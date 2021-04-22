Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко
Активіст Сергій Стерненко заявив, що перед парламентськими виборами в 2019 році президент Зеленський пропонував йому очолити СБУ в Одесі.
Про це Стерненко розповів виданню "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, прессекретар президента Юлія Мендель спростовувала цю інформацію, хоча на зустрічі її не було.
"Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи був хтось ще з чиновників. Також було як мінімум 8 свідків цієї розмови, однак, крім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу - адже ці люди не афішували цю зустріч, тому це було б не зовсім коректно", - зазначив Стерненко.
Активіст зазначив, що відбувалося це все перед парламентськими виборами в 2019 році.
"Зеленський говорив, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно таке:"Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти ж проти Росії борешся". Я був здивований і одразу відповіді не дав. Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ", - підкреслив Стерненко.
Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Пізніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не пропонував ніяких посад Стерненку.
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Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
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Я сказал.(с)
Зе конечно клоун мерзкий и тупой...но это чучело вообще бред несет.
Я вважав тебе нормальною людиною.
Бакланов є давнім другом Вавасіка, навіть мешкав поряд з ним в одному під'їзді і, як піздніше з'ясувалося, виконував для нього деякі пікантні доручення.
Стерненко раніше з Зеленськми не був знайомий від слова "зовсім".
Какой вообще смысл Стерненко это все выдумывать? Тем более этот случай уже несколько человек подтвердило, включая Богдана.
https://censor.net/ru/news/3261396/zelenskiyi_deyistvitelno_predlagal_sternenko_vozglavit_sbu_odessy_dumayu_on_eto_sdelal_na_avtomate_bogdan
хотя словам Зеленского верю. Такое мог сморозить только ЗЕбеня
"Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься"
Несколько нелогично все таки
А тут подфартило целый сценарий для страны.
Красочно шоб было,звучно и с песнями. Чиста паржать !
шож вы такие дешёвые и ущербные артисты генералиссимусы .(?!)