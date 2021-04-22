Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності
У п'ятницю, 23 квітня, закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації набуде чинності. Сьогодні його було оприлюднено.
Документ опублікували у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.
Він набуває чинності наступного дня після публікації.
Закон дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їхню боєздатність під час військової агресії, пише РБК-Україна.
Запроваджується і новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.
На громадян, яких призиватимуть з числа резервістів в особливий період, поширюються ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.
На базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, в тому числі за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів).
Буде запроваджено електронний програмний продукт - автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.
