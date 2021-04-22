Посол Грузії в Україні Шарашенідзе повернувся до Києва в результаті домовленостей Зеленського і Зурабішвілі, - МЗС
Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні МЗС України в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначили у відомстві, в середу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони відзначили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому та багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.
"Василь Боднар докладно розповів про зростання загострення безпекової ситуації на сході нашої країни, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов'язано з провокаційними та дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму", - зазначили в МЗС.
Своєю чергою Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому та високому рівнях цього року.
У травні 2020 року Грузія відкликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Екс-президент на батьківщині заочно засуджений і перебуває в розшуку.
Депутат грузинського парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Созар Субарі на своїй "фейсбук"-сторінці назвав Саакашвілі злочинцем. У коментарі під пост прийшли сам Міхеїл і його захисники. Саакашвілі різко відповів Субарі на грузинському: «Я скоро прийду за тобою, ти згниєш у в'язниці, https://twitter.com/SprechenFuehrer/status/1375419587538354183/photo/1 спочатку я тут із Зеленським розберуся , потім з Іванішвілі і іншими баригами. Чекайте!» Під коментарем Саакашвілі відразу ж відзначився перший заступник директора НАБУ Гізо Углава: «Брат, ми допоможемо тобі в цьому!»
Мабуть, обидва діячі поняття не мали про функції автоперекладів в Facebook і тому були впевнені, що якщо вони пишуть на грузинському, то українці їх не зрозуміють. На наступний день обидва коментаря (від Саакашвілі і від Углави) були видалені - вже після того, як відповідні роздруківки потішили мешканців Банкової. https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-kontekste-spora-shulera-i-kozyavki-kogda-nachnetsya-voyna-mezhdu-saakashvili-i-zelenskim-20042021-422766
На початку квітня з Києва в Тбілісі пішли сигнали про бажання нормалізувати відносини. Ці сигнали були почуті. 10 квітня прес-секретар МЗС Грузії Марі Нарчемашвілі повідомила, що рішення про повернення посла Шарашенідзе в Київ буде прийнято найближчим часом.
Знаючі люди кажуть, що Зеленський дуже хоче, щоб Зурабішвілі взяла участь в саміті Кримської платформи 23 серпня, проте Зурабішвілі обумовила свою участь в Кримській платформі вигнанням Саакашвілі з державних посад в Україні. Причому статися це мало б не коли-небудь, а не пізніше червня. Зеленський нібито погодився і доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку організувати це.
