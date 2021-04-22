ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот"

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що в окупованому РФ Севастополі нібито затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, які становлять державну таємницю.

За твердженням російської сторони, витік таких даних за кордон міг завдати шкоди обороноздатності РФ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

"ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 (державна зрада) КК Росії. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають", - зазначили в російському відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розповіла ОБСЄ про російських шпигунів