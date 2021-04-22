УКР
Київ і 5 областей можуть вийти з "червоної" зони, а Донецька - перейти, - KSE

Київ і 5 областей можуть вийти з "червоної" зони, а Донецька - перейти, - KSE

Київ і п'ять регіонів можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує стабілізуватися. Розпочалося поступове розвантаження ресурсів медичної системи. Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - сказав він

Ганиченко зазначив, що в більшості з цих регіонів перевищується коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом через недостатню кількість тестувань.

Водночас він додав, що до "червоної" зони може увійти Донецька область.

"У Донецькій області завантаженість ліжок наближається до критичної. Очікується, що сьогодні-завтра буде засідання комісії з ТЕБ та НС, де розглянуть питання включення Донецької області у" червону "зону", - сказав він.

Київ (20200) Київська область (4274) Одеська область (3503) Запорізька область (4113) Львівська область (2564) Полтавська область (1238)
Шось нixуя логіки не розумію, з одними і тими самими показниками спочатку відносять до червоної зони а потім з ними виводять з червоної зони. Логіка?
22.04.2021 13:21 Відповісти
***, педалик только уничтожил скоростной трамвай на Троещине, а тут такая нескладуха...
Некрасиво, как-то, получилось.
Вчера наблюдал картинку, когда доезжающие с пригородов на Дарницу электричкой пытались доехать к ней одну остановку на городской с Левобережной!
А хрен им!
Нагнали контролеров и ни одного домой не отпустили!
Хай в Киеве теперь бомжуют до конца локдауна!
22.04.2021 13:27 Відповісти
какая логика в этом коронобесии . в индии на начало массовой вакцинации было 120 заболеваний в неделю . сейчас 1.6 миллиона за неделю . график пошёл вверх как ракета после начала .
22.04.2021 13:28 Відповісти
ви - виборець зе? і у вас з логікою щось не так?
22.04.2021 13:45 Відповісти
ну видно в южной америке отказавшейся от индийской вакцины по этой же причине \ рост заболевания после вакцинации \ тоже одни виборці зеленского
22.04.2021 14:01 Відповісти
а шо, вірус такий типа сидить і нічого не пробить, поки вакцінація не почалась? чогось чекає?
в Південній Америці відмова від цієї вакцини обумовлена її низькою єфективністю а не тим, що саме вакцінація стає причиною заражень
22.04.2021 14:13 Відповісти
Ця школа економіки робить прогнози. А вирішують місцеві влади!
22.04.2021 13:32 Відповісти
Во, как! Сейчас я выезжаю в Запорожье, которое в красной зоне. В Мариуполе- оранжевая. А вернусь я домой когда у меня станет красная зона а в Запорожье оранжевая. И не путаются же эти деятели!
22.04.2021 13:43 Відповісти
 
 