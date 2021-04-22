УКР
Денісова про платні СІЗО: В інших камерах жахливі умови, немає можливості нормально поспати

Денісова про платні СІЗО: В інших камерах жахливі умови, немає можливості нормально поспати

Платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою. На відміну від процедури внесення застави, яка прописана в законодавстві, платні камери засновані на підзаконному акті і є пілотним проєктом Мін'юсту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Це ж нерівність за майновою ознакою", - сказала Денісова, коментуючи проєкт Мін'юсту щодо платних камер.

Вона зазначила, що, наприклад, в СІЗО Києва є 20 платних місць. При цьому в інших камерах - жахливі умови, де навіть відсутня можливість нормально поспати. При цьому ці 20 місць не завжди використовуються.

Також дивіться: Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

"Якщо ось одне таке місце в СІЗО "продали" за 2 тисячі, чим ці дві тисячі на місяць можуть допомогти іншим ув'язненим, якщо у них навіть відсутня можливість нормально поспати? Ось у СІЗО Києва зробили 20 платних місць, збирають гроші. Не завжди всі 20 місць використовуються. Іноді люди платять гроші, але їх все одно не переводять в таку камеру, буквально минулого тижня у мене було таке звернення. Решта - це ж взагалі жах", - розповіла Денісова.

За її словами, наразі в Україні 27 вільних колоній у "замороженому" стані.

"Якщо в інших у нас переповнення - так розвезіть людей! Треба приймати такі адміністративні рішення, які можуть поліпшити умови життя людей вже зараз. Я як уповноважений не можу підходити вибірково до норм Конституції, де заборонена дискримінація за майновою ознакою", - сказала омбудсмен.

+8
Не пансионат. Но пока вина не доказана, люди имеют право нормально существовать. Пока они в СИЗО, суд ещё не состоялся и не вам с нами их наказывать.
22.04.2021 12:32 Відповісти
+4
Денисова не понимает всех последствий. Теперь бандиты будут воровать не только на "красивую жизнь", но и на "красиво сидеть". В связи с этим, тяжесть преступлений уменьшится или увеличится? ...
22.04.2021 12:28 Відповісти
+4
Малюська -больной на всю голову!!Денисова правду говорит.Надо учиться у варягов.
22.04.2021 12:45 Відповісти
типа залог все могут внести....
22.04.2021 12:16 Відповісти
Спать будут на гражданке.. а платные - это чо, пансионат что ли?
22.04.2021 12:20 Відповісти
Не пансионат. Но пока вина не доказана, люди имеют право нормально существовать. Пока они в СИЗО, суд ещё не состоялся и не вам с нами их наказывать.
22.04.2021 12:32 Відповісти
Согласен , СИЗО упустил
22.04.2021 12:55 Відповісти
Так элита ж готовится. Толи ещё будет!
22.04.2021 12:24 Відповісти
Денисова не понимает всех последствий. Теперь бандиты будут воровать не только на "красивую жизнь", но и на "красиво сидеть". В связи с этим, тяжесть преступлений уменьшится или увеличится? ...
22.04.2021 12:28 Відповісти
Куда мы стремимся? В ЕС? )))
Не, нам туда еще рановато с таким подходом к людям.
22.04.2021 12:30 Відповісти
Денисова, достань бабки из своего кармана и сделай ремонт во всех камерах, а пиз#еть может каждый. Или давай у медиков заберём?
22.04.2021 12:33 Відповісти
Який Шерхан такі йому прислужують й Табакі - ви імпрвізуєте чи вам дали темники? А насправаді - какая разніца!!!
22.04.2021 12:47 Відповісти
Малюська -больной на всю голову!!Денисова правду говорит.Надо учиться у варягов.
22.04.2021 12:45 Відповісти
Гражданин Израиля -военного союзника Путина-Коломойский два года назад указал слугам куда вести Украину: воровство, продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский./ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
22.04.2021 12:47 Відповісти
Нє-є... Гроші в бюджеті є тільки на "велике крадійництво"...
22.04.2021 12:59 Відповісти
..90% попадают "случайно"???
22.04.2021 13:06 Відповісти
Малюськи-мілаванови можуть щось нормальне придумати ? Я не жорстокий , а тому пропоную підселити малюську в звичайну камеру всього на 2(!) дні .
22.04.2021 13:07 Відповісти
В'язниця це не санаторій
22.04.2021 13:17 Відповісти
це не в'язниця. це слідчий ізолятор, де утримуються підозрювані у скоєнні злочину, провина яких ще не доведена.
22.04.2021 13:31 Відповісти
Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших (с)
22.04.2021 13:36 Відповісти
Следующий этап Минюста - платные ВИП тюрьмы на побережье Одессы!!! С собственным пляжем, аквапарком , 7ю ресторанами, фитнесцентром....
Что бы не было неравенства!!!!
22.04.2021 13:51 Відповісти
не в камеру а на донбасс
22.04.2021 14:27 Відповісти
 
 