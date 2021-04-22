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Новини
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Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко

Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко

Активіст Сергій Стерненко заявив, що перед парламентськими виборами в 2019 році президент Зеленський пропонував йому очолити СБУ в Одесі.

Про це Стерненко розповів виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, прессекретар президента Юлія Мендель спростовувала цю інформацію, хоча на зустрічі її не було.

"Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи був хтось ще з чиновників. Також було як мінімум 8 свідків цієї розмови, однак, крім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу - адже ці люди не афішували цю зустріч, тому це було б не зовсім коректно", - зазначив Стерненко.

Активіст зазначив, що відбувалося це все перед парламентськими виборами в 2019 році.

Також читайте: Стерненко заявив про закриття кримінальної справи щодо замаху на нього: "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів"

"Зеленський говорив, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно таке:"Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти ж проти Росії борешся". Я був здивований і одразу відповіді не дав. Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ", - підкреслив Стерненко.

Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не пропонував ніяких посад Стерненку.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) СБУ (13048) Стерненко Сергій (396)


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Топ коментарі
+14
В стиле клоуна.
Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
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22.04.2021 14:38 Відповісти
+13
Прежде чем заявлять, что-то про "пургу" вспомни, что главой СБУ уже 2 года является бывший руководитель ООО "Студия Квартал-95". Это по твоему не пурга?)
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22.04.2021 14:49 Відповісти
+10
Зачем он носит фейковые очки?
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22.04.2021 14:38 Відповісти
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В стиле клоуна.
Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
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22.04.2021 14:38 Відповісти

- Вам лишь бы засадить кого-нибудь!
- Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть!
Я сказал.(с)
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22.04.2021 15:03 Відповісти
Бомжа Васю нету смысла делать ручным.
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22.04.2021 15:04 Відповісти
Зачем он носит фейковые очки?
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22.04.2021 14:38 Відповісти
имиджмейкеры и люди хозяева проекта ему сотворили образ......
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22.04.2021 14:40 Відповісти
Чтоб слишком "умные" спрашивали.
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22.04.2021 14:43 Відповісти
бенинский имиджмейкер любит такой стиль. Пытаются придать немножко побольше IQ объекту
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4494
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22.04.2021 14:45 Відповісти
Так.За дослідженнями,наявність окулярів підвищує оцінку IQ оточуючими на 15 пунктів.
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6543

Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2626
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22.04.2021 14:55 Відповісти
он от АТО откосил, ссылаясь на проблемы со зрением. Как тут без фейковых очков?
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22.04.2021 14:50 Відповісти
Як гарно палає кацапський пердак від Стерненко, приємно дивитися.
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22.04.2021 15:04 Відповісти
Кто зеленский , четырежды откосил , и очков не надо
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22.04.2021 15:13 Відповісти
А чемхуже Стерненко в СБУ, чем членограй с булавой или кварталовец баканов с женой гр РФ???
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22.04.2021 15:16 Відповісти
Косит под Гари Потера
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22.04.2021 16:02 Відповісти
у нього інвалідність по зору.
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22.04.2021 23:06 Відповісти
а назначьте меня Начальником Академии Наук Украины.. я тоже в науках ничего не понимаю..
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22.04.2021 14:38 Відповісти
Тогда ты прямой конкурент зеленскому на президента...
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22.04.2021 14:53 Відповісти
Смешно.
Зе конечно клоун мерзкий и тупой...но это чучело вообще бред несет.
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22.04.2021 14:39 Відповісти
Лерос и другие подтверждают этот "бред"
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22.04.2021 14:42 Відповісти
знал кого слушать,Лероса ))) ахахахаха
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22.04.2021 14:58 Відповісти
Слушай Мендель.
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22.04.2021 15:00 Відповісти
зачем?
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22.04.2021 15:01 Відповісти
Уже и Богдан подтвердил, что этот разговор был! Не спеши что-то называть бредом!
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22.04.2021 16:08 Відповісти
Сергій, досить нести пургу..
Я вважав тебе нормальною людиною.
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22.04.2021 14:41 Відповісти
Прежде чем заявлять, что-то про "пургу" вспомни, что главой СБУ уже 2 года является бывший руководитель ООО "Студия Квартал-95". Это по твоему не пурга?)
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22.04.2021 14:49 Відповісти
ну добре, тоді розшифрую. Я добре пам'ятаю, хто наразі керує службою безпеки, але..
Бакланов є давнім другом Вавасіка, навіть мешкав поряд з ним в одному під'їзді і, як піздніше з'ясувалося, виконував для нього деякі пікантні доручення.
Стерненко раніше з Зеленськми не був знайомий від слова "зовсім".
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22.04.2021 14:57 Відповісти
И что? Кто вообще знает, что у этого клоуна в башке происходит, мне кажется ляпнул просто и забыл. Судя по кадровой политике Зели он вообще этим не особо заморачивается, а всяких должностей в стране гораздо больше, чем друзей по Кварталу.
Какой вообще смысл Стерненко это все выдумывать? Тем более этот случай уже несколько человек подтвердило, включая Богдана.
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22.04.2021 15:56 Відповісти
Мало того, Генпрокурором був Луценко Юрій. Ось це клоунада була.
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22.04.2021 15:00 Відповісти
Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3638
https://censor.net/ru/news/3261396/zelenskiyi_deyistvitelno_predlagal_sternenko_vozglavit_sbu_odessy_dumayu_on_eto_sdelal_na_avtomate_bogdan
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22.04.2021 15:48 Відповісти
Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5854
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22.04.2021 16:07 Відповісти
в данному випадку вірити Богдану не слід..
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23.04.2021 11:05 Відповісти
К СБУ конечно много вопросов и в этой конторе много проблем, но давайте всё-таки не превращать пост регионального руководителя, тем более в таком интересном месте, как Одесса, в клоунаду с непредсказуемыми результатами, особенно в военное время
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22.04.2021 14:41 Відповісти
Клоун и его 🤢🤡🎪погорелое шапито захватило всю власть в Украине , тищенко , вообще убийца-наркодиллер и вас это устраивает ! ЗЕбилье , какой позор 🙈
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22.04.2021 15:20 Відповісти
Ну в контексте что рехформой СБУ в Раде руководит Марьяна Безмозглая....то фсё могет быть.....
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22.04.2021 14:41 Відповісти
Он путает. Имелось в виду назначение вместо Баканова.
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22.04.2021 14:42 Відповісти
Теперь его надо на психиатрическую экспертизу....И всё будет ок - неосуден по заключению профильных врачей.
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22.04.2021 14:43 Відповісти
и за это ты, Сирожа топил против Пороха ?
хотя словам Зеленского верю. Такое мог сморозить только ЗЕбеня
"Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься"
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22.04.2021 14:43 Відповісти
Нашел кому верить))
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22.04.2021 14:44 Відповісти
и зачем это было вообще говорить? да и какой из него СБУшник?
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22.04.2021 14:47 Відповісти
Такой , как и из порношута **********
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22.04.2021 15:25 Відповісти
Думаю был бы чеснее чем то, что сейчас... Труха на свободе и рулит, а при Стерненко надеюсь сидел бы...
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22.04.2021 16:11 Відповісти
"... я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - подчеркнул Стерненко

Несколько нелогично все таки
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22.04.2021 14:48 Відповісти
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9148
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22.04.2021 14:49 Відповісти
так может делать только больной человек, типа малюськи на столе
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22.04.2021 17:18 Відповісти
этот гарри поттер "патриот и чесна людина",нельзя его обзывать,а то боты заклюют
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22.04.2021 15:00 Відповісти
ну надо же! предложил потому что за порохом бегал
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22.04.2021 14:52 Відповісти
Правильно сделал ..от этой компашки потом не отмыться....
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22.04.2021 15:00 Відповісти
100% !
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22.04.2021 15:01 Відповісти
активисту распиареному влогеру тогда баба дуся полотерка президент мира
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22.04.2021 15:00 Відповісти
Педрофіли знову на розтяжці - і Зелебобіка треба почмирити, і Стерню, що ганяв Баригу по периметру. І як тут бути? Важка доля пороходрочера...
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22.04.2021 15:03 Відповісти
Лікуйся...
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22.04.2021 15:07 Відповісти
на психэкспертизу.... обеих !!!!
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22.04.2021 15:05 Відповісти
************ козломордих набігло тьма тьмуща, рве їм перд@к від Стерненко!
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22.04.2021 15:08 Відповісти
только тупоголовый не понимает что стерненко писдабол,пиарщик и неадекват который прикрывается патриотизмом и любовью к Украине, и таких сейчас много
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22.04.2021 15:36 Відповісти
___СЮЖЕТ.вот основа любого фильма.А сериала и подавно.
А тут подфартило целый сценарий для страны.
Красочно шоб было,звучно и с песнями. Чиста паржать !
шож вы такие дешёвые и ущербные артисты генералиссимусы .(?!)
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22.04.2021 16:05 Відповісти
Верю,верю!В тот год зайцы и арбузы совсем от рук отбилисьЗеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1937
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22.04.2021 16:06 Відповісти
великолепный символ - отрыв от народа и падение, из сбу в тюрьму, абынепорошенко не помогло
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22.04.2021 17:17 Відповісти
Я задоволений тим, що при згадуванні Стерненко горить така кількість дуп любителів петушарія та ольгинських ботiв. Серненко молодець, дави вату далі !
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Згоден. Ватні пук@ни, черговий раз, палають знатно.
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22.04.2021 23:14 Відповісти
Стерненку продолжать в этом духе. Троль их!
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22.04.2021 18:35 Відповісти
Сергію, потрібно було погоджуватись. На данному етапі лишнім справжній патріот України там у керівництві не був би аж ніяк!
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22.04.2021 18:46 Відповісти
зробив на автоматі це означає - в черговий раз був обнюханий
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22.04.2021 22:47 Відповісти
 
 