Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко

Активіст Сергій Стерненко заявив, що перед парламентськими виборами в 2019 році президент Зеленський пропонував йому очолити СБУ в Одесі.

Про це Стерненко розповів виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, прессекретар президента Юлія Мендель спростовувала цю інформацію, хоча на зустрічі її не було.

"Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи був хтось ще з чиновників. Також було як мінімум 8 свідків цієї розмови, однак, крім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу - адже ці люди не афішували цю зустріч, тому це було б не зовсім коректно", - зазначив Стерненко.

Активіст зазначив, що відбувалося це все перед парламентськими виборами в 2019 році.

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"Зеленський говорив, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно таке:"Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти ж проти Росії борешся". Я був здивований і одразу відповіді не дав. Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ", - підкреслив Стерненко.

Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не пропонував ніяких посад Стерненку.