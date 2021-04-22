Денісова про платні СІЗО: В інших камерах жахливі умови, немає можливості нормально поспати

Платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою. На відміну від процедури внесення застави, яка прописана в законодавстві, платні камери засновані на підзаконному акті і є пілотним проєктом Мін'юсту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Це ж нерівність за майновою ознакою", - сказала Денісова, коментуючи проєкт Мін'юсту щодо платних камер.

Вона зазначила, що, наприклад, в СІЗО Києва є 20 платних місць. При цьому в інших камерах - жахливі умови, де навіть відсутня можливість нормально поспати. При цьому ці 20 місць не завжди використовуються.

"Якщо ось одне таке місце в СІЗО "продали" за 2 тисячі, чим ці дві тисячі на місяць можуть допомогти іншим ув'язненим, якщо у них навіть відсутня можливість нормально поспати? Ось у СІЗО Києва зробили 20 платних місць, збирають гроші. Не завжди всі 20 місць використовуються. Іноді люди платять гроші, але їх все одно не переводять в таку камеру, буквально минулого тижня у мене було таке звернення. Решта - це ж взагалі жах", - розповіла Денісова.

За її словами, наразі в Україні 27 вільних колоній у "замороженому" стані.

"Якщо в інших у нас переповнення - так розвезіть людей! Треба приймати такі адміністративні рішення, які можуть поліпшити умови життя людей вже зараз. Я як уповноважений не можу підходити вибірково до норм Конституції, де заборонена дискримінація за майновою ознакою", - сказала омбудсмен.