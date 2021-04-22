11 864 70
Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі
Учорашні заяви президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів свідчать про те, що у російського лідера розвинувся імперський маразм.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.
"Враження щодо звернення Путіна. Імперський маразматик з неадекватними амбіціями та ядерною дубинкою у руках ще думає, що він щось вирішує у геополітиці... Марно. Кіплінг виявився дуже доречним. Адже всі пам’ятають як завершив Шерхан) ... У нашому випадку саме Україна може відіграти роль Мауглі і поставити хрест на пануванні ординського обсмаленого тигра. Слава Нації! Смерть російській федерації!" - зазначив Ярош.
Топ коментарі
+25 Oljik
показати весь коментар22.04.2021 10:20 Відповісти Посилання
+20 Lvbnhj
показати весь коментар22.04.2021 10:19 Відповісти Посилання
+20 BreakerR0ry #335180
показати весь коментар22.04.2021 10:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** в деменции невнятно выразился,
что исказило его балалаечные понты...
Ярош зря повелся - такое надо игнорировать...
- Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
-Михаил Илларионович, Вы зачем сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте.....
"Так-так-так!" - відповів кулемет.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1894_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 1894 році Кіплінг дуже точно описав Рашу з її Шерханом і Табакою.
Такое впечатление что моржовая звизда, тоже из "95квартала".