В інтересах Путіна - припинити стягування військ і прийняти пропозицію Зеленського про мирні переговори, - New York Times
Майже вся промова президента РФ Володимира Путіна у вчорашньому посланні до Федеральних зборів стосувалася внутрішніх справ. Тому причини тривожного стягування армії РФ до кордону України залишаються загадкою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише New York Times, додаючи, що, цілком можливо, це було зроблено навмисне.
"В яку б гру не грав Путін, але таке смертельне стягування не могло б відбуватися без його наказу, вона (гра. - Ред.) Точно дурна", - пише видання.
"В яку б гру не грав Путін, а таке смертельне стягування не могло б відбуватися без його наказу, вона точно нерозумна", - пише видання, нагадуючи, що більше 13 тисяч життів були втрачені за сім років російсько-українського конфлікту включно з 298 пасажирами збитого малайзійського авіалайнера.
Путін зачепив, хоч і коротко, міжнародні відносини. Але здебільшого це були вже добре знайомі нарікання на те, що нібито Росію цькують "без будь-якої причини", а також биття себе в груди, погрожуючи "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю, якщо хтось наважиться "перетнути червоні лінії" проти Москви. Ця тирада здивувала багатьох на Заході, тим більше, що Путін ніколи не говорив взагалі про існування "червоних ліній".
Але не було жодних згадок про нинішню ситуацію навколо України чи про Олексія Навального, опозиціонера, який лежить у в’язничному шпиталі в тяжкому стані. Нічого не було сказано і про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко мав на увазі, коли говорив про наближення "дуже серйозного рішення". Ці його слова спричинили розмови про можливе формальне об'єднання Білорусі з Росією.
У Путіна є вагомі внутрішньополітичні причини займатися економічними й соціальними проблемами, серед яких і боротьба з коронавірусом в Росії, зважаючи на обвал його рейтингу і наближення парламентських виборів, які пройдуть через 5 місяців. Україна - не головна проблема для середньостатистичних росіян, які вірили, що російська армія не бере участь війні, поки російські солдати не почали повертатися в трунах. Опитування свідчать, що росіяни віддають перевагу економічному розвитку, а не мріям про "Велику Росію". І в свої 68 років Путін більше не здається таким же привабливим, особливо для молоді, як в часи, коли він у 46-річному віці став президентом.
Це одна з причин, чому аналітики не вірять, що Путін справді готується до бойових дій проти України. Інша причина - умисне неприховане пересування російських військ. У всякому разі, малоймовірно, що Путін спробує взяти під прямий контроль захоплені території на сході України, зважаючи на потенційно високий рівень реакції з боку Заходу.
В такому разі, стягування військ може бути пов'язане з низкою інших сценаріїв. Один з них - Путін намагається натиснути на президента України Володимира Зеленського, який два роки тому переміг на виборах, обіцяючи очистити країну від корумпованих політиків й домовитися про мир з Росією, але не досяг значного прогресу на обох фронтах. Цього тижня Зеленський оголосив, що готовий зустрітися з Путіним в будь-який час.
Також можливо, що російський президент намагається випередити будь-яке американське чи європейське посилення підтримки України, особливо будь-які розмірковування про надання їй членства в НАТО. Або ж Путін намагається показати, що в часи, коли американо-російські відносини досягли історично найнижчого рівня, з ним все ще потрібно рахуватися. Або ж він робить все вище перелічене.
Яким би не був мотив Путіна, накопичення військ в Криму - це небезпечний задум, особливо для великої ядерної держави. Шанси, що гра м'язами призведе до випадкової конфронтації, може й дрібні. Але відповідальна країна не повинна миритися навіть з цим.
Цього місяця президент Джо Байден послав Путіну чіткий сигнал. Нові санкції проти Росії й висилання 10 російських дипломатів були відповіддю, яку Байден пообіцяв дати на хакерські атаки, втручання у вибори й атаки проти незгодних за кордоном. Адміністрація зробила незвичний крок, розкривши детальні докази російської відповідальності за хакерські атаки проти американських приватних і урядових комп'ютерних систем через програмне забезпечення SolarWinds. Вашингтон дав чітко зрозуміти, що це неприйнятно.
Але окрім батога були й пряники у вигляді пропозиції зустрічі, на якій США і Росія могли б перейти до більш продуктивного партнерства у вирішенні спільних проблем включно з навігацією в Арктиці, пандемією COVID-19, контролем ядерного озброєння, підйомом Китаю й тим, як вирішити конфлікти в Сирії й Україні.
У Путіна, можливо, й не було іншого політичного вибору, окрім як випустити кігті проти американських чиновників у відповідь.
"Але в його інтересах зараз змінити свою роль "жорсткого хлопця" на роль "державника". А це означає скасувати стягування військ, прийняти пропозицію Зеленського про мирні переговори й зустрітися з Байденом", - йдеться в статті.
Значна частина промови Путіна була присвячена вирішенню проблем боротьби з пандемією, зміною клімату, а також проблем інфраструктури, доходів й всіх інших проблем, які найбільше хвилюють росіян. Путіну час зрозуміти, що для керівництва, яке він намагається показати, було б краще зустрітися з президентом США і домовитися про мирне співіснування, ніж залякувати Україну чи переслідувати Навального.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если этого не сделать в ближайшие недели - будет война с огромными жертвами...
Важна констатация факта его убийства! Пусть этот труп будет хоть десятым двойником но рашка должна официально остаться без президента! И когда у кремлевских крыс начнется грызня за трон то вопрос войны с Украиной отпадет на долго...
Вопрос войны с Украиной предельно ясен , кацапы нападать не станут , а войска на границе , это ротация рузке армии в ОРДЛО и акт устрашения . США заявили , что вмешаются в конфликт.
Если Вы так не оспоримо умны то пожалуйста скажите кто или какое инопланетное "ЧТО" или какие организации или ложи начитывают тексты двойникам через вживленные чипы?
Скажите какие цели они преследуют так логично выстраивая российскую политику?
Скажите а может ли какое либо сообщество или "начитывающая через чип" организация тексты речей третьему или пятому ***** коллективно впасть в истерику и смешить мир катаниями на тракторах по продуктам?
К сожалению изначальное ***** живое и здравствует а то что на фото попадают двойники с некоторыми отличиями от морды оригинала
то это не значит что ***** сдохло .
При прошлых "переговорах" наш зеленый офтальмолог "видел мир".....
Страшно подумать что оно сейчас понаподпишет....
НАЇВНІ АМЕРИКАНЦІ ДУМАЮТЬ ЩО ПУКІН ХОЧЕ ВВЕСТИ ВІЙСЬКА В УКРАЇНУ
ТЕ ЩО РОБИТЬ ЗАРАЗ ПУКІН ЦЕ РЕКЕТ З 90 х КОЛИ ПІД РИЗИКОМ НАСИЛЛЯ
ЖЕРТВА РОБИТЬ ВСЕ ЩО ХОЧЕ ПРАВОПОРУШНИК
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
Отаке хитрожопе. Невже москалі цього не бачать.
Жахлива країна - суцільний морок що породжує мерзоту
А про "изменение климата, и всех других проблем, которые больше всего волнуют россиян" - поржал.
New York Times, вам тексты случайно не 95ый квартал начал писать ???