Якщо РФ спробує атакувати Україну зі своєї території, буде асиметрична відповідь - відповідь усім потенціалом спецслужб і ЗСУ, - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович вперше повідомив, як буде діяти Україна в разі військової атаки з території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Ми попередили Росію, і Захід також попередив, що в разі будь-яких спроб атаки України з їхніх територій, буде асиметрична відповідь - відповідь усім потенціалом спецслужб, який у нас є, і ЗСУ. Вони (російська сторона. - Ред.) це знають. Я про це ніколи не говорив. Ось можу сказати", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович висловив думку, що ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи, запланованого на 28 квітня.

