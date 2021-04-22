Слова Путіна про "червоні лінії" я прочитав так: "Ми будемо перетинати ваші, але вам наші перетинати заборонено", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента країни-агресора про "червоні лінії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters.

"Я прочитав послання президента Путіна так:"Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але ви не маєте права перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де пролягають наші червоні лінії", - сказав Кулеба.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок воєнної операції проти України вже прийнято. Так що зараз вона може йти в будь-якому напрямку", - зазначив міністр.

Раніше Путін заявив про те, що буде жорстка й "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червоні лінії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи й утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії.