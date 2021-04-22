УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6696 відвідувачів онлайн
Новини
5 112 24

США не сприймають на свій рахунок те, що говорить Путін. У нас жорстка шкіра, - Псакі

США не сприймають на свій рахунок те, що говорить Путін. У нас жорстка шкіра, - Псакі

В адміністрації президента США Джо Байдена не сприймають на свій рахунок заяви президента РФ Володимира Путіна, зроблені під час його вчорашнього послання до Федеральних зборів.

Про це вчора на пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я не думаю, що ми сприймаємо на свій рахунок те, що говорить президент (Росії. - Ред.) Путін; у нас жорстка шкіра", - зазначила Псакі, відповідаючи на запитання щодо того, чи сприймають США на свій рахунок вчорашню заяву Путіна про те, що "учасники міжнародного спілкування ... чіпляють Росію то тут, то там. І так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"

Крім цього, вона також зазначила, що запроваджені з боку США санкції щодо РФ є сигналом для Путіна про те, що його поведінка на міжнародній арені - неприйнятна.

"Багато з наших санкцій були запроваджені в координації з нашими європейськими партнерами і союзниками - бо ми твердо дотримуємося думки і думки світової спільноти про те, що дії повинні мати наслідки. Ми ніколи не очікували і не прогнозували, що один набір санкцій чи будь-який окремий набір санкцій негайно змінить поведінку, але він посилає чіткий сигнал про те, що така поведінка є неприйнятною і вона не може тривати", - заявила Псакі.

"Ми хочемо, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, і ми не думаємо, що вони мають продовжувати йти негативною траєкторією", - додала представниця Білого дому.

Також вона зазначила що під час телефонного дзвінка Байден "направив президенту Путіну чітке повідомлення про можливість обговорити сфери, в яких, на нашу думку, є можливість працювати разом".

Автор: 

путін володимир (24859) США (24403) Псакі Джен (148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ложили они на *****. Разведчики США и Англии как летали, так и летают над "запретной зоной" Крыма и Донбасса. А ведь их кто-то грозился сбивать.
показати весь коментар
22.04.2021 11:39 Відповісти
+11
Навіщо взагалі звертати увагу на маячню педофіла.
показати весь коментар
22.04.2021 11:38 Відповісти
+10
хорошая партия джавелинов, разгружаемая под камеры на украинском аэродроме- поможет бурятам сделать правильные выводы а сваём масковском сцаре...
показати весь коментар
22.04.2021 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо взагалі звертати увагу на маячню педофіла.
показати весь коментар
22.04.2021 11:38 Відповісти
По єдиній причині - у цього покидька ядерна кнопка.
показати весь коментар
22.04.2021 11:39 Відповісти
І шо? Сидіть тихо атопутінніпадьоть?
показати весь коментар
22.04.2021 11:43 Відповісти
Ніт. Просто позачергово почитити кулемет.))
показати весь коментар
22.04.2021 11:45 Відповісти
Тут ты прав. Дела путина намного красноречивее его слов.
показати весь коментар
22.04.2021 12:31 Відповісти
хорошая партия джавелинов, разгружаемая под камеры на украинском аэродроме- поможет бурятам сделать правильные выводы а сваём масковском сцаре...
показати весь коментар
22.04.2021 11:38 Відповісти
Ложили они на *****. Разведчики США и Англии как летали, так и летают над "запретной зоной" Крыма и Донбасса. А ведь их кто-то грозился сбивать.
показати весь коментар
22.04.2021 11:39 Відповісти
Марно намогатись порозумітись з параноїдальним шизофреніком !!!))))
показати весь коментар
22.04.2021 11:43 Відповісти
На час каденції Зеленського, обов"язки Президента України виконує Держдеп США.
показати весь коментар
22.04.2021 11:43 Відповісти
На жаль НІ !!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 11:45 Відповісти
На жаль ,зелена пліснява,це лялькі кремлівського балагана !!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 11:47 Відповісти
половина писак на этом сайте, которые сейчас плюют с разбега на Ишака Оманского, 2 года назад бежали на выборы в зеленых одеждах, голосовать за клоуна.
показати весь коментар
22.04.2021 11:55 Відповісти
Деякі навіть наколки Зе зробили...
показати весь коментар
22.04.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2021 12:27 Відповісти
Не,ну тут как бы можно было б ответить"Кто так обзывается,тот так и называется".По мне вчерашнее послание Пуйла и зал,выглядели именно так.Обшарпанный Шерхан Пуйло обращается к своим Табакам
показати весь коментар
22.04.2021 12:31 Відповісти
Анекдот:
В МЗС РФ довго пояснювали китайському послу, що "х.йло" - це образливе слово, а не почесне звання президента Росії.
показати весь коментар
22.04.2021 12:31 Відповісти
США не сприймають на свій рахунок те, що говорить Путін. У нас жорстка шкіра, - Псакі - Цензор.НЕТ 4976
показати весь коментар
22.04.2021 12:42 Відповісти
Псакі - ти схожа на Сонечко!🤭
показати весь коментар
22.04.2021 12:57 Відповісти
Иными словами - собака лает, караван идет.
показати весь коментар
22.04.2021 13:06 Відповісти
Путін грозив не Америці, не Британії, не Туреччині і навіть не Чехії. Путін грозив конкретно Україні, бо це єдина погроза, яку він здатний здійснити і має на це і сили і засоби, і волю та ненависть. Путін ненавидить Україну, бо Українці повертають собі украдену історію і виставляють московщину як паршиву злодюжку чужої історії, культури,слави, віри. Українці все більше усвідомлюють і все голосніше заявляють, що московщина не має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні часі. Що москалі украли і привласнили собі у Києва, Чернігова, Галича. Новгорода (Сіверського) древню тисячолітню історію, славу, культуру, мову руську, віру православну. Що москву і навколишні дєрєвні заснували наші князі, що християнську віру прийняв Київ, коли москви ще не існувало в природі, що Українців споконвіків називали русами, русичами, русинами а Україну - Руссю, москалів - ніколи. Що історичний корінь московії - у вигрібній ямі монгольського вігвама.
Саме цього московити не можуть простити Українцям, бо Україна руйнує самі цивілізаційні основи дутої великороської ідеології і т.з. "русскага міра". Саме тому вони нападуть щоб хоч трохи відтермінувати свій незбіжний кінець
показати весь коментар
22.04.2021 13:10 Відповісти
200%!! Слава Україні!! Та дай ,Боже,нашому народу прийти до цього розуміння через більш ,ніж 300 років "брацкой любьві",від отатереної мордви...
показати весь коментар
22.04.2021 13:24 Відповісти
 
 