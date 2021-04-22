Від коронавірусу в Києві за добу померли 44 людини, одужали - 1305, виявили 1673 випадки, - Кличко

У столиці за добу госпіталізували 152 людини з коронавірусом, а 118 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так за добу виявили 1673 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії виявили 188 869 випадків).

Серед захворілих: 936 жінок віком від 18 до 91 років, 661 чоловік віком від 18 до 92 років, 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Крім того, 44 людини померли від COVID-19 (загалом 4341 летальний випадок).

Також 152 людини госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 118 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 1305 осіб побороли коронавірус (загалом 117 803 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (267), Солом'янському та Шевченківському (по 240) та в Деснянському (235).

