Шабунін про закриття справи щодо нападу на Найєма: Купа свідків і доказів не мають значення, якщо "правоохоронці" і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси $100

Про це в Facebook повідомляє глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора (великою мірою) зусиллями Mustafa Nayyem антикорупційний суд отримав будівлю. Це далеко не єдиний результат Мустафи для України - просто найсвіжіший. А позавчора ж огидні український суд та прокуратура закрила справу щодо одного з нападників на Мустафу. Нагадаю, що охрінівші від дешевезни "правоохоронців" чеченці, посеред білого дня напали на тоді ще народного депутата в центрі Києва. Купа свідків і очевидних доказів - все це не має значення, якщо "правоохоронці" і судді лягають під будь-кого, хто запхає їм в труси 100 баксів", - заявив Шабунін.

"Знаєте, що це означає для українців, якщо так вчинили з Мустафою, якого кожний журналісту особисто знає? Що будь-які дятли можуть вас посеред столиці ногами в асфальт вхєрячити, зняти це на відео, яким потім в неті хизуватися. І за це їм нічого не буде, бо і суд, і "правоохоронці" оближуть їхні руки, з яких отримають бабло. Так само нічого не буде тим, хто спалить ваш дім, в якому чудом не загинуть ваші батьки. А ще нічого не буде тим, хто підкладе вашим батьками гранати під двері. Аваков і Венедіктова прикриють і цих покидьків, і їх замовників. Бо ж постраждали якісь батьки Шабуніна/Мустафа/будь-хто… Хто вони взагалі такі? Якісь там нікчемні людішкі. Це ж не Зеленського батьки! Бо коли зачепили, то їх Аваков/Венедіктова/суди за кілька місяці винного покарали. 4 роки тюрми (з іспитовим у 2) отримав мужик, який збрехав, що замінував їх будинок. Мені ж будинок з батьками в середині спалили! А потім щей вибуховий пристрій мамі і тещі під квартири поклали", - додав він.

"Арсен Аваков, Ірина Венедіктова - ви просто нікчемні. Володимир Зеленський, а якби ваш міністр МВС і генепрокурор так до ваших батьків ставилися, як до всіх інших "людей"? Вам було б норм?" - резюмував Шабунін.







Нагадаємо, 20 квітня суддя Овсепян закрила кримінальне провадження щодо Саітова Магомеда-Аміна про напад на Мустафу Найєма.

Нагадаємо, увечері 30 квітня 2018 року внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня 2018 року глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. Також стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.