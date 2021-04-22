УКР
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков

Росія і Білорусь мають звикнути жити в стані зовнішньої загрози з боку інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

"Ми і окремо - Білорусь і Росія, і разом є постійною ціллю й об'єктами нападок з боку інших країн. Тому нам просто потрібно звикнути жити в стані такої зовнішньої загрози, стані, коли зовнішнє середовище агресивне, вороже й недружнє", - сказав Пєсков.

Пєсков додав, що Росія і Білорусь стикаються з ворожою політикою. За його словами, саме про це говорив під час звернення до Федеральних зборів президент Володимир Путін. Представник Кремля пояснив, що з ворожою політикою стикаються й інші держави, але "лише лічені одиниці країн здатні давати відсіч таким проявам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"

Під час звернення до Федеральних зборів 21 квітня Путін вказав на те, що західні країни не засудили спробу перевороту в Білорусі і організацію замаху на Олександра Лукашенка, про який раніше заявляв білоруський "президент". Путін також зазначив, що опоненти Лукашенка готували масовану кібератаку.

17 квітня президент Білорусі заявив, що на нього готувався замах і викрадення його дітей. За його словами, в цьому брали участь іноземні спецслужби. Увечері того ж дня ФСБ затримала двох осіб, які, за версією спецслужб, готували в Мінську військовий переворот.

Автор: 

Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2698) Пєсков Дмитро (1761) путін володимир (24859) росія (68043)
Топ коментарі
+43
и дочку свою, шлюху малолетнюю, из "агресивного" Парижу забери..
и жену свою Навку в Америку не пускай..
ибо не хер!
показати весь коментар
22.04.2021 11:28 Відповісти
+36
В его понимании, при каждом захвате новой территории все должны аплодировать.
показати весь коментар
22.04.2021 11:25 Відповісти
+36
от гэбельсовщина - с ног на голову все....- чистой воды пропоганда для стада...
показати весь коментар
22.04.2021 11:25 Відповісти
кстати, крайнее ссущество справа - это сценарюга походу совместил так мужика и бабу? вроде баба, хотя фильм не видел, но по виду - это советский членовек - тупое быдло без пола и потолка гггг)))
показати весь коментар
22.04.2021 12:39 Відповісти
Пора їм покарати це агресивне зовнішнє середовище: не продавати їм нафту, газ та інші ресурси. І не купувати всякі комп'ютери та іншу техніку, нехай подавляться.
показати весь коментар
22.04.2021 12:17 Відповісти
сябри в курсі?
показати весь коментар
22.04.2021 12:17 Відповісти
Українці білорусів називали і називають "сябрами", а росіянців чомусь "кацапами".
Хто в курсі, чому це так?
показати весь коментар
22.04.2021 12:20 Відповісти
че ржешь?
Гугл ит, итс изи!
я тоже не знаю че "сябры", но мне как-то .... как Соловью-отшельнику, т.е. до лампочки или до фонаря или по трембите.
показати весь коментар
22.04.2021 12:42 Відповісти
Пояснюю: в мові наших предків, часів Володимира Великого, на яку було перекладено священні тексти християнства в Києві, "сє" означало "ЦЕ". І існував вислів "се брат мой возлюблєний". У результаті побутової трансформації на світ з"явилось слово "ся-бра (бро)", буквально " "це -брат". Саме в такому значенні - "брат, близький друг", це слово застосовується в ******** білоруській мові. "Сябраваті" - "дружить"...
показати весь коментар
22.04.2021 12:56 Відповісти
то виходить, що "пацаки" нам зовсім не брати
показати весь коментар
22.04.2021 12:59 Відповісти
А ти сумнівався? Вони нас "братами" називають, поки з нас можна сало з хлібом тягнуть, і змушувать задурно на них працювать...
показати весь коментар
22.04.2021 13:02 Відповісти
Мені ще моя бабуся в 60-х казала, що вони нам ніякі не брати, а вороги. Так і живу з цим.
показати весь коментар
22.04.2021 14:16 Відповісти
Путлеровский рейх вызрел, как гнойник.
показати весь коментар
22.04.2021 12:23 Відповісти
Патлер имеет нефть и газ, так что Потлера ты зря недооцениваешь, судя по тому что Петлер имеет ЯО, то ты обосрешься шо Байден замирится с Пытлером даже.
показати весь коментар
22.04.2021 12:43 Відповісти
СРСР теж мав і втратив 85 відсотків ВВП
показати весь коментар
22.04.2021 13:57 Відповісти
Уже больше ста лет, с 1917г, комуно-фашистская банда паразитирует на выдуманной, сфальсифицированной внешней угрозе, и до сих пор эксплуатируют эту ложь для прикрытия поголовной коррупции и воровства, а население тоже приспособидось к такому существованию, и пришлось на своем уровне стать коррупционерами и ворами, или биомассой, кроме этого кремль погряз в международных преступлениях, что никак нпь зя остановиться, начнутся разборки и приговоры.
показати весь коментар
22.04.2021 12:23 Відповісти
Ти помилився років на 300!! Маячня параноїдальної шизофреніі,це споконвічна панівна ідеологія Московіі !!! Ворожа облога "матушки Расєї" це споконвічна мантра !!!))))
показати весь коментар
22.04.2021 12:29 Відповісти
черт, фашизма вроде не было тогда, пока Муссолини не придумал.
черт, ты не примеряй европейские замашки на говно. копировать мона даже Мерседес, но он будет просто напоминать оригинал в том шо 4 колеса и 2 в багажнике.
показати весь коментар
22.04.2021 12:45 Відповісти
Це де, 2 в багажнику?
показати весь коментар
22.04.2021 13:58 Відповісти
Чудово! Особливо на рахунок населення! Як носили хабарі так і носять!
Як крали так і крадуть по- маленьку.Теж саме і в Україні. Кацапський вусатий
бовдур до цієї пори живе в мітології "холодної війни". А взагалі це переспів
кремлівського плешивого карлика! Якщо б він ляпнув щось подібне під час
служби в Дрездені про так звану трагедію розвалу СРСР,то вилетів б з КДБ та
НДР з великим гуркітом.Директору палацу культури німецько-радянської дружби
слова не давали!
показати весь коментар
23.04.2021 14:02 Відповісти
Записки шизофреника и социопата Пескова.Обществу инфантильных детей,такое лить в уши самое оно
показати весь коментар
22.04.2021 12:23 Відповісти
до усатого холуя еще не дошло, что когда путлер сравнивал себя и раисю с шерханом, то под табаки подразумевался лукашенко, как неизменный спутник и подгавкивала, если судить со сюжету произведений Киплинга?)))
показати весь коментар
22.04.2021 12:26 Відповісти
Потлер уже выступил? Даниленко опасалась шо Патлер чет там скажет такое шо на Петлера непохоже, а ты реально смотрел как Пытлер выступал то? ты мазохист, ты бы шел на место Стеця, ты бы там уютно ся , то есть тебя, чувствовал, ты же наверное более круто делал бы, ты, но по сравнению с тобой, ты, то есть Стець - олух, ведь есть ты.
показати весь коментар
22.04.2021 12:48 Відповісти
Вот скрин из телеграм канала депутата Законодательного собрания Красноярского края от "Единой России" фашистки Елены Пензиной. РФ ху#ла - выродки человечества.

Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 834
показати весь коментар
22.04.2021 12:28 Відповісти
"фашистка"? Да Муссолини ее бы в уборщицы не взял, ты думай шо пишешь, фощызд бл.
показати весь коментар
22.04.2021 12:50 Відповісти
судя по фамилии Пензина - эрзяно- мокшанка
показати весь коментар
22.04.2021 18:30 Відповісти
Ця кацапська гадина - розумово згвалтована!
показати весь коментар
23.04.2021 14:07 Відповісти
Обсуждается новый флаг Белоруссии после уже скорого и полного аншлюса...
вот такой предлагается..

Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5543
показати весь коментар
22.04.2021 12:33 Відповісти
бульбофюрер, **********, кимченфюрер братья адольфа, флаг у них общий - свастика, страна тоже - Вечный Рейх.
показати весь коментар
23.04.2021 12:41 Відповісти
Когда вокруг одни враги, стоит задуматься о собственном поведении!
показати весь коментар
22.04.2021 12:34 Відповісти
Два дебила-это сила!
показати весь коментар
22.04.2021 12:45 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5801
показати весь коментар
22.04.2021 12:48 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1885
показати весь коментар
22.04.2021 12:49 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4675
показати весь коментар
22.04.2021 12:52 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7036
показати весь коментар
22.04.2021 12:53 Відповісти
Единственное, что нужно сделать Беларуси, это закрыть границу с РФ. И никаких больше угроз.

https://twitter.com/trevize72/status/1385113973557760001/photo/1
показати весь коментар
22.04.2021 12:55 Відповісти
Ну, спробуй... Луку ви вже вигнали?... Букетами квітів...
показати весь коментар
22.04.2021 12:59 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7867
показати весь коментар
22.04.2021 12:57 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7063
показати весь коментар
22.04.2021 12:58 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 760
показати весь коментар
22.04.2021 13:19 Відповісти
Навколишне середовище не змінилось з того часу, як московіти планували вступити в НАТО.
показати весь коментар
22.04.2021 13:27 Відповісти
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3969
показати весь коментар
22.04.2021 13:34 Відповісти
УРРРРА!!!!!
Да здравствует Железный занавес 2, Звездные войны (СОИ) 2, Холодная война 2.....
показати весь коментар
22.04.2021 13:54 Відповісти
Украине нужно в НАТО!!!
У нас сосед - мракобес-шизоид!!!
показати весь коментар
22.04.2021 14:07 Відповісти
Московії потрібна Україна і Білорусь,щоб наші діти гинули в бескінечних війнах,які веде століттями кривава Москва,а московити стояли позаду в "заградотрядах".
показати весь коментар
22.04.2021 15:49 Відповісти
А НЕХЙ В ОБЩЕЙ ПЕСОЧНИЦЕ СРАТЬ И БУМАЖКИ РАСКИДЫВАТЬ !!!
показати весь коментар
22.04.2021 16:36 Відповісти
А В ЧУЖОЙ И ПОДАВНО !!!
показати весь коментар
22.04.2021 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 