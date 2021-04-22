"Слуга народу" Юраш про переговори Німеччини, Франції та РФ без Зеленського: Вони не ділять Україну, а нагадують Путіну про "червоні лінії"

Переговори Меркель, Макрона і Путіна без участі президента України Володимира Зеленського були спробою акцентувати увагу і тиснути на президента РФ.

Про це нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони знову озвучували усі ті тези, які ми абсолютно підтримуємо. Ніхто не вирішує нашу долю. Там не ділять Україну: хто отримає правий берег, а хто – лівий. Путіну нагадують про "червоні лінії", які він і так знає, але через те, що ігнорує їх та стягує війська на наш кордон, певне, потрібно знову й знову повторювати", - пояснив парламентар.

Водночас нардеп наголосив, що Росія не хоче Крим, Донбас, Харків або Київ. Їй потрібна вся Україна.

"Як я сказав, у них є міфологема про єдиний народ. У нас її пристрасно і радо обговорювали на телеканалах усі роки незалежності України аж до подій 2014 року. А тоді стало однозначним чітке розуміння, що ми маємо бути окремим народом. Якщо говорити про нашу дискусію, то тут однозначно: ми хочемо бути незалежною країною і повинні робити усе можливе, щоб це було реальністю", - додав Юраш.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Свтославом Юрашем читайте тут.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

У ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

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