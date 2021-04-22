США не сприймають на свій рахунок те, що говорить Путін. У нас жорстка шкіра, - Псакі

В адміністрації президента США Джо Байдена не сприймають на свій рахунок заяви президента РФ Володимира Путіна, зроблені під час його вчорашнього послання до Федеральних зборів.

Про це вчора на пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я не думаю, що ми сприймаємо на свій рахунок те, що говорить президент (Росії. - Ред.) Путін; у нас жорстка шкіра", - зазначила Псакі, відповідаючи на запитання щодо того, чи сприймають США на свій рахунок вчорашню заяву Путіна про те, що "учасники міжнародного спілкування ... чіпляють Росію то тут, то там. І так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають".

Крім цього, вона також зазначила, що запроваджені з боку США санкції щодо РФ є сигналом для Путіна про те, що його поведінка на міжнародній арені - неприйнятна.

"Багато з наших санкцій були запроваджені в координації з нашими європейськими партнерами і союзниками - бо ми твердо дотримуємося думки і думки світової спільноти про те, що дії повинні мати наслідки. Ми ніколи не очікували і не прогнозували, що один набір санкцій чи будь-який окремий набір санкцій негайно змінить поведінку, але він посилає чіткий сигнал про те, що така поведінка є неприйнятною і вона не може тривати", - заявила Псакі.

"Ми хочемо, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, і ми не думаємо, що вони мають продовжувати йти негативною траєкторією", - додала представниця Білого дому.

Також вона зазначила що під час телефонного дзвінка Байден "направив президенту Путіну чітке повідомлення про можливість обговорити сфери, в яких, на нашу думку, є можливість працювати разом".