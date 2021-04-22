УКР
Новини Агресія Росії проти України
3 711 83

Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди"

Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди"

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що відверте вторгнення Росії в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я ще раз повторю цю тезу: росіяни, якими б вони не були поганими сусідами, абсолютно прагматичні, розсудливі люди зі своїми, щоправда, нюансами. Відверте вторгнення в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку", - сказав Резніков.

Він прогнозує, що повноцінного наступу з боку РФ не буде. Таких висновків міністр доходить на підставі даних розвідки, спілкування з військовими: "Я не відчуваю за різними чинниками, що має бути цей наступ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ"

"Зараз у відносинах з росіянами і наші європейські партнери, і переважно вся міжнародна спільнота живе за принципом "давайте не будемо їх провокувати". Мало того, всьому світу з РФ дуже зручно торгувати. Ніхто не хоче воювати, всі хочуть торгувати. Тому залишають майданчик для будь-яких переговорів", - сказав чиновник.

Водночас він вважає, що перетин росіянами "червоних ліній" змусить уряди цих країн діяти більш жорстко, рішуче.

Автор: 

росія (68043) Донбас (22366) Резніков Олексій (1452)
Топ коментарі
+30
Раисяне абсолютные рабы от которых ничего не зависит! Генетическая падаль! О чём вообще речь?!
22.04.2021 12:32 Відповісти
+25
Резников реально мутный тип.Скользкий и никак не поклонник Украины.
22.04.2021 12:34 Відповісти
+21
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - я сейчас расплачюсь...
Пусть он еще их расцелует...
22.04.2021 12:34 Відповісти
Раисяне абсолютные рабы от которых ничего не зависит! Генетическая падаль! О чём вообще речь?!
22.04.2021 12:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477836 Без обид. У меня, в последнее время, много времени думать, а это мое любимое занятие с детства))) Рабы, генетическая падаль...))) Это кто? Менделеев, Ломоносов, Толстой (и не один))), Алферов? Те рабы, свою революцию, на 100 лет, раньше, украинцев сделали. Думаю наелись))) И еще, у этой "генетической падали", самая большая территория в мире, и 40% природных ископаемых. Я не завидую, и раздражать тебя не хочу)
22.04.2021 13:24 Відповісти
Думай далі
22.04.2021 13:53 Відповісти
Да ну... Они своих Менделеевых и Ломоносовых в 1917 шлепнули или выгнали. И с тех пор исключительно шариковых фабриковали. А если получались Высоцкие или Окуджавы, так то был сбой в программе и травили их не по-детски. Вот и вывели нацию холопов. А если о революции говорить, то украинцы свою революцию в 1648 году сделали. И государство создали без крепостного права и феодализма. Правда, потом в поисках союзника с кацапами связались. И это был глобальный просчет. Кромвель охренел от этого ... мезальянса.
22.04.2021 14:00 Відповісти
Менделеев и Ломоносов, померли, своей смертью, задолго до, гадкой, революции. Революция 1648 года, это восстание против поляков. Не хочу говорить, кого Хмельницкий на помощь позвал, причем не потом, а тогда.
22.04.2021 15:46 Відповісти
Идиоты вроде тебе, точно так думали про Германию в 1938-1939гг
22.04.2021 12:34 Відповісти
Ти вчив історію, вірніше казочку для дібілов, совкового виробництва?
22.04.2021 13:22 Відповісти
Ти ЗЕбіл?
22.04.2021 14:31 Відповісти
Це має відношення до твоїх совкових поглядів на історію?
22.04.2021 14:49 Відповісти
І в чому там совковість? Ти хоч сам знаєшь історію?
22.04.2021 15:01 Відповісти
"Идиоты вроде тебе, точно так думали про Германию в 1938-1939гг" назви, будь ласка тих, хто так вважав?
22.04.2021 15:07 Відповісти
Тепер я впевнений - ти точно ЗЕбіл!
22.04.2021 15:28 Відповісти
Дивись, дурню, ти проводиш паралелі, спираючись на хибні уявлення, закарбовані в твоїх недорозвинутих мізках. Згідно історії Європи, записаної в світових джерелах, європейські країни не просто вірили в невідворотній початок війни з Германією, а й всими силами намагалися мінімізувати, для себе, наслідки цієї війни. Англія просто сдала Чехословатчину та Польщу, Австрія здалась без бою, Франція, для порядку, створила враження опору, але теж вирішила здатися. Інші просто стали на бік Германії, чітко розуміючи невідворотність війни. Що стосується совка, то він всими силами підштовхував Германію до розвязання війни в Європі.
А яку альтернативну казочку знаєш ти? Мабуть що "фашісткая Гєрманія, бєз обьявлєнія войни" ітд. ітп.
22.04.2021 15:51 Відповісти
У тебя мозгов вообще нет. Статья называется "Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди". Европа тоже так думала, что Гитлер не пойдет дальше после аннексии Судетской области (благодаря устроенным провокациям), ссылаясь на то, что они и так сильно обидели Германию ограничениями после Первой Мировой по условиям Версальского договора. И просто выражали глубокую озабоченность. После, оставшуюся часть Чехословакии, Гитлер забрал под свой протекторат а Европа продолжала выражать озабоченность. Англия как и все не верила, что Гитлер пойдет дальше, и Чемберлен привез англичанам "мир" на бумажке Мюнхенского соглашения. А потом на очереди Польша...И совок не подталкивал, а был соучастником начала Второй Мировой по пакту Молотова-Риббентропа. Что тебе не понятно, ЗЕбил?
22.04.2021 16:27 Відповісти
О-о-о! Та тут клініка...
Ти читати взагалі вмієш? А розуміти прочитане? Повторю для ідіота, європейські країни не просто ВІРИЛИ в війну з Германією, але й НАМАГАЛИСЯ МІНІМІЗУВАТИ шкоду від цієї війни, але замість того щоб ОБЄДНАТИСЯ, почали шукати обхідні шляхи, кожен сам за себе. Розумієш, дурню, вони просто БОЯЛИСЯ, знали що буде війна, але намагалися відтягнути її початок кожен особисто для себе. Що стосується совка, то пояснити його дії і наміри, особисто тобі, взагалі неможливо, не той розвиток інтелекту.
22.04.2021 17:11 Відповісти
Резников реально мутный тип.Скользкий и никак не поклонник Украины.
22.04.2021 12:34 Відповісти
Він мабуть рубан 2.0
22.04.2021 12:37 Відповісти
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - я сейчас расплачюсь...
Пусть он еще их расцелует...
22.04.2021 12:34 Відповісти
Я плакаль...
22.04.2021 12:42 Відповісти
Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди" - Цензор.НЕТ 7075
22.04.2021 13:14 Відповісти
Может ли адекватный человек назвать россиян абсолютно здравомыслящими?
22.04.2021 12:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/429900 Согласно фамилии, ты русский, пишешь по - русски. Ты здравомыслящий? Просто, без "абсолютно"? Абсолютно здравомыслящих, не бывает. Не создал их Бог.
22.04.2021 13:13 Відповісти
Національності "русскій" не існує, не мели дурниць.
22.04.2021 13:25 Відповісти
Мы с вами детей вместе крестили или водку на брудершафт пили,что вы мне тыкаете?
Я-українець і горджуся цим,ще я той українець,котрий думав над своїм вибором,а не голосував "хуже не будет".І,на кінець,я трошки думаю і не стану ,судячи з флагу на вашій аві писати ,що ви-громадянин Бразилії.
22.04.2021 16:21 Відповісти
В инете нет общения на "Вы", здесь все равны. А так, радует, что гордишся, гражданством Украины.
22.04.2021 18:50 Відповісти
..так вот,идиот,запомни,что мы,родившиеся в Украине,считаем её-своей родиной и будем её защищать,невзирая на "фамилии"...Тебе этого никогда не понять...
22.04.2021 17:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438110 Владик, я не только родился в Украине, но что-то для нее сделал, а ты, только какать ртом научился. Убого это.
22.04.2021 18:54 Відповісти
Дебіл.
22.04.2021 12:34 Відповісти
Полководец сранный... он думает, дебил.
22.04.2021 14:34 Відповісти
Якби були здравомислящіє то не терпіли б ***** більше 20 років. Не їхали б на бамбас воювати тільки тому, що по ************ тєлєвізору показали неадекватну бабу яка розповідала про розп'ятого мальчіка. Ну і так далі...
22.04.2021 12:36 Відповісти
Якщо Рєзніков думає що рассєянє адекватні люди, то нехай подивиться інтерв'ю перехожих кацапів на рассєю що вони про нас думають і чого хочуть.
22.04.2021 12:36 Відповісти
Все це він знає
22.04.2021 12:53 Відповісти
росіяни абсолютно одбиті на голову і кончені люди.
Смотри не переплутай, Кутузов!
22.04.2021 12:36 Відповісти
Я зрозумів це ще коли Шойга заявив що це навчання.
22.04.2021 12:37 Відповісти
"Вице-премьер-министр" того чего нет. Кто оно? Зачем оно? Сколько оно стоит налогоплатильщикам Украины?
22.04.2021 12:40 Відповісти
Здравомы́слящие??? Не смеши людей,Резников. Если даже сегодня вздёрнуть киселя,соловья,********* и прочую пропагандонскую шелупонь,то мозги у кацапов начнут очищаться лишь спустя пару лет.
22.04.2021 12:41 Відповісти
Пару десятков лет.....но за эти пару десятков лет...появится какой нить новый сЦарь...который опять засрет мозги рассенчаГам....
И потому мозги у кацапни не очистятся ни когда....
22.04.2021 12:43 Відповісти
"... абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди .. "
Лизати дупу кацапам, які вбили більше 14 тисяч українців, окупували і зруйнували крим і частину материкової України, це так по пліснявому, по колаборантські.
Сейчас, кажеш?
" ... международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать."
А як було в 2014? Нагадати, чи сам пам'ятаєш? Вам зручно, переклавши відповідальність на "партньоров", здати Україну, це інша справа.
22.04.2021 12:42 Відповісти
Россияне здравомыслящие люди?
ВСЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПАРАШНОГО (княжества Московсого а ранее улуса ордынского) говорит здравомыслящему человечеству обратное. Россияне это агресивные, тупые, безхвостые макаки являющиеся тупиковой ветвью развития человечества.
22.04.2021 12:42 Відповісти
Пардон, оговорился. Они являются тупиковой ветвью развития приматов, а не человечества.
22.04.2021 12:43 Відповісти
Каких пару лет? Там давно уже все зацементировано на века.
22.04.2021 12:43 Відповісти
это резников. Ничего другого он не мог сказать про своих.
22.04.2021 12:46 Відповісти
Зрозумійте одне: вся ця теперішня українська влада-це третя сторона в конфлікті. Всі вони історично, ментально і фінансово знаходяться в зовсім іншій точці геополітичної системи координат, поза українського контенту.
22.04.2021 12:50 Відповісти
золотые слова..
вообще самая большая ценность в сегодняшней мировой политике - смелость называть вещи своими именами..
22.04.2021 13:08 Відповісти
_И огромные беды, включая мировые всемирные войны из-за отказа вещи своими именами называть.
22.04.2021 14:38 Відповісти
22.04.2021 13:12 Відповісти
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - согласен. Приведя Зе и его свору к власти, они сделали абсолютно правильный ход. Тут с Резей не поспоришь
22.04.2021 12:50 Відповісти
то есть, 14-й год "глаза тебе не открыл"?! Жаль, что в нашей стране дебилы на руководящих должностях.
22.04.2021 12:53 Відповісти
Не дебилы, а предатели.
22.04.2021 13:13 Відповісти
Чмирло,вже забрали Крим і лугандон,вбили 14000 і вбивають і дальше українців,в минулому мільйонами ,постійно разом з прусами-фашистами.І зараз діють разом з ними,навіть проводять окремі зустрічі і домовленності.Які торгові відносини що ти мелеш,хто їх збирається зупиняти,хто тобі сказав що разом з українцями не допустить подальшого вторгнення,хто тобі дурню дав такі гарантії,і які тобі ще гарантії недорікувате потрібні після будапештських.Здравамислящіє люді,сидить полудурне на ромашці гадає нападуть-ненападуть,уже ,чмирло,7років назад напали,роздуплися чучело.Видатний державний діяч епохи сцяного гетьмана.
22.04.2021 12:53 Відповісти
Там 84% отбитых имперцев и ***** и пропагандоны им говорят то, что они хотят услышать.
22.04.2021 12:54 Відповісти
98%
22.04.2021 12:57 Відповісти
..да..."бабло" пилят эти "русские" совместно...напоминает 41 год..."немцы-нация культурная,практически на одном "языке" разговаривают",как в 1918 году...Даже Бабий яр,многих не "отрезвил"...
22.04.2021 13:01 Відповісти
може й не буде.
але після заяви: "...росіяни ... абсолютно прагматичні, розсудливі люди..."Джерело: https://censor.net/ua/n3261351 єдиний вірний висновок такий: резніков - довбойоб.
22.04.2021 13:02 Відповісти
Скорей просто враг Украины.
22.04.2021 14:40 Відповісти
Так каже бо Резніков і сам єтнічний росіянин)) можливо єврейського походження))
22.04.2021 13:04 Відповісти
Резников - предатель Родины!
Когда актуальность нападения ***** на Украину достигла своего максимума то это чмо деморализует и тормозит бдительность народа... Мол ипанутый путен задумается и отменит свои планы что бы его растерзал алигархат и народ за ТАКИЕ КОЛОСАЛЬНЫЕ траты денег в никуда. Московские воры-алигархи уже поделили между собой кому и что достанется из завоёванной Украины.

нужно как можно быстрее убить *****!
22.04.2021 13:07 Відповісти
Порядок уже изменён в 2014 с аннексией Крыма.У тебя шо Резников провал памяти?
22.04.2021 13:07 Відповісти
Рєзніков яскравий приклад дегенерата. Якщо він в зрілому віці вважає кацапів "абсолютно прагматичними і розсудливими" то це свідчить про його розумову неповносправність. "Кримнаш", "Можем повторить", "В ядерний пєпєл", "побєдобєсіє" це що тези "прагматичних" і "розсудливих"? Ні! Це масова істерія з ознаками олігофренії.
22.04.2021 13:09 Відповісти
Сказав расєянін про расєян ,
22.04.2021 13:09 Відповісти
Що їм завадило скористатись розумом у 2014-му?
22.04.2021 13:13 Відповісти
Гандон
22.04.2021 13:13 Відповісти
Століттями були дуремарами, а от навесні 2021 р. вмить порозсудливішали.
22.04.2021 13:16 Відповісти
Во ж тварюка
22.04.2021 13:30 Відповісти
Этот ЙУХ наверно Спутником вакцинирован, такую дичь несёт, там здравомыслящие люди живут!?!?!?!?!?
22.04.2021 13:30 Відповісти
"Я еще раз повторю этот тезис: россияне, какими бы они ни были плохими соседями, абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди со своими, правда, нюансами. Источник: https://censor.net/ru/n3261351

РЄЗНІКОВ ЦЕ МАБУТЬ ПУДЄЛЬ НА СЛУЖБІ КРЕМЛЯ

22.04.2021 13:59 Відповісти
"Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"
_Резников так говорит, заявляет. А то что он так якобы считает - это уже отсебятина журналистов! Если же Резников действительно так считает, то он сам не здравомыслящий человек. Потому что решения там принимает путлер, который явно не здравомыслящий не человек. Оно изначально было чмо с кучей комплексов, а после двадцати лет безраздельной власти над самой большой страной мира и будучи самым богатым на планете - у этого ничтожества просто не было никакого шанса не ********* наглухо - что и было сделано.
22.04.2021 14:01 Відповісти
Дурное создание этот Резников. Всё.
22.04.2021 14:04 Відповісти
Шо воно меле, "здравомислящие", ці "здравомислящие" захопили наш Крим, роздовбали наш Донбас, вбили десятки тисяч українців, а воно (Резніков) намагається втюхати в голови українців зворотнє. Іди на х...!
22.04.2021 14:05 Відповісти
Угу,кацапи такі ж розумні як і ти довбойб.
22.04.2021 14:15 Відповісти
знову ці пісні про адік ватний народ кацапії. а ще той ганебний відосік - очевидно зєзєзєнт і його співаючі жаби пересрали конкретно. Не того ти боїшся, вовік
22.04.2021 14:18 Відповісти
Вони в такій же мірі розсудливі, як ті, які у нас віддали свої голоси за ЗЕ і його збіговисько.
22.04.2021 14:39 Відповісти
Тільки ворог України може визнати ворога (кацапів ) "абсолютно здравомыслящими "
22.04.2021 15:18 Відповісти
Откровенное вторжение в Украину - - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка", - сказал Резников, - сказал Резников.- прорашистский Резиков, а разве оккупация украинского Крыма и части украинского Донбасса, не есть для всего мирового сообщества и народа Украины (((Откровенное вторжение в Украину и совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка"???
22.04.2021 15:24 Відповісти
Глядя на парашенские телеэфиры, у меня лично, складывается мнение, что эти сущесва находятся в состоянии агрессивной шизофрении. Видимо по причине наследственности, такое поведение свойственно большинству особей на данной территории. То, что самому Резникову, его заявление кажется нормальным, может служить тревожным сигналом, недусмысленно намекающим на неадекватность
22.04.2021 15:27 Відповісти
А при чем тут россияне, кто у них будет спрашивать?
22.04.2021 15:47 Відповісти
То що Резников абсолютно проросійська вата, говорять всі здравомыслящие люди. Хочу нагадати Резникову, що здравомыслящие люди не скачуть з радості, коли твоя країна силою відібрала частину іншої. Цей проросійський покидьок напевно добре це розуміє але прикидається шлангом.
22.04.2021 16:00 Відповісти
Если ты тупарь квартальный так считаешь, то про тебя дебила точно такого не скажешь! А ну тварь в окопы сходи на Донбасс и проверь ************* адекватность, черт небритый!
22.04.2021 18:40 Відповісти
у резникова сегодня вечер фееричских высеров!
22.04.2021 22:08 Відповісти
 
 