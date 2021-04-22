Так просто воду в окупований Крим РФ не отримає, доведеться пролити кров російських солдатів, - Резніков

Воду в окупований Крим росіяни не отримають навіть силовим способом - можливий наступ через воду коштуватиме РФ дуже дорого, оскільки доведеться пролити кров російських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдат", - зазначив віцепрем'єр.

За словами Резнікова, щоб отримати воду у Крим, треба буде дійти аж до Дніпра, захопити пів країни, щоб дійти до джерела наповнення північно-кримського каналу і контролювати воду. На його думку, Росії, щоб атакувати, варто мати значно більший військовий контингент, ніж вона має.

Міністр пояснив, що, за офіційними даними, які Росія не спростовує, її збройні сили налічують мільйон солдатів "на всю РФ, на 144 мільйони населення і всю їхню територію". Ці сили, серед іншого, також потрібні, щоб "тримати кордони й інше".

Він також зазначив, що для захисту достатньо мати менший склад військових. При цьому, за словами Резнікова, в Україні офіційний контингент становить 250 тисяч, плюс є 50 тисяч Нацгвардії, плюс 460 тисяч громадян, які уже пройшли через фронт. Крім того, він переконаний, що інші українці "теж будуть боронити свою землю".

Резніков додав, що у випадку із захопленням Криму зрозуміло, навіщо це було Росії – "вони отримали цю мрію "російського" Криму, Севастополя, вони отримали авіаносець на Чорному морі з виходом на Середземне море, контроль Сирії, Туреччини".

А відповіді на питання, що Росія отримає, якщо зайде, наприклад, далі до Донецька чи Луганська, або в Херсон, - немає.

