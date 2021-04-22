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У Північноатлантичній раді НАТО висловили солідарність із Чехією через причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце

У Північноатлантичній раді НАТО висловили солідарність із Чехією через причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце
Фото: NATO

У Північноатлантичній раді НАТО в четвер висловили солідарність із Чехією у зв'язку із ситуацією, в результаті якої в 2014 році в Врбетіце сталися вибухи.

Про це йдеться в заяві НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні глава МЗС Чехії ознайомив Північноатлантичну раду з діями російських агентів у Чехії. Ці дії призвели до вибухів на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетіце", - йдеться в заяві.

"З'ясувавши, що відповідальність за ці дії несе Росія, Чехія вислала 18 російських офіційних осіб, які є співробітниками російських спецслужб, і розглядає подальші суттєві заходи (щодо РФ. - Ред.)", - наголошується в заяві.

У ній також вказується, що союзники по НАТО висловили глибоке занепокоєння "дестабілізаційними діями Росії".

У комюніке альянсу нагадується, що в результаті вибуху у Врбетіце загинули двоє людей, які працювали на об'єкті, з нагоди чого союзники висловили співчуття, а також було завдано дуже значної матеріальної шкоди.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

вибух (4532) НАТО (6635) Чехія (1658) ГРУ (91)


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А почему нам про это сообщает брехливый путиский интеофакс?
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22.04.2021 13:36 Відповісти
И шо, тоже вышлют х@йловатных дипломатоф?...
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22.04.2021 13:39 Відповісти
Солидарность?!
В стране НАТО русские взорвали склады с боеприпасами и убили 2 человек, а вы - выразили солидарность?!
И все?!
Это и называется "коллективная безопасность"?
Неудивительно, что вы, господа, Будапештским меморандумом подтерлись, вслед за русскими...
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22.04.2021 13:39 Відповісти
зараз почнеться шум від зливних бачків по всьому світу
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22.04.2021 13:40 Відповісти
НАТО очень пассивно взирает, как рашисты безнаказанно уничтожают склады в Чехии, самолет Польши с президентом. Боинг уже 6 лет разжёвывают...
Где настоящие санкции и мировое осуждение страны-террориста?!
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22.04.2021 13:43 Відповісти
да ***** смеется над солидарностью труса и лицемера одного другому.
Отключите от СВИФТ *****стан и конфискуйте все любые счета рузьких юридических и частных лиц и тогда забудите про россию с её агрессивной политикой...
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22.04.2021 13:44 Відповісти
На территории государства - члена НАТО московиты провели спецоперацию, взорвали склад. И всего на всего солидарность. МОЩНЫЙ ОТВЕТ ПУЙЛУ.
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22.04.2021 13:48 Відповісти
проглотили
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22.04.2021 13:53 Відповісти
 
 