2 312 56

Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

"Українська система охорони здоров'я додатково отримає 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проєкту екстреного реагування на COVID-19 і вакцинації в Україні", - сказала вона на прес-брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступниці міністра, документ передбачає кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.

"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд держбюджету за виконання DLI-показників", - додала Шаталова.

Автор: 

+26
Хм. А где падлы дели 64 миллиарда коронавирусного фонда?!
22.04.2021 10:52 Відповісти
+13
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 856
22.04.2021 10:53 Відповісти
+12
Зате ж скільки бабла закатав в асфальт ЗЕнедоумок.
22.04.2021 10:53 Відповісти
Хм. А где падлы дели 64 миллиарда коронавирусного фонда?!
22.04.2021 10:52 Відповісти
На кокс и шлюх потратили.
22.04.2021 10:52 Відповісти
Пора думать о сохранении государства, об армии и ее вооружении, а не об обогащении иностранных фармкомпаний и закупке хрени, от которой вменяемые украинцы отказываются.
22.04.2021 10:55 Відповісти
Сьогодні на 470 вмєняємих українців стало менше.
22.04.2021 10:57 Відповісти
Каждый день в Украине умирают люди от разных причин и заболеваний и рождаются. Нашел чем запугивать.А как все списывают на корону уже не для кого не секрет. Почему - то общая смертность ни в одной стране не выросла за последний год.
22.04.2021 11:01 Відповісти
...стесняюсь спросить - одноразовую двухчасовую маску которую уже неделю используете?
22.04.2021 11:06 Відповісти
стесняешься - нефиг спрашивать
22.04.2021 14:50 Відповісти
...так ведь не у тебя спрашиваю, ули ты свой пятак суешь?
22.04.2021 14:55 Відповісти
Ви так міркуєте допоки не стали цифрою у цій статистиці.
22.04.2021 11:17 Відповісти
Ти вже застрахувавсь від серцево-судинних?
22.04.2021 12:08 Відповісти
И этот кредит растащат.
22.04.2021 10:52 Відповісти
Для этого и берут. Это "бизнес" по-зеленому.
22.04.2021 12:33 Відповісти
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 856
22.04.2021 10:53 Відповісти
Залишилися на виборчих дільницях в квітні 2019року.
22.04.2021 12:52 Відповісти
Распил продолжается...
22.04.2021 10:52 Відповісти
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2198
22.04.2021 10:52 Відповісти
Куртка импортная, три штуки...
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1195
22.04.2021 10:53 Відповісти
Зате ж скільки бабла закатав в асфальт ЗЕнедоумок.
22.04.2021 10:53 Відповісти
зато есть деньги на вэлыку рэставрацию и флаги по 80 метров по 20 миллионов по всей стране лепить
22.04.2021 10:53 Відповісти
Видать совсем туго с деньгами если уже и на вакцину приходится занимать.
22.04.2021 10:53 Відповісти
на вакцину туго, на сирожу лещенка не туго.
22.04.2021 10:55 Відповісти
а на флагштоки по 10-20 миллионов по всей стране деньги есть
22.04.2021 10:56 Відповісти
Кто вам сказал что на вакцину....
Это как с ковид фондом.... Брали под одно... Потом передали под другое... И никто не ответил за нецелевое использование...
22.04.2021 11:51 Відповісти
нужно быть полным бараном - что б квартальщикам дать такие деньги.....
22.04.2021 10:54 Відповісти
пеши сразу не в гривнях а в куртках
22.04.2021 10:54 Відповісти
****.сь ,60милиардов благополучно разворовали теперь можно дальше страну в долги загонять!Сук..
22.04.2021 10:56 Відповісти
Еммм... А де фонд на 2млрд. євро подівся?
22.04.2021 10:58 Відповісти
мыши съели
22.04.2021 10:59 Відповісти
Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5548
22.04.2021 11:12 Відповісти
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7001
22.04.2021 11:00 Відповісти
Під який відсоток???
22.04.2021 11:03 Відповісти
асфальт продайте *****
который вы в прошлом году клали
22.04.2021 11:04 Відповісти
Його зима вже "з'їла". Нема що продавати. Зійшов вмісті с снігом
22.04.2021 11:12 Відповісти
"здесь можно хорошо прибарахлится" - дивиз партии слуга народа и ее вечно раскумаренного ведущего.
22.04.2021 11:09 Відповісти
Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5893
22.04.2021 11:10 Відповісти
Вот это я понимаю -- по-хозяйски! Сначала сколотить многомиллиардный ковидный фонд -- и направить деньги на ремонт дорог. А когда деньги на ковид кончились, брать кредит "снаружи". Правда ведь -- толково?!!!
22.04.2021 11:10 Відповісти
При Степанове, такой кредит - безумие. Опять лечат алкоголика водкой.
22.04.2021 11:11 Відповісти
це - норм практика для 73% зeбiлів, тотальна розповсюдженість "свіжої копіойчки", "манівеев", "легкіх грошиків" і т.п. свідчить про це
22.04.2021 11:18 Відповісти
Этих денег не только Степанову на курточку хватит.
22.04.2021 11:12 Відповісти
Чемпіони по кредитам. Переплюнуть, чи вже, і бабЮлю і пахла.
Нарід, знаєте, хто буде віддавати?
22.04.2021 11:16 Відповісти
Це означає - відкрито сцяти українцям в очі!!!🤬
22.04.2021 11:18 Відповісти
Україна для боротьби з COVID-19 отримала:

- 1.2 млрд євро від ЄС (40 млрд грн)

- 300 млн дол від Світового банку (8.5 млрд грн)

- 50 млн євро від Європ. інвестиційного банку (1.6 млрд грн)

Всього понад 60 млрд грн. Де вони, суки?
22.04.2021 11:26 Відповісти
Проффессионалы 2
22.04.2021 11:39 Відповісти
Проффессионалы 2
22.04.2021 11:40 Відповісти
Мастера спорта. По распилу бабла и болтовне
22.04.2021 11:51 Відповісти
Степанову к новому лапсердаку нужны новые шкары и панталоны
22.04.2021 11:49 Відповісти
НЕ ВСЕ ДОРОГИ ДОСТРОИЛИ?
22.04.2021 11:55 Відповісти
Вот так бы взять всех ЗЕбилов, связать гуськом и волочить их по новым дорогам, которые построили за счет ковидфонда
22.04.2021 12:03 Відповісти
Слава Богу. Год назад никто кредиты брать не хотел из МВФ, деньги крутились в экономиках. В фейковую пандемию вложились, просрали - опять фонды заработали. Скоро ковид и исчезнет. Лет на 5
22.04.2021 12:31 Відповісти
Звісно не хотіли.Під якісь смішні 3-5 %!!! Краще взяти відсотків під 12 !
22.04.2021 12:46 Відповісти
Мєнтам на премії.
22.04.2021 12:43 Відповісти
Нема слів, одна слюна. А де фонд боротьби з коронавірусом???
22.04.2021 12:49 Відповісти
Налогоплательщики навыбирали "слуг народа", теперь налогоплательщикам за кредиты расчитываться!))
22.04.2021 14:14 Відповісти
ПНХ !!!! но все равно ****** возьмут и распилят...(((((
22.04.2021 14:26 Відповісти
Ау, вы что там совсем *********? Не-не, попуститесь, твари. Где деньги, выделенные на борьбу с ковидом? Я не хочу ни копейки из своего зароботка отдавать зебыдлу.
22.04.2021 15:47 Відповісти
і в велике будівництво
22.04.2021 16:22 Відповісти
 
 