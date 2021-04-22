Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі

Учорашні заяви президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів свідчать про те, що у російського лідера розвинувся імперський маразм.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Враження щодо звернення Путіна. Імперський маразматик з неадекватними амбіціями та ядерною дубинкою у руках ще думає, що він щось вирішує у геополітиці... Марно. Кіплінг виявився дуже доречним. Адже всі пам’ятають як завершив Шерхан) ... У нашому випадку саме Україна може відіграти роль Мауглі і поставити хрест на пануванні ординського обсмаленого тигра. Слава Нації! Смерть російській федерації!" - зазначив Ярош.

