Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков
Росія і Білорусь мають звикнути жити в стані зовнішньої загрози з боку інших країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Білорусь 1".
"Ми і окремо - Білорусь і Росія, і разом є постійною ціллю й об'єктами нападок з боку інших країн. Тому нам просто потрібно звикнути жити в стані такої зовнішньої загрози, стані, коли зовнішнє середовище агресивне, вороже й недружнє", - сказав Пєсков.
Пєсков додав, що Росія і Білорусь стикаються з ворожою політикою. За його словами, саме про це говорив під час звернення до Федеральних зборів президент Володимир Путін. Представник Кремля пояснив, що з ворожою політикою стикаються й інші держави, але "лише лічені одиниці країн здатні давати відсіч таким проявам".
Під час звернення до Федеральних зборів 21 квітня Путін вказав на те, що західні країни не засудили спробу перевороту в Білорусі і організацію замаху на Олександра Лукашенка, про який раніше заявляв білоруський "президент". Путін також зазначив, що опоненти Лукашенка готували масовану кібератаку.
17 квітня президент Білорусі заявив, що на нього готувався замах і викрадення його дітей. За його словами, в цьому брали участь іноземні спецслужби. Увечері того ж дня ФСБ затримала двох осіб, які, за версією спецслужб, готували в Мінську військовий переворот.
Хто в курсі, чому це так?
Гугл ит, итс изи!
я тоже не знаю че "сябры", но мне как-то .... как Соловью-отшельнику, т.е. до лампочки или до фонаря или по трембите.
черт, ты не примеряй европейские замашки на говно. копировать мона даже Мерседес, но он будет просто напоминать оригинал в том шо 4 колеса и 2 в багажнике.
Як крали так і крадуть по- маленьку.Теж саме і в Україні. Кацапський вусатий
бовдур до цієї пори живе в мітології "холодної війни". А взагалі це переспів
кремлівського плешивого карлика! Якщо б він ляпнув щось подібне під час
служби в Дрездені про так звану трагедію розвалу СРСР,то вилетів б з КДБ та
НДР з великим гуркітом.Директору палацу культури німецько-радянської дружби
слова не давали!
вот такой предлагается..
https://twitter.com/trevize72/status/1385113973557760001/photo/1
Да здравствует Железный занавес 2, Звездные войны (СОИ) 2, Холодная война 2.....
У нас сосед - мракобес-шизоид!!!