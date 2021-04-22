УКР
Список контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО, з митною службою не погоджували, - Рябікін

Списки контрабандистів, на яких було накладено санкції РНБО, формувалися за даними спецслужб і з митною службою не обговорювалися.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми взаємодіємо з усіма правоохоронними органами в режимі щоденного обміну інформацією. У нас є режим запитів, відповідей, зустрічей і нарад. Але безпосередньо перед засіданням РНБО якихось конкретних звірянь не було", - сказав пан Рябікін.

Він пояснив, що офіційно митниця навіть "не бачить" людей, які очолюють контрабандні схеми.

"Ми як орган, що має фіскальний характер і позбавлений на сьогодні прав здійснювати оперативно-розшукову діяльність, були присутні в цьому процесі лише як структура, що володіє достатнім обсягом інформаційно-статистичних даних. Особи, зокрема фізичні, котрих ми бачимо в санкційному списку, у жодному документі, якими володіє митна служба, не фігурують", - заявив голова Державної митної служби.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо конкретних і доволі відомих осіб, які задіяні у контрабандних схемах, Рябікін зізнався, що згадані прізвища йому відомі здебільшого зі ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив рішення РНБО про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній (оновлено)

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

контрабанда (1834) санкції (12769) РНБО (2334) Рябікін Павло (102)
Над подмосковным военным аэропортом "Жуковский" крутится военный топливозаправщик ИЛ-78.. на борту 16 человек и 77 тонн топлива..
причина аварийной посадки: у ватолета не убирается носовая стойка шасси..

ждём успешной работы ПВО Вейшнории! https://lenta.ru/news/2021/04/22/shass/ ссыль
Список попавших под санкции СНБО контрабандистов с таможенной службой не согласовывали, - Рябикин - Цензор.НЕТ 5363
22.04.2021 12:04 Відповісти
22.04.2021 12:03 Відповісти
Всё через жопу как обычно ! Корупция - мать порядка !
22.04.2021 12:05 Відповісти
22.04.2021 12:03 Відповісти
Т.зв. санкціі,це лише імітація бурхливої державної діяльності зеленої плісняви!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
22.04.2021 12:34 Відповісти
Біля Кремля є посадочна доріжка - "Красная Площадь".
Руст в курсі.
22.04.2021 12:14 Відповісти
Список попавших под санкции СНБО контрабандистов с таможенной службой не согласовывали, - Рябикин - Цензор.НЕТ 7105
22.04.2021 12:09 Відповісти
Шо апьять?
22.04.2021 12:12 Відповісти
Правильно, зачем с таможней согласовывать? За такие дела в ОП приносят "согласование".
22.04.2021 12:12 Відповісти
Идет передел контрабанды. Таможня - лишний рот.
И так все сделает, что скажут сверху.
22.04.2021 12:23 Відповісти
При Сталине были "тройки", ну какая-то видимость суда. У меня прапра, и прадеда порешили, добровольно не раскулачились. Сейчас СНБО, решили, санкции какие-то ввели. Законом запрещено вводить санкции, против граждан своей страны, та пофиг. Контрабандисты, так по суду в тюрьму их. Скоро санкции в отношении угонщиков, воров, разбойников, сексуальных маньяков, вводить будут. Дурдом.
22.04.2021 12:41 Відповісти
Ирония конечно, но, НО скоро СНБО может начать не санкции, а сроки давать будет.
22.04.2021 12:43 Відповісти
Камера повинна бути вмотована в череп кожного митника на весь період контракту.
22.04.2021 12:47 Відповісти
Коли відсутня голова, а за її наявності розум, тоді ліва рука не знає, що робить права.
22.04.2021 14:46 Відповісти
 
 