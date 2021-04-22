Зеленський справді пропонував Стерненку очолити СБУ Одеси. Думаю, він це зробив на автоматі, - Богдан

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив інформацію, що президент Зеленський пропонував активісту Сергію Стерненку очолити СБУ Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Рафальський у Facebook запитав ексглаву ОП Андрія Богдана.

"Було таке. Але, я думаю, він це зробив на автоматі, як раз тоді формували список депутатів, правоохоронців та уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - відповів Богдан у коментарях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко

Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не пропонував ніяких посад Стерненку.

Стерненко розповів, що перед парламентськими виборами в 2019 році президент Зеленський пропонував йому очолити СБУ в Одесі.