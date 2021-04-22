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Новини
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"Слуга народу" Юраш про переговори Німеччини, Франції та РФ без Зеленського: Вони не ділять Україну, а нагадують Путіну про "червоні лінії"

Переговори Меркель, Макрона і Путіна без участі президента України Володимира Зеленського були спробою акцентувати увагу і тиснути на президента РФ.

Про це нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони знову озвучували усі ті тези, які ми абсолютно підтримуємо. Ніхто не вирішує нашу долю. Там не ділять Україну: хто отримає правий берег, а хто – лівий. Путіну нагадують про "червоні лінії", які він і так знає, але через те, що ігнорує їх та стягує війська на наш кордон, певне, потрібно знову й знову повторювати", - пояснив парламентар.

Водночас нардеп наголосив, що Росія не хоче Крим, Донбас, Харків або Київ. Їй потрібна вся Україна.

"Як я сказав, у них є міфологема про єдиний народ. У нас її пристрасно і радо обговорювали на телеканалах усі роки незалежності України аж до подій 2014 року. А тоді стало однозначним чітке розуміння, що ми маємо бути окремим народом. Якщо говорити про нашу дискусію, то тут однозначно: ми хочемо бути незалежною країною і повинні робити усе можливе, щоб це було реальністю", - додав Юраш.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Свтославом Юрашем читайте тут.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

У ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

Також читайте: Якщо Путін вважатиме за необхідне - сам відповість на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Меркель Ангела (1139) перемовини (3025) путін володимир (24219) Макрон Емманюель (1533) Юраш Святослав (15)


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Топ коментарі
+8
Если мужик с твоей женой в спальне без тебя "совещаются" -нет причин для беспокойства!
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22.04.2021 15:18 Відповісти
+6
,Не думаю, что Юраш такой бестолковый. что не знает, что скрывается за "кластерами". В данном случае он помогает шмаркле сливать страну.
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22.04.2021 14:56 Відповісти
+5
Ага. Тому і без Клована?!
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22.04.2021 15:06 Відповісти
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,Не думаю, что Юраш такой бестолковый. что не знает, что скрывается за "кластерами". В данном случае он помогает шмаркле сливать страну.
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22.04.2021 14:56 Відповісти
Вообще-то они там договаривались о том как побыстрее достроить СП-2.
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22.04.2021 14:57 Відповісти
Прикольный президент . Юраш знает , зеля не знает .
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22.04.2021 14:57 Відповісти
то-то меркель и макрон идут на переговоры с отточенными красными карандашами и пачками чистых листов А4 )
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22.04.2021 15:01 Відповісти
Наївний, хоч і не чукотський, хлопчик
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22.04.2021 15:02 Відповісти
Цей Юраш часом таку ахінею несе, що в нього ведучі перепитують;"ви самі зрозуміли те,що тільки що сказали?!?!"
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22.04.2021 15:48 Відповісти
А МОЖНО ПРОЧИТАТЬ стенограму их разговоров и что они там подписывали !?
А то НАМ рассказать могут всё что угодно но те то о чём на самом деле шла речь !
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22.04.2021 15:03 Відповісти
Коли це пліснява робила щось відкрито? Все, по- тихому, з кацапами перетерли, щоб "мудрий" нарід не сполошити.
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22.04.2021 16:17 Відповісти
Ага. Тому і без Клована?!
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22.04.2021 15:06 Відповісти
Російських окупантів помітили на колишніх позиціях ЗСУ біля Золотого, - ОБСЄ (c)
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22.04.2021 15:13 Відповісти
Если мужик с твоей женой в спальне без тебя "совещаются" -нет причин для беспокойства!
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22.04.2021 15:18 Відповісти
Да, братан, а Коля Тищенко не устраивал шабаш, он просто напомнил что так делать нельзя!
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22.04.2021 15:32 Відповісти
А откуда ты знаешь, что они там обсуждали? Телепат х...............
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22.04.2021 15:33 Відповісти
параша, вроде бы, как отводит войска?
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22.04.2021 15:35 Відповісти
Червоні лінії виставляє фуйло, що ти знав, мальчік
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22.04.2021 15:36 Відповісти
При полной поддержке Украины со стороны Франции и Германии, пресс-конференцию об итогах визита в Париж Зеленский дает в одиночестве, во внутреннем дворике посольства.
Кто брешет, Юраш, Зеленский или оба?

https://youtu.be/fsnMsX7exig
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22.04.2021 16:06 Відповісти
Дружне виття плісняви про відсутність зради засвідчує що вона ВЖЕ сталася.
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22.04.2021 16:15 Відповісти
Вопрос лишь: о чём они договорились.
Похоже так:
- Германия, Франция и РФ окончательно договорились что СП-2 будет достроен;
- Германия и Франция гарантировали что Украина никогда не войдёт в НАТО;
- все трое вложат определённую сумму денег в украинский бюджет чтобы не было дефолта (который в противном случае неизбежен где-то в сентябре).
Открытым остался вопрос о воде для Крыма; РФ будет давить и дальше чтобы этот вопрос решить.
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22.04.2021 16:56 Відповісти
Не виключено. Те що домовленість не на благо Україні, очевидно.
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22.04.2021 16:58 Відповісти
Це черговий "Мюнхен", Юраш як всі служки або дурень, або зрадник.
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23.04.2021 03:03 Відповісти
 
 