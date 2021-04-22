Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди"
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що відверте вторгнення Росії в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку.
Таку думку він висловив в інтерв'ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я ще раз повторю цю тезу: росіяни, якими б вони не були поганими сусідами, абсолютно прагматичні, розсудливі люди зі своїми, щоправда, нюансами. Відверте вторгнення в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку", - сказав Резніков.
Він прогнозує, що повноцінного наступу з боку РФ не буде. Таких висновків міністр доходить на підставі даних розвідки, спілкування з військовими: "Я не відчуваю за різними чинниками, що має бути цей наступ".
"Зараз у відносинах з росіянами і наші європейські партнери, і переважно вся міжнародна спільнота живе за принципом "давайте не будемо їх провокувати". Мало того, всьому світу з РФ дуже зручно торгувати. Ніхто не хоче воювати, всі хочуть торгувати. Тому залишають майданчик для будь-яких переговорів", - сказав чиновник.
Водночас він вважає, що перетин росіянами "червоних ліній" змусить уряди цих країн діяти більш жорстко, рішуче.
А яку альтернативну казочку знаєш ти? Мабуть що "фашісткая Гєрманія, бєз обьявлєнія войни" ітд. ітп.
Ти читати взагалі вмієш? А розуміти прочитане? Повторю для ідіота, європейські країни не просто ВІРИЛИ в війну з Германією, але й НАМАГАЛИСЯ МІНІМІЗУВАТИ шкоду від цієї війни, але замість того щоб ОБЄДНАТИСЯ, почали шукати обхідні шляхи, кожен сам за себе. Розумієш, дурню, вони просто БОЯЛИСЯ, знали що буде війна, але намагалися відтягнути її початок кожен особисто для себе. Що стосується совка, то пояснити його дії і наміри, особисто тобі, взагалі неможливо, не той розвиток інтелекту.
Пусть он еще их расцелует...
Я-українець і горджуся цим,ще я той українець,котрий думав над своїм вибором,а не голосував "хуже не будет".І,на кінець,я трошки думаю і не стану ,судячи з флагу на вашій аві писати ,що ви-громадянин Бразилії.
Смотри не переплутай, Кутузов!
И потому мозги у кацапни не очистятся ни когда....
Лизати дупу кацапам, які вбили більше 14 тисяч українців, окупували і зруйнували крим і частину материкової України, це так по пліснявому, по колаборантські.
Сейчас, кажеш?
" ... международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать."
А як було в 2014? Нагадати, чи сам пам'ятаєш? Вам зручно, переклавши відповідальність на "партньоров", здати Україну, це інша справа.
ВСЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПАРАШНОГО (княжества Московсого а ранее улуса ордынского) говорит здравомыслящему человечеству обратное. Россияне это агресивные, тупые, безхвостые макаки являющиеся тупиковой ветвью развития человечества.
вообще самая большая ценность в сегодняшней мировой политике - смелость называть вещи своими именами..
мировыевсемирные войны из-за отказа вещи своими именами называть.
але після заяви: "...росіяни ... абсолютно прагматичні, розсудливі люди..."Джерело: https://censor.net/ua/n3261351 єдиний вірний висновок такий: резніков - довбойоб.
Когда актуальность нападения ***** на Украину достигла своего максимума то это чмо деморализует и тормозит бдительность народа... Мол ипанутый путен задумается и отменит свои планы что бы его растерзал алигархат и народ за ТАКИЕ КОЛОСАЛЬНЫЕ траты денег в никуда. Московские воры-алигархи уже поделили между собой кому и что достанется из завоёванной Украины.
нужно как можно быстрее убить *****!
РЄЗНІКОВ ЦЕ МАБУТЬ ПУДЄЛЬ НА СЛУЖБІ КРЕМЛЯ
_Резников так говорит, заявляет. А то что он так якобы считает - это уже отсебятина журналистов! Если же Резников действительно так считает, то он сам не здравомыслящий человек. Потому что решения там принимает путлер, который явно не здравомыслящий не человек. Оно изначально было чмо с кучей комплексов, а после двадцати лет безраздельной власти над самой большой страной мира и будучи самым богатым на планете - у этого ничтожества просто не было никакого шанса не ********* наглухо - что и было сделано.