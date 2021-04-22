Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди"

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що відверте вторгнення Росії в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я ще раз повторю цю тезу: росіяни, якими б вони не були поганими сусідами, абсолютно прагматичні, розсудливі люди зі своїми, щоправда, нюансами. Відверте вторгнення в Україну - це вже буде зовсім зухвала і відкрита спроба зміни світового порядку", - сказав Резніков.

Він прогнозує, що повноцінного наступу з боку РФ не буде. Таких висновків міністр доходить на підставі даних розвідки, спілкування з військовими: "Я не відчуваю за різними чинниками, що має бути цей наступ".

"Зараз у відносинах з росіянами і наші європейські партнери, і переважно вся міжнародна спільнота живе за принципом "давайте не будемо їх провокувати". Мало того, всьому світу з РФ дуже зручно торгувати. Ніхто не хоче воювати, всі хочуть торгувати. Тому залишають майданчик для будь-яких переговорів", - сказав чиновник.

Водночас він вважає, що перетин росіянами "червоних ліній" змусить уряди цих країн діяти більш жорстко, рішуче.