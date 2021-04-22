УКР
11 061 42

Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

У п'ятницю, 23 квітня, закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації набуде чинності. Сьогодні його було оприлюднено.

Документ опублікували у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Він набуває чинності наступного дня після публікації.

Закон дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їхню боєздатність під час військової агресії, пише РБК-Україна.

Запроваджується і новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

На громадян, яких призиватимуть з числа резервістів в особливий період, поширюються ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.

На базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, в тому числі за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Буде запроваджено електронний програмний продукт - автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.

+13
Зе во главе...Тищенко Котлета, Тимошенко. Ермак, Разумков. боров который рядом с ним, арахмундия, корниенко, гетьманцев, корабельные сосны, Безмозглая, Собакопродавальщик, Милованов дебил для психических атак......
22.04.2021 11:24 Відповісти
+10
Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 3568
22.04.2021 11:14 Відповісти
+9
Два батальона депутатов, два батальона детей и родителей депутатов...так же из офиса Зе, Кабмина...жены и дочери в медслужбу и вспомогательные взвода.....Авто укомплектованы своими джипами......
22.04.2021 11:22 Відповісти
22.04.2021 11:14 Відповісти
И то верно. Зачем покупать экскаватор, если можно "призвать" десяток "резервистов" с лопатами.
Дешево и сердито.
22.04.2021 11:15 Відповісти
Не вижу ничего плохого если бы рыли окопы кива или муравей . Хоть какая-то была бы от них польза . Так что хорошей закон , толко надо правильно его трактовать 😂😂😂
22.04.2021 11:24 Відповісти
Ага, "хороший закон" ... Можно не заниматься армией, не строить заводы по производству боеприпасов и современного оружия, оставить совковую систему управления, нафталиновых генералов - лизоблюдов и т.д. и т.п. Зачем? Если есть "пушечное мясо" в неограниченных количествах - "резервисты".
22.04.2021 11:34 Відповісти
призываемые через смартфон)
22.04.2021 11:42 Відповісти
Война войной, а распил бюжета на "диджитализацию" никто не отменял. Не снаряды же покупать, в самом деле ...
22.04.2021 11:54 Відповісти
Согласен. Глянь какие здоровые бугаи Кива и Коля Котлета. Им самое место на передке блиндажи копать саперской лопаткой, а не в Верховной раде штаны протирать
22.04.2021 11:41 Відповісти
Зелень же скоротила кількість вйськкоматів своїми рехвормами.
22.04.2021 11:15 Відповісти
хуже армии не бывает, чем армия набранная по-принуждению!....это саботаж, пьянки,суициды в огромном количестве.
22.04.2021 12:43 Відповісти
Почему верховный не одевает треуголку?
22.04.2021 11:17 Відповісти
І на передову! Сидіти під обстрілами, не маючи права на вогонь у відповідь. Щоб сєпарам розвага була.
22.04.2021 11:19 Відповісти
22.04.2021 11:22 Відповісти
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
22.04.2021 11:25 Відповісти
22.04.2021 11:24 Відповісти
+малюська-особист и степанов с ляшко-санитары-стрелкИ
22.04.2021 11:36 Відповісти
Малюське до военного контрразведчика, как дерьму до авианосца.
22.04.2021 12:41 Відповісти
как и степашкину с ляшко-до полковых стрелков-санитаров.
22.04.2021 12:50 Відповісти
а как же опжз,
22.04.2021 11:38 Відповісти
На разминирование пойдут. Сомкнутыми рядами...
22.04.2021 11:41 Відповісти
Хорошей закон , я бы по этому закону призвать киву, мураева, всех этих шириевцев и опзже рыть окопы
22.04.2021 11:26 Відповісти
Кива уже вовсю строчит...
22.04.2021 11:42 Відповісти
Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом.


Російські бойовики зайшли на позиції біля Золотого, які українські збройні сили залишили у рамках "домовленостей" про всеосяжне перемир'я, що його досі просувають Єрмак та Зеленський.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських окупантів, які порушують домовленості і заходять на колишні позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині, повідомляє Укрінформ, посилаючись на http://www.osce.org/files/2021-04-21%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=30044 звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня.


https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/

22.04.2021 11:28 Відповісти
не припиняються атаки і на символічному фронті

Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 8748
22.04.2021 11:57 Відповісти
Зелене лайно не може не прирівняти Україну до актриси порнофільму, або не приплести українську мову до повій.
22.04.2021 12:04 Відповісти
...а роги від "шмарочоса" тягнуться не на луб'янку, а аж у трєтьє отдєлєніє расійской імпєріі: задля швидшого "обрусєнія края" тоді негласно приписувалося утримувачам борделів наряджати своїх повій у плахти й вінки як у "робочу форму"
22.04.2021 12:06 Відповісти
Сподіваюсь, що до складу резервістів попаде добряча частина тих 50,4% зевбойобів, які в 2019 році проголосували в ООС за Вєлічайшего!
22.04.2021 11:35 Відповісти
ОР 1 на фронт ,а уклоністи знову по барах .......
22.04.2021 11:41 Відповісти
что мешало их призывать раньше???
22.04.2021 11:53 Відповісти
Отсутствие мобилизации. Не путайте сборы и комплектование вакантных должностей.
22.04.2021 12:17 Відповісти
Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 3058
22.04.2021 12:07 Відповісти
Це тепер прийде СМС і ти повинен бігти доукомплектувати не комплект. А якщо ні то ухилення від служби. Так якщо така кухня " все в смартфоні" то вже і службу в смартфоні проходити потрібно. О як завернули! Всі мобілізовані, контрактники які звільнились так і є ОР 1. І ось вони ще раз повинні йти і воювати. А ті хто не служив так і не підуть. Тому що їх просто нема в ОР 1.
22.04.2021 12:13 Відповісти
и все сразу зассали за свои продажные торгашние душонки.
22.04.2021 13:03 Відповісти
До одного місця карі очі. Без покращення ситуації з народжуваністю вся війна немає смислу.
А народжуваність не покращиться, бо цінності споживання виїли українське суспільство.
Українські жінки радше підуть стріляти на фронт, ніж будуть слухати чоловіків і народжувати по 10 дітей. Поки ми проводимо "декомунізацію" і "деджиталізацію", наші сусіди ростуть у числі, незалежно від якості їхньої економічної ситуації. Ми програємо в довгій перспективі, якщо не змінимо цінності.
22.04.2021 13:32 Відповісти
На росії народжують лише мусульмани, вони і планують війну в тому сенсі, аби захопити слов'янське населення.
22.04.2021 13:45 Відповісти
Навіщо їм те "слов'янське населення"? Їм і воювати не потрібно. Вони просто заселять ці землі, бо їх буде більше. І ніякі кулемети і стіни їх не спинять, як не спинили в Європі. В Україні відбувається демографічна катастрофа, породжена ціннісною кризою, і сусіди неодмінно скористаються цим, як бувало не раз у світовій історії.
22.04.2021 13:53 Відповісти
Тому що вони розуміють, що абреки це не продуктивна частина людства, якби вони б змогли, то і поляків хапнули би знову, а демографічна катастрофа відбувається по всій Європі, система споживання не бажає зайвих людей.
22.04.2021 14:03 Відповісти
Та й кого буде більше, знову умовних ногаїв та ординців, сенс в їх заселенні, знову буде Дике Поле.
22.04.2021 14:04 Відповісти
То є добре.
Погано що головнокомандувача немає
22.04.2021 14:14 Відповісти
ну что, готовьтесь 73%
22.04.2021 14:29 Відповісти
А те кто орал "Ні капітуляції!"?
22.04.2021 16:12 Відповісти
хорошо, всё верно.
22.04.2021 15:34 Відповісти
Потрібний закон мав бути прийнятий,ще в 2014 році. Потрібно створювати загони територіальної оборони,секретні бази в пунктах збору,особливо вздовж білоруського кордону.
22.04.2021 16:03 Відповісти
 
 