в Геленджику.
показати весь коментар
22.04.2021 10:06 Відповісти
Історія РФіі,від невеличкого князівства до велетенської імперіі,це море крові поневолених народів !!! Московія ніколи не визнавалв ніяких "красних линий" !!!))))
показати весь коментар
22.04.2021 10:10 Відповісти
Вот тут верно сказал, спорить не о чем.
показати весь коментар
22.04.2021 10:12 Відповісти
Вся планета живе рахуючись з Міжнародним Правом а у ***** якісь загадкові і ситуативні "червоні лінії" які воно самостійно і субєктивно буде визначати. З шаманами чи по картам Таро чи за принципом "а мне так хочєтся!"? ... Клінічний випадок...
показати весь коментар
22.04.2021 11:02 Відповісти
" Красными линиями" являются международно признанные границы. в том числе Грузии, Молдовы, Азербайджана, Украины.. И их суверенитет и независимость. ( впрочем это касается и РФ, но не слышал что кто то из соседей что то у Раши захватил, и оккупировал или требовал не вступать в какие то союзы или организации,) Раша давно пересекла все возможные "красные линии" , ну разве что не дошло до применения ядерного оружия. А так уже весь набор на лицо.
показати весь коментар
22.04.2021 11:10 Відповісти
Гитлер тоже так начинал, а потом Еву Браун отравил и сам отравился. ХЛО кончит так же
показати весь коментар
22.04.2021 11:28 Відповісти
а невропатологи бы все эти сказки про "кто как обзывается..", тяжкие потуги вспомнить "Маугли" и пр. уже бы давно диагностировали как _впадение в детство_ на фоне общей деменции..
показати весь коментар
22.04.2021 12:48 Відповісти
 
 