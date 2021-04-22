Зеленський справді пропонував Стерненку очолити СБУ Одеси. Думаю, він це зробив на автоматі, - Богдан
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив інформацію, що президент Зеленський пропонував активісту Сергію Стерненку очолити СБУ Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Рафальський у Facebook запитав ексглаву ОП Андрія Богдана.
"Було таке. Але, я думаю, він це зробив на автоматі, як раз тоді формували список депутатів, правоохоронців та уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - відповів Богдан у коментарях.
Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Пізніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не пропонував ніяких посад Стерненку.
Топ коментарі
+33 Scorpman Y
показати весь коментар22.04.2021 14:49 Відповісти Посилання
+26 olele
показати весь коментар22.04.2021 15:41 Відповісти Посилання
+23 olele
показати весь коментар22.04.2021 15:43 Відповісти Посилання
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попипоговорить! Хотя в общем-то и говорить не об чем...
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Тут прикол разыгрывается - либо в прзеденты, если украинский нарид выберет, либо в дурдом.
-- Идиоты, они действительно проголосовали - 73%. Я в а.уе.
А без 73% голосов выборцев, ваш Барыга пролетает, как фанера над Парижем.
Я верю Стерненко. Он сказал, что так было, значит было. Подтверждений мразей мне не нужно.
мозги,правда на плечах у них жопа!