Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві

МВС РФ заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які взяли участь в акціях протесту в Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив начальник управління з питань міграції ГУ МВС Дмитро Сергієнко.

"Щодо 122 іноземних громадян, які є учасниками несанкціонованих акцій і протестів на території Москви, відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "Про порядок в'їзду, виїзду" територіальними підрозділами з питань міграції ухвалено рішення про недозвіл в'їзду на 40 років", - сказав Сергієнко на засіданні Громадської палати Москви в четвер.

При цьому представник відомства не уточнив, в яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко повідомив також, що з початку 2021 року МВС направило десять клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.

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Нагадаємо, вчора прихильники російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на акції протесту в різних російських містах. Найбільше протестувальників - у Москві і Санкт-Петербурзі. На акціях солідарності було затримано щонайменше тисячу осіб.