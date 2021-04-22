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Новини
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За завищеною ціною "Більшовик" зі своїми ризиками не цікавить іноземних інвесторів, - експерт

За завищеною ціною

Фонд державного майна України (ФДМУ) має дати реальну оцінку першому київському машинобудівному заводу (ПКМЗ, колишній "Більшовик"), який готується до продажу в рамках Великої приватизації, і відверто розповісти потенційним інвесторам про існуючі в контексті купівлі цього об'єкта "підводні камені" і ризики.

Про це заявив економічний експерт, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Він нагадав, що серед таких ризиків, зокрема - тяганина з міською владою щодо земельної ділянки під цехом ПКМЗ №5, яка потрібна КМДА для завершення реконструкції Шулявського шляхопроводу, величезні борги, близько сотні законних орендарів приміщень, необхідність зміни цільового призначення землі, політична нестабільність і багато інших.

На думку економіста, з урахуванням всіх ризиків, приватизація "Більшовика" за завищеною ціною напевно відлякає потенційних іноземних інвесторів. "Я не думаю, що іноземці будуть заходити на цей ринок, розуміючи, що існують такі серйозні ризики".

Резюмуючи, він підкреслив, що заради обопільно вигідної угоди з майбутнім інвестором Фонд державного майна України повинен чітко і заздалегідь сформулювати інвестиційні зобов'язання покупця ПКМЗ. "Всі ці питання все одно будуть упиратися в виставлені їм межі. Все це вирішується тільки через них, і знаходиться в їх сфері відповідальності", - резюмував Олександр Гончаров.

Як відомо, найбільшим активом ПКМЗ є земля - ​​35 га з гарною транспортною розв'язкою і стійкою інфраструктурою поблизу центру столиці, навпроти станції метро "Шулявська". Сьогодні на заводі з декількох тисяч залишилося трохи більше 200 робітників. Зараз підприємство має понад 500 млн грн боргу перед третіми особами (в т. ч. податкові борги), через що все його майно арештоване, 70% територій заростає бур'янами, а обладнання розтягується на металобрухт. До того ж, щороку ПКМЗ отримує по 20% збитків. У той же час, завод змушений щороку платити 40 млн грн податку на землю.

Зараз Фонд державного майна України разом з приватизаційним радником - компанією KPMG Україна - проводять підготовку "Більшовика" до продажу в рамках програми "Велика приватизація". У лютому заступник голови ФДМ Тарас Єлейко повідомив, що крім базових умов приватизації, також буде опрацьований план збереження виробництва і створення нових робочих місць. За його словами, якщо умови будуть сприятливими, аукціон з продажу ПКМЗ може відбутися вже в червні 2021 року.

Тим часом, ЗМІ та профільні експерти сходяться на думці, що за нинішніх умов і обставин ризики купівлі "Більшовика" для інвесторів, будуть вкрай суттєвими, тому ФДМУ повинен відкрито розповісти про них заздалегідь. Також, на думку економістів, оцінка ризиків має вплинути на початкову вартість об'єкта, яку Фонд держмайна озвучить при оголошенні торгів.

Автор: 

завод (1037) приватизація (1688)


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Топ коментарі
+4
По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3083
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22.04.2021 13:14 Відповісти
+4
Бачив як ці красиві бамашки мудрий нарід продавав за літру воткі скущикам, а потім верещав що їхні заводи порізали на брухт і вивезли в Туреччину.
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22.04.2021 13:26 Відповісти
+3
ЗЕбариги.
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22.04.2021 13:13 Відповісти
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ЗЕбариги.
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22.04.2021 13:13 Відповісти
По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3083
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22.04.2021 13:14 Відповісти
Когда-то этот завод делал детали межконтинентальных ракет.
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22.04.2021 13:15 Відповісти
Не слышал, что бы на ракеты ставили минометы.
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22.04.2021 14:14 Відповісти
там справді щось великогабаритне до балістичних ракет робили - з цеху в цех тільки вночі перевозили. А ще котки до танків Т-62 там робили
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22.04.2021 18:49 Відповісти
В 90-х приватизаторы заводов раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
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22.04.2021 13:18 Відповісти
Бачив як ці красиві бамашки мудрий нарід продавав за літру воткі скущикам, а потім верещав що їхні заводи порізали на брухт і вивезли в Туреччину.
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22.04.2021 13:26 Відповісти
5 копеек наверное себе завод купил за бочку спирта?
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22.04.2021 14:01 Відповісти
Хорошая земля под торговый центр.
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22.04.2021 13:20 Відповісти
Только торговать нечем, кроме импорта.
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22.04.2021 14:00 Відповісти
Там 35 ГЕКТАРОВ площадь!
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22.04.2021 13:23 Відповісти
Завод который расположен на территории 35 га, близ центра столицы напротив станции метро, будет экономически не целесообразен даже в том случае если производит героин.

Любая инвест программа должна будет начинаться с того, чтоб освободить нынешнюю территорию под жильё, а завод строить заново на земле подешевле.
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22.04.2021 13:26 Відповісти
Це лише тому, що героїн збитковий) Переорієнтація виробництва на амф та сіль допомогли б підприємству швидко вийти на стабільний прибуток, а в майбутньому стати одним з лідерів економічного росту. Проблема лише в законодавчій регуляції.
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22.04.2021 13:45 Відповісти
Знаємо цих ефективних інвесторів типу бєні-ахметки. Вже проходили.
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22.04.2021 13:29 Відповісти
Нашо завод в центрі міста?
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22.04.2021 13:43 Відповісти
На початку 90-х коллектив виступив категорично проти перейменування, так і залишився "Більшовиком". А зараз лише назва і залишилась.
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22.04.2021 13:55 Відповісти
Оставляют чисто из коммерческих побуждений, вроде "Большевички", "Красного Октября", Ощадбанка. Не хотят превращаться из известных предприятий в ноунеймов.
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22.04.2021 14:03 Відповісти
цей завод не випускав товари для широкого вжитку, а випускав важке обладнання для хімзаводів (міндобрив, автошин) - для цих покупців красивий бренд, що корові сідло
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22.04.2021 18:45 Відповісти
план сохранения производства ...
Будем производить и продавать немцам, японцам и китайцам.
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22.04.2021 14:19 Відповісти
А навіщо цей завод іноземним інвесторам, якщо він взагалі цікавий як земля поблизу центра міста біля метро виключно під забудову?
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22.04.2021 14:20 Відповісти
деіндустріалізація країни - один з ефективних засобів отримання членства у ЄС та знищення олігархії.
Лендлорди - наше світле майбутнє та порятунок!
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22.04.2021 14:52 Відповісти
ТАК ПРОДАЙТЕ БОЛЬШЕВИК ЖИТЕЛЯМ КИЕВА !!! 500 МИЛЛИОНОВ + 40 МИЛЛИОНОВ И РАЗДЕЛИТЬ НА 3 МИЛЛИОНА = ПО 183 ГРИВНЫ И 33 КОПЕЙКИ С ЧЕЛОВЕКА !) ЧТО ВЫ ИЗ ГРАЖДАН ЛОХОВ ДЕЛАЕТЕ - ТВАРИ !!! ВСЕ РАВНО НАРОД ВСЕ ЗАБЕРЕТ !)
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22.04.2021 16:32 Відповісти
а скоро зелный ирод родаст все остатки украины с приват банком
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24.04.2021 18:57 Відповісти
 
 