Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції не вірить, що Кремль піде на нове вторгнення в Україну, попри стягнуті до її кордонів російські війська.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Жан-Ів Ле Дріан сказав у ранковому ефірі каналу France 2.
За словами глави МЗС Франції, зараз йому і його колегам у ЄС у зв'язку з Росією доводиться думати про те, який а) Кремль "безжалісний" до противника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального, б) як Росія "залякує" Україну війною і в) як РФ постійно намагається підірвати європейські демократії.
"У те, що Росія вчинить військові дії проти України, я не вірю, але факт такого масового зосередження військ біля кордону з Україною підвищує ризик появи інциденту, який загрожує більшим", - сказав він.
Ле Дріан додав, що Росія - "наш сусід, доволі громіздкий, іноді небезпечний, але завжди поруч".
"Іноді в житті у вас є неспокійні, часом і небажані сусіди, але вам все одно доводиться з ними розмовляти", - пояснив він свою думку.
Відповідаючи на запитання про Навального, у якого у в’язниці посилилися проблеми зі здоров'ям, французький міністр сказав: "Якщо він помре у в'язниці, ми запровадимо необхідні санкції і покладемо відповідальність за цю трагедію на Путіна і російську владу". США раніше також пригрозили за це наслідками.
Ситуацію з Навальним в інтерв'ю обговорили в першу чергу, агресію Росії проти України - під кінець.
У березні 2021-го РФ почала стягувати війська до України і назвала "умову" їхнього відведення. Не відкидається імовірність нового вторгнення. США перекинули в Польщу десятки винищувачів F-15 і F-16.
Президент Зеленський звернувся до нації, закликає Путіна зустрітися на Донбасі.
21 квітня президент схвалив закон про призов резервістів без мобілізації - для реагування на раптову агресію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_После захвата Крыма вы говорили что не ожидали и не верили, что путлер решится на захват, а после - на аннексию! А позже говорили что не верили в дальнейшую атаку на материковую Украину. Так что плевать во что вы там себе не верите (или врёте что не верите)!
А ещё они воины хоть куда!)
За ВМВ вообще молчу.... Проспать все у убежать...а потом ещё из под коврика гавкать на США)
На початку травня 1940 р. теж ніхто не вірив, що Францію і британський корпус Вермахт розметелить за два тижні.
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
чудові розваги у цих політиків і на х... ми їх слухаємо
Смерть рашистам/окупантам
он умом тронулся??
глядя на фр. шавок теперь всегда вспоминаю кейтеля: "и эти нас тоже победили"??