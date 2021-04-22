У Північноатлантичній раді НАТО висловили солідарність із Чехією через причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце

У Північноатлантичній раді НАТО в четвер висловили солідарність із Чехією у зв'язку із ситуацією, в результаті якої в 2014 році в Врбетіце сталися вибухи.

Про це йдеться в заяві НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні глава МЗС Чехії ознайомив Північноатлантичну раду з діями російських агентів у Чехії. Ці дії призвели до вибухів на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетіце", - йдеться в заяві.

"З'ясувавши, що відповідальність за ці дії несе Росія, Чехія вислала 18 російських офіційних осіб, які є співробітниками російських спецслужб, і розглядає подальші суттєві заходи (щодо РФ. - Ред.)", - наголошується в заяві.

У ній також вказується, що союзники по НАТО висловили глибоке занепокоєння "дестабілізаційними діями Росії".

У комюніке альянсу нагадується, що в результаті вибуху у Врбетіце загинули двоє людей, які працювали на об'єкті, з нагоди чого союзники висловили співчуття, а також було завдано дуже значної матеріальної шкоди.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.