Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ
Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.
"Українська система охорони здоров'я додатково отримає 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проєкту екстреного реагування на COVID-19 і вакцинації в Україні", - сказала вона на прес-брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами заступниці міністра, документ передбачає кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.
"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд держбюджету за виконання DLI-показників", - додала Шаталова.
Это как с ковид фондом.... Брали под одно... Потом передали под другое... И никто не ответил за нецелевое использование...
который вы в прошлом году клали
Нарід, знаєте, хто буде віддавати?
- 1.2 млрд євро від ЄС (40 млрд грн)
- 300 млн дол від Світового банку (8.5 млрд грн)
- 50 млн євро від Європ. інвестиційного банку (1.6 млрд грн)
Всього понад 60 млрд грн. Де вони, суки?