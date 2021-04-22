УКР
Новини Агресія Росії проти України
Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції

Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції не вірить, що Кремль піде на нове вторгнення в Україну, попри стягнуті до її кордонів російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Жан-Ів Ле Дріан сказав у ранковому ефірі каналу France 2.

За словами глави МЗС Франції, зараз йому і його колегам у ЄС у зв'язку з Росією доводиться думати про те, який а) Кремль "безжалісний" до противника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального, б) як Росія "залякує" Україну війною і в) як РФ постійно намагається підірвати європейські демократії.

"У те, що Росія вчинить військові дії проти України, я не вірю, але факт такого масового зосередження військ біля кордону з Україною підвищує ризик появи інциденту, який загрожує більшим", - сказав він.

Ле Дріан додав, що Росія - "наш сусід, доволі громіздкий, іноді небезпечний, але завжди поруч".

"Іноді в житті у вас є неспокійні, часом і небажані сусіди, але вам все одно доводиться з ними розмовляти", - пояснив він свою думку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Відповідаючи на запитання про Навального, у якого у в’язниці посилилися проблеми зі здоров'ям, французький міністр сказав: "Якщо він помре у в'язниці, ми запровадимо необхідні санкції і покладемо відповідальність за цю трагедію на Путіна і російську владу". США раніше також пригрозили за це наслідками.

Ситуацію з Навальним в інтерв'ю обговорили в першу чергу, агресію Росії проти України - під кінець.

У березні 2021-го РФ почала стягувати війська до України і назвала "умову" їхнього відведення. Не відкидається імовірність нового вторгнення. США перекинули в Польщу десятки винищувачів F-15 і F-16.

Президент Зеленський звернувся до нації, закликає Путіна зустрітися на Донбасі.

21 квітня президент схвалив закон про призов резервістів без мобілізації - для реагування на раптову агресію.

МЗС (4286) Франція (3169) Ле Дріан Жан-Ів (98)
+13
жабоїди-рашистські холуї!
22.04.2021 12:09 Відповісти
+9
На самом деле, это очень важный для нас месседж. Это 100% гарантия того, что никто и ничего с РФ делать не собирается. Рассчитывать можем только на себя!
22.04.2021 12:24 Відповісти
+8
Ну да . Не возле Франции "такой" сосед. От того и "верю- не верю".
22.04.2021 12:15 Відповісти
22.04.2021 12:09 Відповісти
Понимаю, что в утреннем эфире канала France 2 глупо ожидать острых вопросов, но ... Стоило бы спросить г-на Ле Дриана: А "верил" ли он в захват Крыма, в оккупацию Донбаса, в Солсбери, в организацию гос переворота в Хорватии, в диверсию в Чехии и пр. и пр.
22.04.2021 12:17 Відповісти
В убийство правительства страны ЕС и - НАТО!
22.04.2021 12:18 Відповісти
_После захвата Крыма вы говорили что не ожидали и не верили, что путлер решится на захват, а после - на аннексию! А позже говорили что не верили в дальнейшую атаку на материковую Украину. Так что плевать во что вы там себе не верите (или врёте что не верите)!
Да, верное уточнение. Важно для нас только в этом смысле.
22.04.2021 12:30 Відповісти
Не только в этом. Там много важного для нас. Например "Навальный". Я периодически мониторю новостные сайты США. Статьи о Навальном встречаются в 3 раза чаще, чем проблемы Украины. И тут такая же картина. Он не говорит о Крыме и Донбасе, но говорит о Навальном. И это не просто его позиция. Это позиция Европы.
22.04.2021 12:37 Відповісти
пффф... в 14-м не верили, что расися захватит Крым. и шо?!
22.04.2021 12:18 Відповісти
Франция это старая припортовая шалава...кто ей платит того и правда)
А ещё они воины хоть куда!)
За ВМВ вообще молчу.... Проспать все у убежать...а потом ещё из под коврика гавкать на США)
22.04.2021 12:20 Відповісти
Це зовсім невдале і дивне порівняння. Сосід рецедивіст, вибиває двері, кожен день вбиває, і говорить. що якщо ви будете робити супротив. то він перебереться до вас жити і вбивати скільки захоче.. Ось реальна картира пане посол. Якщо тільки думати, як це ви робите, то наш сусід добереться і до вас і йому начхати, що ви про нього думаєте
22.04.2021 12:20 Відповісти
Подразделения морской пехоты РФ погрузились на десантные корабли и катера в https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%80%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80.html Крыму
22.04.2021 12:20 Відповісти
Верить нужно в Бога.
22.04.2021 12:20 Відповісти
Не нужно. Не нужно ни во что верить. Тем более в то, что не существует.
22.04.2021 12:32 Відповісти
Верить нужно в себя и свой автомат)
22.04.2021 12:35 Відповісти
А во что ты веришь? В танки, раскопанные в шахтах Дамб-асса?
22.04.2021 12:31 Відповісти
Жабоеды за нас воевать не будут. Они не верят. что Крым захваила Россия, и что мы сейчас воюем на Донбассе с Россией. А мы и не будем им доказывать, что это делает Россия. У нас свои задачи.
22.04.2021 12:31 Відповісти
Ни чему история европейцев не учит. О Гитлере тоже так говорили...
22.04.2021 12:31 Відповісти
Верю - не верю. Нельзя допускать такого скопления военных ни сейчас ни в будущем, что он может для этого сделать? Верить или не верить?
22.04.2021 12:41 Відповісти
Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції - Цензор.НЕТ 2676
22.04.2021 12:52 Відповісти
он сам понял что сказал ? какого такого не военного толка инцедент при скоплении войск ?
22.04.2021 12:52 Відповісти
Беспокойного соседа,нехай спочатку в дурке пролечат,щоб понять хотя бы,що он мычит.А то слюни текут,тельник на себе рвёт и орёт о вяличии.И если не признают его вяличие,обещает дом взорвать.И уже бегает подпаливает с разных сторон.Тут как бы время разговоров прошло и настало время санитаров.Но посол каже,що ще рано
22.04.2021 12:54 Відповісти
Якщо віддати їм якийсь Лімузен,то в цьому році точно не нападе,а на слідуючих в вас ще округів-провінцій вистачає.Вперед мироточащий зі своїм дипломатичним язиком.
22.04.2021 13:10 Відповісти
..да, этот "макарон" обосрался от "жёлтых жилетов" от друга "ху*ла" которые и "Нотр-дам" спалили.....чмо-гнилое...
22.04.2021 13:17 Відповісти
не веришь пока на твою территорию не вторгся оккупант
22.04.2021 13:17 Відповісти
Ага.
На початку травня 1940 р. теж ніхто не вірив, що Францію і британський корпус Вермахт розметелить за два тижні.
22.04.2021 13:21 Відповісти
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…

чудові розваги у цих політиків і на х... ми їх слухаємо
Смерть рашистам/окупантам
22.04.2021 13:38 Відповісти
жабоеды есть прорашистские прехлебаи в Европе .которые как упоротые несут чушь об очевидном факте- Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины,(рашист с 2014 года ведет войну с Украиной .оккупируя почти 20% украинской территори) но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент-(что горбатый прорашистский француз лепит- я не верю,но верю .что скопление может спровоцировать новую оккупацию Украины) лживые и подлые французы- вассалы на службе у рашиста
22.04.2021 15:31 Відповісти
французи в числе победителей стали только после того, как в 1917 году вмешалась америка и прислала войска. Но на версальской конференции клемансо вовсю разошелся и французы началь кроить мир по собственному усмотрению. Оттяпали часть рура, сделали чехословакию, поделили венгрию, признали польшу, отдали часть германии. а вот бресткий мир признали ничтожным. А потом в очередной раз обкакались. Немцы забрали и рур и судеты и польшу, а потом и жабоедам надавали. Как писал маркс - это государство рантье, отсюда и такая тяга к россии. Они еще во времена позднего де голя вдарили по рукам. Шо саркози,шо олланд, шр макрон и какая разница между ними. Они почтальони фюрера, и разницы никакой. Бывшая колониальная держава и дух колонизаторства у них в крови. Потому и близок им фюрер.
22.04.2021 16:43 Відповісти
"иногда??? опасный сосед"??
он умом тронулся??
глядя на фр. шавок теперь всегда вспоминаю кейтеля: "и эти нас тоже победили"??
22.04.2021 22:14 Відповісти
 
 