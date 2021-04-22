У НСЗУ пояснили, які вакцини для жителів України є безоплатними, а за які потрібно платити

Кожен пацієнт, який уклав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром має право на безкоштовний гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці. До цього пакету входить і вакцинація, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НСЗУ у Facebook.

Так, відповідно до Календаря, дитину можна безоплатно вакцинувати проти 10 інфекційних захворювань. Туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, правцю, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції. Дорослий безоплатно отримує щеплення від дифтерії та правця - кожні десять років.

Щеплення від гепатиту В, за наявності вакцини, роблять немовлятам у пологовому будинку у першу добу життя. Щеплення від туберкульозу, за наявності вакцини БЦЖ, - на 3–5 добу життя. Ця послуга також безоплатна у всіх медичних закладах, які мають договір з НСЗУ на надання медичної допомоги при пологах. Якщо дитина через певні причини не отримала щеплень при народженні, тоді БЦЖ та вакцину від гепатиту В їй зроблять у тому закладі охорони здоров’я, де батьки оберуть педіатра або сімейного лікаря.

Пацієнт може зробити безоплатно щеплення в комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також в приватних медичних закладах і в лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ. Головна умова - декларація з лікарем.

Ті вакцини, які держава закуповує централізовано та направляє в регіони, є безоплатними. Якщо пацієнт бажає зробити щеплення вакциною певного виробника, яку держава не закуповує централізовано, або зробити рекомендоване щеплення, наприклад, від вітряної віспи, грипу, пневмококової інфекції тощо, тоді таку вакцину необхідно придбати за власний кошт. Але власне щеплення можна зробити у свого сімейного лікаря.

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Також повідомляється, що у 2021 році для первинки запроваджуються індикатори якості, які стосуються досягнення необхідного рівня вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень. На першому етапі запровадження такого механізму було обрано індикатор, за яким оцінюватиметься досягнення цільового показника щеплення першою дозою вакцини КПК дітей до 6 років. Оцінка досягнення індикаторів рівня вакцинації проводитиметься раз на три місяці. Оплата за результатами здійснення такої оцінки розпочинається з 1 вересня 2021 року. На доплату за індикаторами якості у бюджеті Програми медичних гарантій передбачено пів мільярда гривень.



Щодо вакцинації проти сказу в НСЗУ повідомили, що ця вакцина закуповується державою і вона безоплатна. Але щеплення робиться за необхідністю. Тому ті, хто отримав травму від тварини з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом, мають звернутися до найближчого травмпункту. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів або до приймального відділення без подальшої госпіталізації передбачено пакетом на амбулаторну допомогу. Лікар визначить, чи потрібне щеплення і які подальші дії з раною.

Стосовно вакцинації від COVID-19 - у Програмі медичних гарантій 2021 передбачений окремий пакет вакцинації від COVID-19. НСЗУ отримала пропозиції на укладення контракту від понад 700 закладів. 620 закладів, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19, чекають на проєкт договору.

На перших етапах вакцинації у цих закладах працюватимуть мобільні команди. Вони виїжджають до колективів медиків, працівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців, персоналу і мешканців будинків для літніх людей тощо. На даному етапі заклади також починають розгортати стаціонарні пункти щеплення проти COVID-19.



