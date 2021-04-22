Тернопіль з 26 квітня пом'якшує карантин: 5-11 класи повертаються в школу, закладам громадського харчування можна працювати до 22:00

Завдяки вжиттю обмежувальних заходів у Тернополі знижується кількість хворих COVID-19 і збільшується кількість видужалих. Тому місто поступово послаблює карантинні заходи. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні оперативного штабу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської міськради.

Зокрема, вирішено з понеділка, 26 квітня:

– організувати очне навчання учнів 5-11 класів з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року №50;

– відновити роботу закладів ресторанного господарства та громадського харчування, заборонивши роботу після 22:00 год. та до 7:00 год. із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 год., крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос.

Також читайте: Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Також, з 24 квітня у міській комунальній лікарні швидкої допомоги відновлюється надання ургентної хірургічної та травматологічної допомоги мешканцям громади із забезпеченням наявної кількості ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Окрім того, штабом рекомендовано розглянути питання про відкриття у КНП "Міська комунальна лікарня №3" відділення для реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом.

Разом з тим, у Тернополі буде посилено роботу правоохоронців в частині контролю за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства та громадського харчування з метою дотримання всіх необхідних карантинних заходів безпеки.

Зважаючи на наближення Великодніх свят, закликаємо суб’єктів господарювання та усіх жителів і гостей Тернополя максимально можливо дотримуватися заходів безпеки, уникати масових скупчень людей, щоб не допустити збільшення хворих на COVID-19 після завершення свят.