Список контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО, з митною службою не погоджували, - Рябікін

Списки контрабандистів, на яких було накладено санкції РНБО, формувалися за даними спецслужб і з митною службою не обговорювалися.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін.

"Ми взаємодіємо з усіма правоохоронними органами в режимі щоденного обміну інформацією. У нас є режим запитів, відповідей, зустрічей і нарад. Але безпосередньо перед засіданням РНБО якихось конкретних звірянь не було", - сказав пан Рябікін.

Він пояснив, що офіційно митниця навіть "не бачить" людей, які очолюють контрабандні схеми.

"Ми як орган, що має фіскальний характер і позбавлений на сьогодні прав здійснювати оперативно-розшукову діяльність, були присутні в цьому процесі лише як структура, що володіє достатнім обсягом інформаційно-статистичних даних. Особи, зокрема фізичні, котрих ми бачимо в санкційному списку, у жодному документі, якими володіє митна служба, не фігурують", - заявив голова Державної митної служби.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо конкретних і доволі відомих осіб, які задіяні у контрабандних схемах, Рябікін зізнався, що згадані прізвища йому відомі здебільшого зі ЗМІ.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.