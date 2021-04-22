УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4656 відвідувачів онлайн
Новини
4 317 24

Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві

Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві

МВС РФ заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які взяли участь в акціях протесту в Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив начальник управління з питань міграції ГУ МВС Дмитро Сергієнко.

"Щодо 122 іноземних громадян, які є учасниками несанкціонованих акцій і протестів на території Москви, відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "Про порядок в'їзду, виїзду" територіальними підрозділами з питань міграції ухвалено рішення про недозвіл в'їзду на 40 років", - сказав Сергієнко на засіданні Громадської палати Москви в четвер.

При цьому представник відомства не уточнив, в яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко повідомив також, що з початку 2021 року МВС направило десять клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вчора прихильники російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на акції протесту в різних російських містах. Найбільше протестувальників - у Москві і Санкт-Петербурзі. На акціях солідарності було затримано щонайменше тисячу осіб.

Автор: 

МВС рф (66) москва (1266) протест (2410)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
там той параше и осталось то. а они о 40 годах размечтались )))
показати весь коментар
22.04.2021 14:58 Відповісти
+8
на 40 лет !!!???
хмм... а где её через 40 лет искать?

На какой карте? Луны? Марса? ...
показати весь коментар
22.04.2021 15:01 Відповісти
+3
Через 40років у москві знову будуть жаби квакать, а може й раніше,то хібащо жабоїди будуть на сафарі їздить.
показати весь коментар
22.04.2021 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там той параше и осталось то. а они о 40 годах размечтались )))
показати весь коментар
22.04.2021 14:58 Відповісти
может 40 Дней со Дня Забега Лафетов....
показати весь коментар
22.04.2021 15:08 Відповісти
Ну, "арійці" теж на "тисячолітній рейх" розраховували... а проіснували менше 23-х років...
показати весь коментар
22.04.2021 16:20 Відповісти
Скоро в раше 40 лет будет пустыня .
показати весь коментар
22.04.2021 14:59 Відповісти
радиоактивная
показати весь коментар
22.04.2021 16:54 Відповісти
Ще 40 років Моїсею Навальному водить орків по пустелі диктатури
показати весь коментар
22.04.2021 15:01 Відповісти
на 40 лет !!!???
хмм... а где её через 40 лет искать?

На какой карте? Луны? Марса? ...
показати весь коментар
22.04.2021 15:01 Відповісти
Она станет Ханты-Мансийскими Соединёнными Округами .
показати весь коментар
22.04.2021 15:05 Відповісти
да, Округами с главной столицей этих Округов в Старом Уренгое...
показати весь коментар
22.04.2021 15:14 Відповісти
на карте учебника истории
показати весь коментар
22.04.2021 15:05 Відповісти
а карты не будет.
про Атлантиду так и не знают где она находилась... тоже самое ждет и рашку
показати весь коментар
22.04.2021 15:18 Відповісти
А КАК они этот запрет КОНТРОЛИРОВАТЬ будут !? Ведь россосии не будет к тому времени !?
)))
показати весь коментар
22.04.2021 15:02 Відповісти
Через 40років у москві знову будуть жаби квакать, а може й раніше,то хібащо жабоїди будуть на сафарі їздить.
показати весь коментар
22.04.2021 15:03 Відповісти
а ну - ка санкций козломордым на лопате подкиньте
показати весь коментар
22.04.2021 15:04 Відповісти
ну як же ж будуть жити іноземні громадяни без можливості поїхати у свинособачий фекалістан?!
показати весь коментар
22.04.2021 15:12 Відповісти
плювати треба на шойгу, путіна, піськова і раSSію з її рашизмом і руSSкім міром!
показати весь коментар
22.04.2021 15:19 Відповісти
Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві - Цензор.НЕТ 1222
показати весь коментар
22.04.2021 15:20 Відповісти
Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві - Цензор.НЕТ 9318
показати весь коментар
22.04.2021 15:21 Відповісти
Запрет на 40 лет - это они размечтались....ПаРаши уже через 5-10 лет не будет на карте... Дымящиеся остатки.....
показати весь коментар
22.04.2021 15:25 Відповісти
Если иностранцы Западные,а не таджики,то тут треба действовать симметрично.Москалям на пользу.Бо западная среда враждебна и агрессивна
показати весь коментар
22.04.2021 15:29 Відповісти
це страшнющий ще 40 років собі наміряв? нікуя собі, що вони там таке курять,що Їх так пре?
показати весь коментар
22.04.2021 16:07 Відповісти
Вот если бы они запретили выезд из РФ... Тогда да, было бы наказанием.
показати весь коментар
22.04.2021 17:36 Відповісти
Переплюнули ходжу Насреддина! Тот ограничивался сроком в 20 лет.
показати весь коментар
22.04.2021 17:45 Відповісти
 
 