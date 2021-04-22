Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції не вірить, що Кремль піде на нове вторгнення в Україну, попри стягнуті до її кордонів російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Жан-Ів Ле Дріан сказав у ранковому ефірі каналу France 2.

За словами глави МЗС Франції, зараз йому і його колегам у ЄС у зв'язку з Росією доводиться думати про те, який а) Кремль "безжалісний" до противника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального, б) як Росія "залякує" Україну війною і в) як РФ постійно намагається підірвати європейські демократії.

"У те, що Росія вчинить військові дії проти України, я не вірю, але факт такого масового зосередження військ біля кордону з Україною підвищує ризик появи інциденту, який загрожує більшим", - сказав він.

Ле Дріан додав, що Росія - "наш сусід, доволі громіздкий, іноді небезпечний, але завжди поруч".

"Іноді в житті у вас є неспокійні, часом і небажані сусіди, але вам все одно доводиться з ними розмовляти", - пояснив він свою думку.

Відповідаючи на запитання про Навального, у якого у в’язниці посилилися проблеми зі здоров'ям, французький міністр сказав: "Якщо він помре у в'язниці, ми запровадимо необхідні санкції і покладемо відповідальність за цю трагедію на Путіна і російську владу". США раніше також пригрозили за це наслідками.

Ситуацію з Навальним в інтерв'ю обговорили в першу чергу, агресію Росії проти України - під кінець.

У березні 2021-го РФ почала стягувати війська до України і назвала "умову" їхнього відведення. Не відкидається імовірність нового вторгнення. США перекинули в Польщу десятки винищувачів F-15 і F-16.

Президент Зеленський звернувся до нації, закликає Путіна зустрітися на Донбасі.

21 квітня президент схвалив закон про призов резервістів без мобілізації - для реагування на раптову агресію.