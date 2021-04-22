УКР
Від коронавірусу в Києві за добу померли 44 людини, одужали - 1305, виявили 1673 випадки, - Кличко

У столиці за добу госпіталізували 152 людини з коронавірусом, а 118 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так за добу виявили 1673 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії виявили 188 869 випадків).

Серед захворілих: 936 жінок віком від 18 до 91 років, 661 чоловік віком від 18 до 92 років, 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Крім того, 44 людини померли від COVID-19 (загалом 4341 летальний випадок).

Також 152 людини госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 118 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 1305 осіб побороли коронавірус (загалом 117 803 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (267), Солом'янському та Шевченківському (по 240) та в Деснянському (235).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: Розслаблятися зарано

Новых случаев многовато! Нужно ужесточить локдаун до конца лета!
22.04.2021 10:44 Відповісти
Буквально вчера тут была статья в которой Кличко говорил что благодаря принятым мерам заболеваемость в Киеве пошла на спад.
22.04.2021 10:51 Відповісти
Якби ж хоч хтось ці мєри виконував або контролював...
22.04.2021 12:11 Відповісти
Брехня это всё. Патологоанатомы специально пишут в заключении о смерти, что умер от covid и требуют хоронить в закрытых гробах чтобы потом требовать деньги за разрешение хоронить в открытом гробу. Цена вопроса от 20000 гривен. Даже умершего в результате ДТП записали, что умер от COVID и требовали хоронить в закрытом гробу, но после того как им заплатили 20000 гривен разрешили хоронить в открытом
22.04.2021 12:17 Відповісти
 
 