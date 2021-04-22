Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

"Українська система охорони здоров'я додатково отримає 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проєкту екстреного реагування на COVID-19 і вакцинації в Україні", - сказала вона на прес-брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступниці міністра, документ передбачає кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.

"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд держбюджету за виконання DLI-показників", - додала Шаталова.

Також читайте: Вакцини Pfizer і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності, - вчені