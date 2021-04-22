Київ і 5 областей можуть вийти з "червоної" зони, а Донецька - перейти, - KSE

Київ і п'ять регіонів можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує стабілізуватися. Розпочалося поступове розвантаження ресурсів медичної системи. Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - сказав він

Ганиченко зазначив, що в більшості з цих регіонів перевищується коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом через недостатню кількість тестувань.

Водночас він додав, що до "червоної" зони може увійти Донецька область.

"У Донецькій області завантаженість ліжок наближається до критичної. Очікується, що сьогодні-завтра буде засідання комісії з ТЕБ та НС, де розглянуть питання включення Донецької області у" червону "зону", - сказав він.