"Слуга народу" Юраш про переговори Німеччини, Франції та РФ без Зеленського: Вони не ділять Україну, а нагадують Путіну про "червоні лінії"
Переговори Меркель, Макрона і Путіна без участі президента України Володимира Зеленського були спробою акцентувати увагу і тиснути на президента РФ.
Про це нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я думаю, вони знову озвучували усі ті тези, які ми абсолютно підтримуємо. Ніхто не вирішує нашу долю. Там не ділять Україну: хто отримає правий берег, а хто – лівий. Путіну нагадують про "червоні лінії", які він і так знає, але через те, що ігнорує їх та стягує війська на наш кордон, певне, потрібно знову й знову повторювати", - пояснив парламентар.
Водночас нардеп наголосив, що Росія не хоче Крим, Донбас, Харків або Київ. Їй потрібна вся Україна.
"Як я сказав, у них є міфологема про єдиний народ. У нас її пристрасно і радо обговорювали на телеканалах усі роки незалежності України аж до подій 2014 року. А тоді стало однозначним чітке розуміння, що ми маємо бути окремим народом. Якщо говорити про нашу дискусію, то тут однозначно: ми хочемо бути незалежною країною і повинні робити усе можливе, щоб це було реальністю", - додав Юраш.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Свтославом Юрашем читайте тут.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.
У ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"
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А то НАМ рассказать могут всё что угодно но те то о чём на самом деле шла речь !
Кто брешет, Юраш, Зеленский или оба?
https://youtu.be/fsnMsX7exig
Похоже так:
- Германия, Франция и РФ окончательно договорились что СП-2 будет достроен;
- Германия и Франция гарантировали что Украина никогда не войдёт в НАТО;
- все трое вложат определённую сумму денег в украинский бюджет чтобы не было дефолта (который в противном случае неизбежен где-то в сентябре).
Открытым остался вопрос о воде для Крыма; РФ будет давить и дальше чтобы этот вопрос решить.