2 471 17

ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот"

ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот"

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що в окупованому РФ Севастополі нібито затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, які становлять державну таємницю.

За твердженням російської сторони, витік таких даних за кордон міг завдати шкоди обороноздатності РФ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

"ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 (державна зрада) КК Росії. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають", - зазначили в російському відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розповіла ОБСЄ про російських шпигунів

затримання (4387) Крим (14256) Міноборони (7683) ФСБ (1482) Чорноморський флот рф (633) шпигунство (1059)
Топ коментарі
+7
Громадянин РФ закачає в СБУшну машину інфу про Чорноморський флот Росії...
22.04.2021 10:36 Відповісти
+4
Идиотизм! При современных технических средствах разведки. как кацапы уверены, информацмя агентами передается из рук в руки, ***..., на условленном месте и не иначе. Мало им туфты с нашим консулом в Спб, так они еще и Севас приплели.
22.04.2021 10:55 Відповісти
+3
Все як годиться-сині в"єтнамки,дворучна пилка та візитівка Яроша ,все в наявності ???)))
22.04.2021 10:38 Відповісти
Про 10к іржавих ночв, що ще пливають.. ??
22.04.2021 10:35 Відповісти
Враг народа или Враг Путина ка кто все запутано??в Параше.....
22.04.2021 10:39 Відповісти
Лапті напхали туди і нових.
22.04.2021 10:40 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись! ***** раздухарилось!
22.04.2021 10:41 Відповісти
Смешно. О вашем так называем флоте все и всё и так давно знают. Идиоты для лохов вброс инфы в СМИ.
22.04.2021 10:46 Відповісти
А як же ви американський безпілотник прогавили? Він більше розповість,ніж той ваш липовий шпіьон.
22.04.2021 10:52 Відповісти
Как в одной блатной песенке из 60-х
Стою на перекрестке,
Держусь за свой карман
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый уркаган
Он говорит мне тихо: "Куда бы нам пойти,
Где можно было б лихо нам время провести?"

Он предложил мне доллары и жемчуга стакан,

Чтоб я ему передал советского завода план.

Мы сдали того субчика властям НКВД,

С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде.
22.04.2021 11:00 Відповісти
только за последнюю неделю, минимум три натовских самолета-разведчика облетали Крым. Но ватные идиоты продолжают снимать видосики о каких-то там вымышленных шпионах. Тупоголовые бабалаечные орки живут в 18-19 веке до сих пор.
22.04.2021 11:07 Відповісти
Що там передавати, металобрухт....,та й для чого це робити, якщо кожного дня американські і англійські літаки розвідники літають по декілька штук і по 20-ть годин в сутки...
22.04.2021 11:29 Відповісти
Видимо для фсбЫ расейской 3/14дерации выпустили специальное приложение...
Справа в тому, що наші люди дійсно є серед окупантів під прикриттям і в Криму, і в Донецьку, і в Москві. Шкода, якщо дійсно зловили нашого хлопця, але я впевнений, що кацапія все одно розвалиться ще при моєму житті.
22.04.2021 11:37 Відповісти
задержали какого-то студента.. скоро школьников начнут хватать..
кацапо-ординськi гебешнiгниди та нормальна людина...

