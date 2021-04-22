У ході червневого саміту НАТО обговорять агресію РФ і посилення Китаю

Саміт країн-членів Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Радий повідомити, що наступний Саміт лідерів НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в Брюсселі. У нас є змістовний і далекоглядний порядок денний для зміцнення нашого трансатлантичного альянсу і вирішення проблем сьогоднішнього і завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

У той же час пресслужба Альянсу повідомляє: "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого суттєвого і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератак, новим і руйнівним технологіям, вплив зміни клімату, на безпеку і посилення Китаю".

