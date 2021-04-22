УКР
У ході червневого саміту НАТО обговорять агресію РФ і посилення Китаю

У ході червневого саміту НАТО обговорять агресію РФ і посилення Китаю

Саміт країн-членів Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter  повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Радий повідомити, що наступний Саміт лідерів НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в Брюсселі. У нас є змістовний і далекоглядний порядок денний для зміцнення нашого трансатлантичного альянсу і вирішення проблем сьогоднішнього і завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

У той же час пресслужба Альянсу повідомляє: "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого суттєвого і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератак, новим і руйнівним технологіям, вплив зміни клімату, на безпеку і посилення Китаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявив, що для протидії НАТО на півдні Росії було створено нову дивізію

Для Китая и Японии сейчас самое время прирастить себе территории недогосудаства РФ, которая агрессирует постоянно по всему миру. РФ давно уже не способна удерживать такие огромные территории. В РФ сейчас меньше населения, чем в Японии, не говоря уже о Китае. Сейчас как раз есть шанс и глупо его упускать.
22.04.2021 10:59 Відповісти
Великая росия похожа на бешенную собаку которую скоро пристрелят всем селом(с)
22.04.2021 11:00 Відповісти
Їх потрібно грамотно і тонко зіцькувати. А потім розділити РФ на сфери впливу між ведучими світовими потугами. Гляди, і Україні повернуться втрачені території і землі, заселені етнічними українцями.
22.04.2021 12:38 Відповісти
 
 