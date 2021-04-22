Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков

Росія і Білорусь мають звикнути жити в стані зовнішньої загрози з боку інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

"Ми і окремо - Білорусь і Росія, і разом є постійною ціллю й об'єктами нападок з боку інших країн. Тому нам просто потрібно звикнути жити в стані такої зовнішньої загрози, стані, коли зовнішнє середовище агресивне, вороже й недружнє", - сказав Пєсков.

Пєсков додав, що Росія і Білорусь стикаються з ворожою політикою. За його словами, саме про це говорив під час звернення до Федеральних зборів президент Володимир Путін. Представник Кремля пояснив, що з ворожою політикою стикаються й інші держави, але "лише лічені одиниці країн здатні давати відсіч таким проявам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"

Під час звернення до Федеральних зборів 21 квітня Путін вказав на те, що західні країни не засудили спробу перевороту в Білорусі і організацію замаху на Олександра Лукашенка, про який раніше заявляв білоруський "президент". Путін також зазначив, що опоненти Лукашенка готували масовану кібератаку.

17 квітня президент Білорусі заявив, що на нього готувався замах і викрадення його дітей. За його словами, в цьому брали участь іноземні спецслужби. Увечері того ж дня ФСБ затримала двох осіб, які, за версією спецслужб, готували в Мінську військовий переворот.