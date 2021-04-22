Чеські сенатори закликали розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією
Члени верхньої палати чеського парламенту, сенату, ухвалили резолюцію, яка пропонує уряду розірвати угоду між Чеською Республікою та Росією про дружні відносини і співробітництво, а також скоротити кількість співробітників російської дипмісії до одного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на чеське телебачення ČT24.
Так, комітет сенату у закордонних справах, який також займається питаннями безпеки, закликав уряд розірвати угоду між Чеською Республікою та Росією про дружні відносини і співробітництво, опублікувати всю інформацію про напад у Врбетицях, яка не є секретною, унеможливити участь російських представників у будівництві атомної електростанції або іншої критичної інфраструктури.
Зазначається, що комітет також рекомендував уряду запропонувати, щоб напад у Врбетицях було обговорено Радою безпеки ООН і щоб кількість співробітників російського посольства в Празі була скорочена до одного.
Представник іншого комітету сенату, сенатор Радуан Нвелаті закликав кваліфікувати вибух в Врбетицях "як акт державного тероризму проти однієї держави ЄС і, отже, як терористичний акт проти всього ЄС", наголошується в повідомленні.
Резолюцію підтримали 67 із 72 присутніх сенаторів.
Також повідомляється, що нижня палата парламенту Чехії у вівторок, 20 квітня, ухвалила постанову, у якій підтримала висилку 18 російських дипломатів, закликала уряд істотно скоротити кількість представників в посольстві Росії в Празі, а також вимагати від РФ компенсації за вибух в Врбетицях, який депутати вважають "терористичною атакою спеціальних підрозділів російської військової розвідки".
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.
Не секрет,что всем движением в политике ЕС заправляют франко-германские интересы.Стало очевидным,что даже нападение на европейскую страну не станет причиной остановки "Северн. поток-2" хотя бы на время да и другие бизнес-программы ,совместные с российскими олигархами.
Трудно себе представить судьбу прибалтийских государств в случае захода российских войск в эти страны "защитить русскоязычное население".Очевидно,что эти кремлёвские протститутки в ЕС сдадут и эти страны под предлогом " не демонизировать Путина" и "сохранять с Россией диалог".
Надежда есть,что европейский избиратель поймёт,кто стал у руля ЕС и с какими целями не применяет к России НАСТОЯЩИЕ санкции ,способные реально остановить Путина и что сам европейский избиратель стал заложником бизнеса полдюжины немецких,австрийских и франко-швейцарских бизнесменов.которые не моргнув глазом продадут жизнь любого гражданина ЕС ради денег.
Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.
"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - цитирует Кулганека ТАСС.
Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.
Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chekhiya-vystavila-ultimatum-iz-pragi-vyshlyut-70-rossiyskikh-diplomatov-1030329892
