4 774 55

Шабунін про закриття справи щодо нападу на Найєма: Купа свідків і доказів не мають значення, якщо "правоохоронці" і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси $100

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував закриття справи про напад на екснардепа Мустафу Найєма.

Про це в Facebook повідомляє глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора (великою мірою) зусиллями Mustafa Nayyem антикорупційний суд отримав будівлю. Це далеко не єдиний результат Мустафи для України - просто найсвіжіший. А позавчора ж огидні український суд та прокуратура закрила справу щодо одного з нападників на Мустафу. Нагадаю, що охрінівші від дешевезни "правоохоронців" чеченці, посеред білого дня напали на тоді ще народного депутата в центрі Києва. Купа свідків і очевидних доказів - все це не має значення, якщо "правоохоронці" і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси 100 баксів", - заявив Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одного з нападників на Найєма в центрі Києва не оголосили в міжнародний розшук через саботаж правоохоронців, - адвокат Масі Найєм. ДОКУМЕНТ

"Знаєте, що це означає для українців, якщо так вчинили з Мустафою, якого кожний журналісту особисто знає? Що будь-які дятли можуть вас посеред столиці ногами в асфальт вхєрячити, зняти це на відео, яким потім в неті хизуватися. І за це їм нічого не буде, бо і суд, і "правоохоронці" оближуть їхні руки, з яких отримають бабло. Так само нічого не буде тим, хто спалить ваш дім, в якому чудом не загинуть ваші батьки. А ще нічого не буде тим, хто підкладе вашим батьками гранати під двері. Аваков і Венедіктова прикриють і цих покидьків, і їх замовників. Бо ж постраждали якісь батьки Шабуніна/Мустафа/будь-хто… Хто вони взагалі такі? Якісь там нікчемні людішкі. Це ж не Зеленського батьки! Бо коли зачепили, то їх Аваков/Венедіктова/суди за кілька місяці винного покарали. 4 роки тюрми (з іспитовим у 2) отримав мужик, який збрехав, що замінував їх будинок. Мені ж будинок з батьками в середині спалили! А потім щей вибуховий пристрій мамі і тещі під квартири поклали", - додав він.

"Арсен Аваков, Ірина Венедіктова - ви просто нікчемні. Володимир Зеленський, а якби ваш міністр МВС і генепрокурор так до ваших батьків ставилися, як до всіх інших "людей"? Вам було б норм?" - резюмував Шабунін.

Шабунін про закриття справи щодо нападу на Найєма: Купа свідків і доказів не мають значення, якщо правоохоронці і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси $100 01
Шабунін про закриття справи щодо нападу на Найєма: Купа свідків і доказів не мають значення, якщо правоохоронці і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси $100 02
Шабунін про закриття справи щодо нападу на Найєма: Купа свідків і доказів не мають значення, якщо правоохоронці і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси $100 03

Нагадаємо, 20 квітня суддя Овсепян закрила кримінальне провадження щодо Саітова Магомеда-Аміна про напад на Мустафу Найєма.

Нагадаємо, увечері 30 квітня 2018 року внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня 2018 року глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. Також стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.

+11
Странно, Шабунин так за Зеленского агитровал.. Хваленый "Мустафа Найом:- ваааще часть этой зеленой власти, высокопоставленный "оборонщик", поставленный лично Зеленским.. И шо, шо-то не так? Ну ребят, на вас неугодишь!
показати весь коментар
22.04.2021 10:32 Відповісти
+9
Наему щас самому в трусы суют по 500.000 в месяц
показати весь коментар
22.04.2021 10:27 Відповісти
+6
Шабунька красочно описал тяжелую жисть "борцуна с коррупцией"
показати весь коментар
22.04.2021 10:29 Відповісти
Так пускай Найем сунет в трусы 200.Лягут под него.
показати весь коментар
22.04.2021 10:25 Відповісти
Наему щас самому в трусы суют по 500.000 в месяц
показати весь коментар
22.04.2021 10:27 Відповісти
ПРИЧИНА БАНАЛЬНА С ЧЕРНОАЗЫМИ С КАВКАЗУ вообще убивать сразу на месте причем вырезать надо весь род и все ответвления как они же делают на своем вонючем Кавказе во тогда чорноопые сразу будут думать вообще нафиг та Украина а так пока такое они и беспредельничают чуть что бьют режут стреляют а если бы им на месте вышел наем с автоматом и покрошил сунул 100 гривен и наш ПРАВОСЛАНВЫЙ СУД СКАЗАЛ чороопым типа а шо такое кто вас СЮДА В УКРАИНУ звал то шелупонь вы наша.. ваше задача быть вечным терпилом не нравиться не приезжайте сидите в своих вонючих аулах и трюхайте своих коз и баранов...
показати весь коментар
22.04.2021 10:37 Відповісти
красиво написал, только есть один нюанс - Наєм тоже "выходец")
показати весь коментар
22.04.2021 10:41 Відповісти
З Афганістану.
показати весь коментар
22.04.2021 12:44 Відповісти
Да, но Найем ассимилировался а эти зверьки нет.
показати весь коментар
22.04.2021 13:09 Відповісти
ты до-*** или просто пе-раст?
показати весь коментар
22.04.2021 10:28 Відповісти
Кто как абзываицца, тот так и называицца.
показати весь коментар
22.04.2021 10:32 Відповісти
Это бред. Кто больше пункт! Так давайте вместо суда сразу аукцион!!! Ваши предложения не приемлемы.
показати весь коментар
22.04.2021 11:24 Відповісти
Так вам и надо ! Оббрехали Порошенко ! Получите распишитесь , привели реальных бандитов узурпаторов , а Найем в упор не видит сейчас МЕГАКОРРУПЦИИ И ГРАБЕЖА В ЭНЕРГОАТОМЕ ЗАКУПОК У АГРЕССОРА
показати весь коментар
22.04.2021 11:54 Відповісти
У чому проблема? У нього не має 100 баксів у труси запхати? Ну то нехай у брата позичить. То за закриття свого говномета по 300к в місяць з бюджету бере, не обідніє.
показати весь коментар
22.04.2021 10:28 Відповісти
Шабунька красочно описал тяжелую жисть "борцуна с коррупцией"
показати весь коментар
22.04.2021 10:29 Відповісти
Примеры судейского и ментовского беспредела надо озвучивать ежедневно и ежечасно, а не в связи с тем, что обидели "дружбана Найема".
показати весь коментар
22.04.2021 10:29 Відповісти
Полная люстрация всего судебного корпуса, ПОЛНАЯ!!!!! а не та косметика, которую в 2015 провел Егор Соболев - уполномоченный от Майдана на проведение люстрации!!!!!!
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Є краща ідея, вона точно спрацює. Вивезти нах.р звідси увесь цей народ і заселити європейцями. Бо ваш варіант, з ймовірністю 99% не спрацює.
показати весь коментар
22.04.2021 10:31 Відповісти
Дурня, європейці не меші гниди.
показати весь коментар
22.04.2021 10:38 Відповісти
а це тут до чого? Гнида, це оціночна категорія. Я ж не знаю, що ви вкладаєте у цей термін.
показати весь коментар
22.04.2021 10:41 Відповісти
А якщо відверто, то що зробив депутат Найєм, для приведення у адекватність КПК ім.Портнова? Які умови ви, депутати для правоохоронців створили, такі наслідки і отримуйте.
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Что-то давно не говорят, что я бл*дь. Теряю популярность. ©
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Дешевки.
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Пусть попробуют эти собаки еще появиться на горизонте, будут гореть их квартиры и машины синим пламенем. Сильно захочется вернуться на в свое родное стойло.
показати весь коментар
22.04.2021 10:32 Відповісти
Странно, Шабунин так за Зеленского агитровал.. Хваленый "Мустафа Найом:- ваааще часть этой зеленой власти, высокопоставленный "оборонщик", поставленный лично Зеленским.. И шо, шо-то не так? Ну ребят, на вас неугодишь!
показати весь коментар
22.04.2021 10:32 Відповісти
Даже больше - в "слугах народа" в ВР сидят сотрудники ЦПК Шабунина и исправно получают бабки в конвертах от игорь валеричев и ринат леонидичев.
показати весь коментар
22.04.2021 10:37 Відповісти
А судей вони також призначали? Тупицького, наприклад, ще Янукович призначав.
показати весь коментар
22.04.2021 10:39 Відповісти
справа не в особистостях, справа в тому що їм "можна".
В Германії такий тупицький був би ідеально законослухняним суддею. Пофік хто його призначив.
показати весь коментар
22.04.2021 10:43 Відповісти
У Німеччині Тупицький ніколи б не поступив у юридичний ВНЗ, а не те, що суддею не став би.
показати весь коментар
22.04.2021 11:34 Відповісти
Так ваш "Зеленый рехворматор" уже ДВА года при власти! И токо языком трепит "мы усі тепер призыденты", "ныабхидно усьо рахвармуваты"! И ИмЕННО ЭТИ судьи нужны этой власти.
показати весь коментар
22.04.2021 12:50 Відповісти
А до Зеленского были справедливые судьи? Логики абсолютно нет.
показати весь коментар
22.04.2021 11:00 Відповісти
и шта..??? - и причём тута зелень к продаже судов..???- может ты там всё сразу-разом порешаешь с судами всех инстанций...(их, шоб ты, умник, понимал...- шо-то типа около 15-17...только инстанций- если понятно)- ну так, шо---уперьёддддД)))- рефармируй, не первым будешь...(((
показати весь коментар
22.04.2021 23:41 Відповісти
Петрушка, че возбудился то так? Вырази мысль в понятной для трезвых людей форме. Может пообщаемся.
показати весь коментар
23.04.2021 00:11 Відповісти
наслаждайся, ти зробив це разом
кушай.те
показати весь коментар
22.04.2021 10:34 Відповісти
Не может быть!
Так 2 года ж назад тут прыгал какой-то гундосый мальчик, и громко кричал, что у него есть мрия, чтоб никаких трусов и никаких 100 долларов?

Вот же:

"Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410583483033226 Невідворотність відповідальності та https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117709889281734 справедливе і законне покарання - основа чесної України.
...
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=153755065614188 Судова гілка влади повинна стати Владою , а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу."

Бла-бла-бла-бла-бла...
показати весь коментар
22.04.2021 10:38 Відповісти
У гундосого были и другие планы!
https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** 13:45 https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.(Цензор.нет)
Все в те же ворота...
показати весь коментар
22.04.2021 11:22 Відповісти
Так и пять лет назад прыгал сывочелый мальчик и кричал, что вот она реформа и теперь заживем. "каких Вам ***** еще реформ не хватает?".
И до этого были другие мальчики-реформаторы.....
показати весь коментар
22.04.2021 11:34 Відповісти
Есть существенная разница.
У Сивочолого Гетьмана - да, далеко не все получилось.
Он не святой. И он не Господь Бог.

Но! - у него было много того, что получилось.
У него получилось увеличить финансирование армии - и она стала походить на армию, а не на сброд затраханных малолеток в лохмотьях.
У него получилось переориентировать предприятия на не-российские рынки - и промпроизводство пошло расти впервые после 2010 г. (да-да, падение началось еще при ябукевиче - Госстат в помощь).
У него много чего не получилось - но много чего и получилось!

А здесь же просто полный аллес. Не получается ничего. От слова "вообще".
Армия - в жопе. За год.
Промышленность - в жопе. За год.
Вакцинация - в жопе.
Про суды, ментов, контрабанду и т.п. - и не говорю.
На голом месте - без увеличения гос-затрат - дикий рост цен.
Коммуналка становится неподъемной и т.п.

Что произошло? - новая война? метеорит упал? вулкан взорвался?
Да нет.
Просто управлять страной взялся профессиональный клоун.
показати весь коментар
22.04.2021 12:12 Відповісти
"У Сивочолого Гетьмана - да, далеко не все получилось."
Скажем, мало, что получилось. За армию и томос: это да - огромное спасибо. Но это все.... И этого очень ничтожно мало, чтоб перевесить его другие "достижения".
За безвиз спасибо Ющенку.

Про клоунов - не нужно о грустном.....
показати весь коментар
22.04.2021 13:40 Відповісти
К сожалению, Украине не повезло побыть британской колонией, что бы у нас на века закрепились и законодательство и судейская система империи. Теперь придется их приглашать на все должности включая почтальенов. Иначе никак. Сами себя сожрем.
показати весь коментар
22.04.2021 10:44 Відповісти
грустно, но, увы, для такого утверждения есть основания...
показати весь коментар
22.04.2021 11:17 Відповісти
Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найемаhttps://censor.net/news/3064155/podozrevaemyyi_v_izbienii_nayiema_saitov_obyavlen_v_rozysk_foto... чтобы поймать его назначить ему ночной домашний арест
показати весь коментар
22.04.2021 10:49 Відповісти
пишут, что он в Баку уже давно. Улетел.
показати весь коментар
22.04.2021 10:54 Відповісти
а чего это чеченцы на Найема напали? Он же их единоверец. Чего они от него хотели? Требовали поделиться?
показати весь коментар
22.04.2021 10:53 Відповісти
Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с МустафойИсточник: https://censor.net/ru/n3261313
Звісно знаємо і до цього знали...
Що там казав Мустафа про право громадян на зброю??? В поліцію телефонувати???
Чому ж він сам не зателефонував...


показати весь коментар
22.04.2021 10:56 Відповісти
Во во ,начинается все с нарида который ,ложиться за гречку или за видосик под депутата . Это в то время когда есть интернет и соц сети украинцы не могут выдвинуть ни одного честного человека в депутаты и проголосовать за него , 95% верховной рады ,проходимцы ,как такое возможно 🤔🙄😡
показати весь коментар
22.04.2021 10:57 Відповісти
Легко! Достатньо було почати проводити вибори по "партійним спискам" в "загальнодержавному виборчому окрузі". А не як в усіх цивілізованих країнах - мажоритарна система на місцях з правом відкликання депутата виборцями. Тепер заплатив за місце в списку і час від часу справно голосуй по команді лідера фракції за те за що "лідер" грошей отримав від зацікавлених бариг, і все - "в шоколаді", при мандаті і роби що забажаєш... Тому "списочний депутат" за визначенням має бути тупим лайдаком-кнопкодавом.
показати весь коментар
22.04.2021 11:18 Відповісти
Просто каждый выборец отождествляет любого кандидата с собой. А все мы воры и прохвосты. Просто далеко не у каждого из нас есть возможность проявить себя на этом поприще. Поэтому люди без возможностей кажутся честными .А выбранные наверх раскрывают свой потенциал во всей отвратительной красе.
показати весь коментар
22.04.2021 11:19 Відповісти
"Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с Мустафой, которого каждый журналист лично знает? Что любые дятлы могут вас посреди столицы ногами в асфальт вхерячить, снять это на видео, которым потом в инете щеголять. И за это им ничего не будет, потому и суд, и "правоохранители" оближут их руки, из которых получат бабло.
Источник: https://censor.net/ru/n3261313

Ты бы, блондинчик, добавил еще "а знаете, за всю эту х..ню вы можете сказать спасибо и мне тоже"!
показати весь коментар
22.04.2021 11:15 Відповісти
Прекрасно помню это видео, Мустафа полез первым, в результате получил по морде.Так что слово "напали" здесь не катит.Вызвал бы полицию,помахал бы коркой,все было бы тип-топ.А если разыгрываешь из себя супергероя,то потом не жалуйся.
показати весь коментар
22.04.2021 11:16 Відповісти
Если посмотреть видео с этой новости https://censor.net/ru/video_news/3078544/poyavilos_video_s_kamery_nablyudeniya_zafiksirovavsheyi_napadenie_na_mustafu_nayiema_video
то вообще непонятно кто кого бил и кто за кем гонялся. Выглядит всё с точностью до наоборот.
показати весь коментар
22.04.2021 11:18 Відповісти
Они там все кулаками махали. Потому что хвосты уже купировали.
показати весь коментар
22.04.2021 11:23 Відповісти
Это бред. Кто больше сунет! Так давайте вместо суда сразу аукцион!!! Ваши предложения не приемлемы.
показати весь коментар
22.04.2021 11:26 Відповісти
хто ще хоче судити бандитів,злодіЇв,корупціонерів в наших судах?вони звичайного бидлюку не можуть притягти,ой дограємось ми з беззаконням ...
показати весь коментар
22.04.2021 11:35 Відповісти
А Мустафа вже реформував укрзалізницю,чи укроборонпром,чи де він там в наглядовій раді отримує височезну зарплату?
показати весь коментар
22.04.2021 13:12 Відповісти
Ні судова реформа Сивоногим ні поліцейська чортом Аваковим не дала результату,мусора залишились мусорами,судді,як продавались так продаються,бо ніхто з них шкіру не здирав,як громадяни Брюгге.
показати весь коментар
22.04.2021 16:11 Відповісти
а че это шабуин вякает, а сам мустафа или наейм молчит. Да потому что приехали родственники и мустафа простил ( с оплатой издержек ) Шабуин просто завидует что мустафа поимел деньги с орлов кавказа. Богдану спалили авто да какое крутое и раритетное (лично гнусавый поц им керовал) но он молчит и не "спрашивает" (пока что) А то что они полировали паркет в офисе зеленой масти, то там приняли только наиболее покладистого Сирожу да и то с испытательным строком (9 месяцев задерживали прокорм). Так что песенку пионеров о кострах будете петь следующему президенту.
показати весь коментар
22.04.2021 17:07 Відповісти
 
 