Якщо РФ спробує атакувати Україну зі своєї території, буде асиметрична відповідь - відповідь усім потенціалом спецслужб і ЗСУ, - Арестович
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович вперше повідомив, як буде діяти Україна в разі військової атаки з території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24".
"Ми попередили Росію, і Захід також попередив, що в разі будь-яких спроб атаки України з їхніх територій, буде асиметрична відповідь - відповідь усім потенціалом спецслужб, який у нас є, і ЗСУ. Вони (російська сторона. - Ред.) це знають. Я про це ніколи не говорив. Ось можу сказати", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович висловив думку, що ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи, запланованого на 28 квітня.
Асимметричность будет в том, что с началом российского наступления клоун быстренько скинет портки и примет позу
P.s. Еще вспомнились его слова про то что он всем своим читателя постоянно врал... Так что думаю и сейчас обманывает. С караваем будет встречать в первых рядах.
https://www.flightradar24.com/RRR7246/277a06ca
А я думаю - чого це RQ-4 Global Hawq не бачу?
Не имеет значения что говорит єто чмо теперь если день назад оно говорило противоположное. Очевидно что оно в любой момент переобуется опять если увидит вигоду.
так и тут - вау, сказал Арестован то что и так в норм. стране понятно - при агрессии - работать всеми способами по врагу - что непонятного то?
От саме зараз вчергове відбуваються обстріли наших позицій, так чому (офіційно про це позавчора заявив пупсік Кулєба), нашим заборонено відповідати? Чому відповідь сьогодні не даємо, а от у разі наступу агресора - то як дамо у відповідь, як дамо!!
Ці недолугі вислови дуже нагадують ситуацію, коли гопник зупиняє потенційного "тєрпілу" і починає його гнобити, той все віддає, а потім вже здалеку кричить "от наступного разу я тобі як дам асиметричну відповідь!"
"Асимметричный" - это как? Они стрельнули, а мы в ответ "выражаем глубокую обеспокоенность"? Жалуемся в ОБСЕ? В ООН? США?
А на счет "атаковать" и "провокаций" стоит вспомнить недавний инцидент с нашими катерами в Азовском море. Что там конкретно произошло? Поинтересуйся, Арестович. Ооочень удивишься нашему "асимметричному ответу".
а из того что делается . так новые дороги и мосты на Донбассе не заменят окопы и противотанковые рвы . а новые сервисные центры на линии разграничения не заменят блиндажи и доты
Найкраща відповідь влади Зєлі на всі виклики - заява про відставку в кабінеті на Банковій.
Заберите у Люси учебник по геометрии....
недавно Лещенко с ним базарил, это ужас был - микрофон плохо работал да еще этот аферюга еле шепчет, Лещенко даже попросил громче толкать речь и тот усилил шептание.
чорт короче - неуважение к слушателям этого 40 раз сходившего на фронте, "разведчика".
толстый слой следов за ним
он разведчик, непобедим(врагам закладывает нос уже за сто метров и они в панике убегают)