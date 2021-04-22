За завищеною ціною "Більшовик" зі своїми ризиками не цікавить іноземних інвесторів, - експерт

Фонд державного майна України (ФДМУ) має дати реальну оцінку першому київському машинобудівному заводу (ПКМЗ, колишній "Більшовик"), який готується до продажу в рамках Великої приватизації, і відверто розповісти потенційним інвесторам про існуючі в контексті купівлі цього об'єкта "підводні камені" і ризики.

Про це заявив економічний експерт, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Він нагадав, що серед таких ризиків, зокрема - тяганина з міською владою щодо земельної ділянки під цехом ПКМЗ №5, яка потрібна КМДА для завершення реконструкції Шулявського шляхопроводу, величезні борги, близько сотні законних орендарів приміщень, необхідність зміни цільового призначення землі, політична нестабільність і багато інших.

На думку економіста, з урахуванням всіх ризиків, приватизація "Більшовика" за завищеною ціною напевно відлякає потенційних іноземних інвесторів. "Я не думаю, що іноземці будуть заходити на цей ринок, розуміючи, що існують такі серйозні ризики".

Резюмуючи, він підкреслив, що заради обопільно вигідної угоди з майбутнім інвестором Фонд державного майна України повинен чітко і заздалегідь сформулювати інвестиційні зобов'язання покупця ПКМЗ. "Всі ці питання все одно будуть упиратися в виставлені їм межі. Все це вирішується тільки через них, і знаходиться в їх сфері відповідальності", - резюмував Олександр Гончаров.

Як відомо, найбільшим активом ПКМЗ є земля - ​​35 га з гарною транспортною розв'язкою і стійкою інфраструктурою поблизу центру столиці, навпроти станції метро "Шулявська". Сьогодні на заводі з декількох тисяч залишилося трохи більше 200 робітників. Зараз підприємство має понад 500 млн грн боргу перед третіми особами (в т. ч. податкові борги), через що все його майно арештоване, 70% територій заростає бур'янами, а обладнання розтягується на металобрухт. До того ж, щороку ПКМЗ отримує по 20% збитків. У той же час, завод змушений щороку платити 40 млн грн податку на землю.

Зараз Фонд державного майна України разом з приватизаційним радником - компанією KPMG Україна - проводять підготовку "Більшовика" до продажу в рамках програми "Велика приватизація". У лютому заступник голови ФДМ Тарас Єлейко повідомив, що крім базових умов приватизації, також буде опрацьований план збереження виробництва і створення нових робочих місць. За його словами, якщо умови будуть сприятливими, аукціон з продажу ПКМЗ може відбутися вже в червні 2021 року.

Тим часом, ЗМІ та профільні експерти сходяться на думці, що за нинішніх умов і обставин ризики купівлі "Більшовика" для інвесторів, будуть вкрай суттєвими, тому ФДМУ повинен відкрито розповісти про них заздалегідь. Також, на думку економістів, оцінка ризиків має вплинути на початкову вартість об'єкта, яку Фонд держмайна озвучить при оголошенні торгів.