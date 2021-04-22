Посол Грузії в Україні Шарашенідзе повернувся до Києва в результаті домовленостей Зеленського і Зурабішвілі, - МЗС

Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні МЗС України в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначили у відомстві, в середу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони відзначили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому та багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

"Василь Боднар докладно розповів про зростання загострення безпекової ситуації на сході нашої країни, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов'язано з провокаційними та дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму", - зазначили в МЗС.

Своєю чергою Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому та високому рівнях цього року.

У травні 2020 року Грузія відкликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Екс-президент на батьківщині заочно засуджений і перебуває в розшуку.