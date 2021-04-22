УКР
Новини Агресія Росії проти України
11 864 70

Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі

Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі

Учорашні заяви президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів свідчать про те, що у російського лідера розвинувся імперський маразм.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Враження щодо звернення Путіна. Імперський маразматик з неадекватними амбіціями та ядерною дубинкою у руках ще думає, що він щось вирішує у геополітиці... Марно. Кіплінг виявився дуже доречним. Адже всі пам’ятають як завершив Шерхан) ... У нашому випадку саме Україна може відіграти роль Мауглі і поставити хрест на пануванні ординського обсмаленого тигра. Слава Нації! Смерть російській федерації!" - зазначив Ярош.

Також читайте: "Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"

Автор: 

путін володимир (24859) Ярош Дмитро (178)
+25
Путин во сне почувствовал. что на него кто-то смотрит и в страхе спросил:
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
22.04.2021 10:20 Відповісти
+20
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 6542
22.04.2021 10:19 Відповісти
+20
все закончится вот так
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 8351
22.04.2021 10:24 Відповісти
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 6542
22.04.2021 10:19 Відповісти
Мдааа...21 век - Шерхан уже не тот, всего то полтора метра ростом (на каблуках)
22.04.2021 11:42 Відповісти
а у меня сложилось впечатление, что ***** не себя ассоциировал с Шерханом. хотя поди пойми того шизанутого карлика.
22.04.2021 10:19 Відповісти
y ***** вже стареча деменція - він там вчора про друзів з варшавського договору заїкнувся
22.04.2021 10:28 Відповісти
пожалуй ты прав...
***** в деменции невнятно выразился,
что исказило его балалаечные понты...
Ярош зря повелся - такое надо игнорировать...
22.04.2021 10:41 Відповісти
Вот тут проблема, но ее можно легко решить.
22.04.2021 10:35 Відповісти
- В чому різниця між Зеленським та його виборцями?
- Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…
22.04.2021 10:51 Відповісти
зeбiли знущаються з себе за свої, їм в харю сцуть а вони сміються і за це платять
22.04.2021 11:47 Відповісти
Путин во сне почувствовал. что на него кто-то смотрит и в страхе спросил:
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
22.04.2021 10:20 Відповісти
Едут Кутузов і Багратион на лошадях, разговаривают. Багратион:
-Михаил Илларионович, Вы зачем сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте.....
22.04.2021 10:42 Відповісти
Ще за радянської влади усі мешканці СРСР знали правильну відповідь:
"Так-так-так!" - відповів кулемет.
22.04.2021 11:26 Відповісти
Что то он про него слишком ласково высказался,наверное годы проведенные в засрашке и служба в засрашкинской армии дают о себе знать,слушай сюда подхалим,путин не маразматик,путин военный престуник и педофил.
22.04.2021 10:21 Відповісти
Пидорок пошел на бутылку , там твое место.
22.04.2021 10:25 Відповісти
Не треба фейків. Дмитро Ярош служив у радянський армії строкову службу у 89-91 роках як і більшість чоловіків його і старшого віку.
22.04.2021 10:30 Відповісти
А про годы проведенные после службы в засрашке ничего сказать не хочешь,адвокатишко.
22.04.2021 10:31 Відповісти
ну може ты тогда скажи прокуроришко
22.04.2021 15:01 Відповісти
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 5572
22.04.2021 10:22 Відповісти
А коло шерхана то хто, таракан чи долдон?
22.04.2021 10:49 Відповісти
Долдон уже штопаный, так что таки таракан
22.04.2021 11:12 Відповісти
Таракан
22.04.2021 13:31 Відповісті
Гимн таёжных бабуинов. Мы поднимаем немыслимый шум.Головы наши распухли от дум! Тысячи дел перед нами встают -Мы их кончаем за пару минут. Ах, как мудры мы! Ах, как хороши! Все, что умеем, творим от души. Всеми забыты мы, Брат? Ерунда! С гибким хвостом и беда не беда!-Киплинг.
22.04.2021 10:23 Відповісті
все закончится вот так
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 8351
22.04.2021 10:24 Відповісті
Да уж.. Не знаю кто готовил " тронную речь фюрера" или это он сам "учудил", как про " половцев и печенегов" , но пример шакала Табаки и Шерхана явно выглядело прямо противоположно тому что он хотел сказать... Стареет "облезлая кошка", стареет. Скоро его опусы будут сравнивать с подачей "мысли" Виталика.. А это уже диагноз.
22.04.2021 10:27 Відповісті
а "бандерлоги" слухали його з розкритими русощелепами.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1894_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 1894 році Кіплінг дуже точно описав Рашу з її Шерханом і Табакою.
22.04.2021 12:28 Відповісті
Ярош как всегда остроумен. Человек работает на имидж , а потом имидж работает на него. Всякая мразь до сих пор ссыться и ненавидит Яроша.
22.04.2021 10:27 Відповісті
Два роки спустя...
Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 4441
22.04.2021 10:59 Відповісті
Браво, Дмитрий!
22.04.2021 10:34 Відповісті
Шкура старого облезлого Шархана украсить Овальный кабинет) как и шкура СеРуСеРу....
22.04.2021 10:35 Відповісті
Может уже хватит этих "урапатриотических" лозунгов? Может надо говорить о том что наш, прости господи, главнокомандующий - Табаки. А на "огненный цветок" денег не выделяют?
22.04.2021 10:37 Відповісті
Никто пуйло за язык не тянул, но сравнение очень эпичное, особенно фраза Шерхана: "это моя добыча, отдайте её мне" очень похожа на судьбу Украины. Станем ли мы сильными или нас сожрёт это кошка зависит от нас. Но своё место под солнцем нужно заслужить.
22.04.2021 10:42 Відповісті
Смерть ворогам!
22.04.2021 10:48 Відповісті
Шерхан это Байден,а шакал это Зе...Ярош прочти хоть одну книжку..
22.04.2021 11:05 Відповісті
???? Сам-то исилил хоть половину, летописец?
22.04.2021 11:58 Відповісті
Трясущегося от ужаса гиену, с шерханом сравнивать.., однако...
Такое впечатление что моржовая звизда, тоже из "95квартала".
22.04.2021 11:06 Відповісті
Ну хоть один нормально відповів. Ярош не грішин и не люся обдристович.
22.04.2021 11:13 Відповісті
***** Киплинга вспомнил. Пусть лучше колобка перечитает. Там ему мораль подойдет - скока не крутись, все равно тебе ***** - п..да!
22.04.2021 11:20 Відповісті
Какой он нах Шерхан? Он - моль бледная.
22.04.2021 11:30 Відповісті
ШерханЯрош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 6560
22.04.2021 11:47 Відповісті
Шо-то "тигр" плешивенький!
22.04.2021 12:01 Відповісті
Фуууууу яка гидота ...
22.04.2021 13:54 Відповісті
Шо, и шуру ***** на входной коврик употребим?
22.04.2021 12:10 Відповісті
Путин вообще-то имел ввиду под Шерханом США.
22.04.2021 13:08 Відповісті
Невже Дімон вже зброю почистив?
22.04.2021 13:15 Відповісті
Як що ...то я в "ДУК " Наш друг Дімітров Михайло (Гайдамака ) загинув 17. 01 .18 . Слава Україні !! Ми непереможні ! Смерть ворогам ! Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 643
22.04.2021 13:53 Відповісті
ПОШЛА ВОН ПАЛЕНАЯ КОШКА )))
Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 4825
22.04.2021 16:40 Відповісті
Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 6334
22.04.2021 16:41 Відповісті
Чомусь в пам'яті виринуло ім'я Табакі......... мабуть акась асоціація з полосатим Шерханом......
22.04.2021 19:54 Відповісті
 
 