Новини
6 155 74

Чеські сенатори закликали розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією

Члени верхньої палати чеського парламенту, сенату, ухвалили резолюцію, яка пропонує уряду розірвати угоду між Чеською Республікою та Росією про дружні відносини і співробітництво, а також скоротити кількість співробітників російської дипмісії до одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на чеське телебачення ČT24.

Так, комітет сенату у закордонних справах, який також займається питаннями безпеки, закликав уряд розірвати угоду між Чеською Республікою та Росією про дружні відносини і співробітництво, опублікувати всю інформацію про напад у Врбетицях, яка не є секретною, унеможливити участь російських представників у будівництві атомної електростанції або іншої критичної інфраструктури.

Зазначається, що комітет також рекомендував уряду запропонувати, щоб напад у Врбетицях було обговорено Радою безпеки ООН і щоб кількість співробітників російського посольства в Празі була скорочена до одного.

Представник іншого комітету сенату, сенатор Радуан Нвелаті закликав кваліфікувати вибух в Врбетицях "як акт державного тероризму проти однієї держави ЄС і, отже, як терористичний акт проти всього ЄС", наголошується в повідомленні.

Резолюцію підтримали 67 із 72 присутніх сенаторів.

Також повідомляється, що нижня палата парламенту Чехії у вівторок, 20 квітня, ухвалила постанову, у якій підтримала висилку 18 російських дипломатів, закликала уряд істотно скоротити кількість представників в посольстві Росії в Празі, а також вимагати від РФ компенсації за вибух в Врбетицях, який депутати вважають "терористичною атакою спеціальних підрозділів російської військової розвідки".

Також читайте: Влада Праги вимагає відібрати у російського посольства частину парку: Окупація Стромовки має остаточно закінчитися

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Топ коментарі
+30
Чехи из за одного эпизода все горшки бьют! А Украина потеряла территории, людей убитыми десятки тысяч и покупает у мордора эл.энергию, а кое кто еще ху--лу глазки строит!
показати весь коментар
22.04.2021 10:03 Відповісти
+13
Чешские сенаторы призвали разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией - Цензор.НЕТ 9792
показати весь коментар
22.04.2021 10:01 Відповісти
+9
Молодцы чехи...
показати весь коментар
22.04.2021 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чешские сенаторы призвали разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией - Цензор.НЕТ 9792
показати весь коментар
22.04.2021 10:01 Відповісти
Чехи из за одного эпизода все горшки бьют! А Украина потеряла территории, людей убитыми десятки тысяч и покупает у мордора эл.энергию, а кое кто еще ху--лу глазки строит!
показати весь коментар
22.04.2021 10:03 Відповісти
если разорвать БААЛЬшой договор, то нельзя будет подать в суд!)
показати весь коментар
22.04.2021 10:07 Відповісти
Договор уже расторгнут...два года назад...
показати весь коментар
22.04.2021 10:09 Відповісти
Расторжение договора не изменит сути, поскольку на момент кацапского вторжения, он действовал.
показати весь коментар
22.04.2021 10:18 Відповісти
А ты увере что в Гаагский трибунал можно подавать за невыполение недействующего договора?
показати весь коментар
22.04.2021 10:22 Відповісти
Повторюсь, на Договара и Законы действуют те, которые были на момент совершения преступления, в данном случае Договор о дружбе, его можно расторгать, заключать, и еще раз расторгать, но дествовать будет те редакция и тот Договор (даже если он после преступления расторгнут), которы был на момент совершения преступления, так понятней? Да, уверен. В международный суд уже давно подан иск о действии кацапии, трибунал будет по результату рассмотрения иска и признании вины, в том числе и по сбитому боигну.
показати весь коментар
22.04.2021 10:31 Відповісти
Твои рассуждения никого не интересуют. Приведи цитату из Устава Гаагского трибунала, подтверждающуб тваю мисль.
показати весь коментар
22.04.2021 10:59 Відповісти
Каким боком гаагский устав к Международному праву и Международным договорам?
показати весь коментар
22.04.2021 11:06 Відповісти
суть одна - мы или Государство.. или територрия.....
показати весь коментар
22.04.2021 10:25 Відповісти
Этот договор был о не нападении и признании территорий, на сегодняшний день есть он, или его нету, на государственность "Украина" это не повлияет, и до, ипосле договора, мы были, есть и будем государством а не территорией, хоть что бы там кацапня не плила, есть международное признание нашей территории и государственности. Сегодня можно расторгнуть все договора с кацапией о признании территории Украины, поскольку все они нарушены и я вляются просто символической бумагой. Но вот лично для нас, это нужно сделать, чтоб нн быть связанными с этими дикарями и не иметь с ними ничего общего.
показати весь коментар
22.04.2021 10:37 Відповісти
Зе ще не в усі дирки ***** позаглядав.
показати весь коментар
22.04.2021 11:15 Відповісти
01.04.2019
показати весь коментар
22.04.2021 10:08 Відповісти
Клоун два года ***** в глаза заглядывает....
А что касается договора...то был найден самый простой путь прекращения его действия....
Его просто не продлили...
показати весь коментар
22.04.2021 10:15 Відповісти
"А чехи из-за одного эпизода все горшки бьют"
показати весь коментар
22.04.2021 10:17 Відповісти
Молодцы чехи...
показати весь коментар
22.04.2021 10:18 Відповісти
а чехи ВЖЕ розірвали?
показати весь коментар
22.04.2021 10:48 Відповісти
Чешские сенаторы призвали разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией/ Несмотря на то, что Большая часть газа поступает в Чехию из России - 48%. Примерно по 15% газа республика получает из Норвегии и Германии.
показати весь коментар
22.04.2021 10:07 Відповісти
Западной Европе во времена холодной войны, ничего не мешало получать газ из СССР. Одним нужен был газ, другим валюта. Ничего личного.)
показати весь коментар
22.04.2021 10:39 Відповісти
Рвите, хлопцы. Рвите на шмаття бесполезную бумажонку.
показати весь коментар
22.04.2021 10:10 Відповісти
золотые слова да Богу в уши...
показати весь коментар
22.04.2021 10:16 Відповісти
Європа починає розуміти що виростила новий Рейх? Невже вони сподівались, що ***** буде не поважати міжнародне право, суверенітет тільки України?
показати весь коментар
22.04.2021 10:16 Відповісти
прутін 20 років скуповував європейських манкуртів. Успішно, від меркелів і макронів до бабішів і земанів. тому, всі призиви Європи курам на сміх
показати весь коментар
22.04.2021 10:17 Відповісти
Наши широколобые урки на такое априори не способны все 30 лет Украины.Они способны торговать на крови ,забивать патриотами Сизо.95 % одиноких пенсионеров не способны купить отрубей и ливерки для пропитания.Сало превратилось по цене в черную икру.За бывших и теперешних призываю не голосовать.
показати весь коментар
22.04.2021 10:21 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Лишком либерастично! Я бы предложил такую формулировку: 95% укранцев роются в помойках в поисках отрубей.
ПС: не забывай про соросят!
показати весь коментар
22.04.2021 10:24 Відповісти
Х.йло подкупает отдельных политиков и только красные линии от народа не позволяют карлику Путлеру особо разрастаться. Респект Чехии и штатам!! Путлер Х.йло!!
показати весь коментар
22.04.2021 10:25 Відповісти
У чехов яйца больше чем у украинцев.
Не бояться.
показати весь коментар
22.04.2021 10:28 Відповісти
Ну, киздеть, не мешки таскать. Посмотрим чем это закончится, когда страсти поутихнут. Англия, вон, Солсбери схавала. Покиздели, пошумели, на том и закончилось. Потому что продажная европка любит денежки. Бизнес, ничего личного.)
показати весь коментар
22.04.2021 10:42 Відповісти
ну начать с того, что они 7 лет знали, кто взорвал склады и языки себе в Ж*пу засунули. А тут вдруг проснулись и охрабрели.
показати весь коментар
22.04.2021 22:19 Відповісти
следующим шагом чехи могут сократить количество русни, находящейся сейчас на ее территрории, а потом перестать их вообще к себе пускать, а то что-то они быстро забыли события в Праге в 1968 году
показати весь коментар
22.04.2021 10:31 Відповісти
А наші чухають точку сидіння.
показати весь коментар
22.04.2021 10:42 Відповісти
Очень показательна история с террактами в Чехии.Россия своим "беспределом" не удивила...Европейцы ( ПРОСТЫЕ европейцы-избиратели) должны удивиться реакции руководства и топ-чиновников ЕС. Чехия-страна ЕС,которая всеми договорами скреплена с ЕС. Нападение на Чехию (а иначе не назовёшь убийство на территории Чехии двух граждан Чехии российскими военнослужащими ПО ПРИКАЗУ Кремля ) вызвало реакцию чиновников ЕС. Целую бурю...словесного поноса ..от " возмущения" до "глубокого возмущения",но никаких категоричный действий наказать Россию не предлагалось.
Не секрет,что всем движением в политике ЕС заправляют франко-германские интересы.Стало очевидным,что даже нападение на европейскую страну не станет причиной остановки "Северн. поток-2" хотя бы на время да и другие бизнес-программы ,совместные с российскими олигархами.
Трудно себе представить судьбу прибалтийских государств в случае захода российских войск в эти страны "защитить русскоязычное население".Очевидно,что эти кремлёвские протститутки в ЕС сдадут и эти страны под предлогом " не демонизировать Путина" и "сохранять с Россией диалог".
Надежда есть,что европейский избиратель поймёт,кто стал у руля ЕС и с какими целями не применяет к России НАСТОЯЩИЕ санкции ,способные реально остановить Путина и что сам европейский избиратель стал заложником бизнеса полдюжины немецких,австрийских и франко-швейцарских бизнесменов.которые не моргнув глазом продадут жизнь любого гражданина ЕС ради денег.
показати весь коментар
22.04.2021 11:10 Відповісти
Окей! Je to bezva!!!

Если пиво - то только ЧЕШСКОЕ 🍺 !!!
- как минимум, ближайжие пару месяцев.
Сегодня - a couple of LEV 👍

Смерть Росссии!
показати весь коментар
22.04.2021 11:14 Відповісти
April 22nd, 2021https://ibigdan.livejournal.com/26602919.html Чехия выставила ультиматум: Из Праги вышлют 70 российских дипломатов Чеські сенатори закликали розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією - Цензор.НЕТ 7320Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.

Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - цитирует Кулганека ТАСС.

Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chekhiya-vystavila-ultimatum-iz-pragi-vyshlyut-70-rossiyskikh-diplomatov-1030329892 Источник
показати весь коментар
22.04.2021 11:24 Відповісти
Слава богу, чехи прозрели, но еще много европейцев зомби.
показати весь коментар
22.04.2021 11:15 Відповісти
Это правильно...
Реже руки придётся мыть.
показати весь коментар
22.04.2021 11:28 Відповісти
Видимо попердолило земана.. Следующий на очереди орбан..
показати весь коментар
22.04.2021 11:30 Відповісти
Неужели в скором времени можно будет прилететь в Прагу и не встретить там ни одного кацапа?!
Лишнехромосомных в Европе всегда видно прямо через улицу, выделяются среди толпы своими "лицами"
показати весь коментар
22.04.2021 14:49 Відповісти
 
 