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Новини
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Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк офіційно відмовився пояснювати причини свого рішення виплатити самому собі премій 250 тис. грн.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк у своїй відповіді на мій запит заявив, що комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій. На думку пана Тарасюка, його премія "не віднесена до питань, пов’язаних з предметами відання комітету Верховної Ради"", - повідомив Кучеренко.

Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп 01

Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп 02
Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп 03
Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп 04

Нардеп нагадав, що премія членам НКРЕКП виплачується зі спеціального фонду державного бюджету, який фінансує кожен без винятку споживач комунальних послуг у своїх платіжках. За словами Кучеренка, наразі НАБУ, ДРБ і Нацполіція за його зверненням вивчають питання відкриття кримінального провадження стосовно незаконної виплати членам НКРЕКП премій в розмірі 2,5 млн грн за останні 6 місяців.

Кучеренко наголосив, що останні дві премії в грудні 2020 і квітні 2021 року були виписані з грубим порушенням закону. "Так вже вийшло, пан Тарасюк, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг захищає інтереси всіх споживачів електроенергії, газу, тепла і так далі, чиї кошти ви і ваші колеги незаконно привласнили", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю". В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) премія (387) НКРЕКП (1819) Тарасюк Валерій (38)


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Топ коментарі
+18
Ну захотілось!
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22.04.2021 15:14 Відповісти
+17
А где же найвеличайший борец с коррупцией ? Новую мелодию на рояле разучивает?
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22.04.2021 15:15 Відповісти
+14
Это за грабёж народа, Украины и пособничество в этом бандитам олигархам.
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22.04.2021 15:14 Відповісти
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22.04.2021 15:14 Відповісти
Не только же Степанову куртки за 23 000 $ покупать и тищенко банкеты с фейерверками закатывать ! Жирует «прислуга « в три глотки , а кАломой с ахметкой миллиарды кассируют! Зебыдло 26% очень даже довольны !
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22.04.2021 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo

Все во імя Держави.
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22.04.2021 15:34 Відповісти
Головне - хто питав би, - юзіки з лексусами та арахамії з мальдівами.
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22.04.2021 15:36 Відповісти
питання ж не в тому чому цей козел так високо оцінює власну персону, питання в тому хто йому такі права забезпечив
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22.04.2021 17:06 Відповісти
Это за грабёж народа, Украины и пособничество в этом бандитам олигархам.
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22.04.2021 15:14 Відповісти
Странно , что Петя не при чём .
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22.04.2021 15:17 Відповісти
_Зеублюдок сегодня этих бандитов уже разогнал, посадил, тарифами народ не грабит - теперь пришло время поговорить за Петю, который был два года тому. Какой ты нелепый стрелочник...
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22.04.2021 15:22 Відповісти
Он наооборот , прикалывается ,что у членограя ,всегда и во всем только Порошенко виноват
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22.04.2021 15:34 Відповісти
А, да? Тогда пардон, недопонял.
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22.04.2021 15:41 Відповісти
как это не при чем? При ком Нафтогаз премии по 8 миллионов получал и за рубеж маме выводил? https://gordonua.com/news/money/kobolev-ya-perevel-premiyu-za-pobedu-v-stokgolmskom-arbitrazhe-mame-v-ssha-456909.html Коболев: Я перевел премию за победу в Стокгольмском арбитраже маме в США
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22.04.2021 15:43 Відповісти
да тот еще ублюдок читаю ответы от это лядивськой конторы и балдею они тлумачат и за СУД и за Закон и За КСУ и Раду короче таки соби БАНДА УБЛЮДКОВ НЕ СПРАШИВАТЬ НАДО -А УБИВАТЬ ПРИШЛИ ВСЕ НРКЕКП РАССТРЕЛЯЛИ или повесили на суку пусть гнидошки из синагоги поясняют свои хотелки там Богу...
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22.04.2021 15:17 Відповісти
Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп - Цензор.НЕТ 9432
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22.04.2021 15:39 Відповісти
Можна сміливо править першу цифру
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22.04.2021 15:43 Відповісти
А где же найвеличайший борец с коррупцией ? Новую мелодию на рояле разучивает?
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22.04.2021 15:15 Відповісти
сваты 8 снимает .
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22.04.2021 15:28 Відповісти
Вгадав!

Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп - Цензор.НЕТ 4848
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22.04.2021 15:31 Відповісти
Собачий вальс?
Для собачої пащаки?
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22.04.2021 15:37 Відповісти
- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...

Кабаки и бабы доведут до цугундера!(с)
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22.04.2021 15:16 Відповісти
Круто, твари сами себе выписывают миллионные премии а потом в бюджете нет денег на вакцины и приходится просить кредиты.
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22.04.2021 15:16 Відповісти
шо каму нє нравітся?
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22.04.2021 15:17 Відповісти
А будете гавкать - введем санкции... РНБО
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22.04.2021 15:39 Відповісти
😁
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22.04.2021 15:17 Відповісти
Зебидло терпляче
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22.04.2021 15:17 Відповісти
Взятки.
Тарифы утверждаются этим НКРЭКУ. Директора носят туда взятки чемоданами.
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22.04.2021 15:18 Відповісти
Типа я вам ничего не должен объяснять?!
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22.04.2021 15:18 Відповісти
Опять "новые лица" зеленского, размазали по харе говно лошарам 73%.
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22.04.2021 15:20 Відповісти
а потім це "кукаріку" розповідає, що в Україні найнижчи в Європі тарифи. Ну з такими преміями вже начасі підвищення тарифів, зрозуміло..
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22.04.2021 15:20 Відповісти
Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".Источник: https://censor.net/ru/n3261408

Это просто днище, самое обычное воровство из бюджета.
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22.04.2021 15:20 Відповісти
Воровство - не. Это когда незаметно, тайком. А это - грабёж. Разбой.
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22.04.2021 15:23 Відповісти
Да уж, для таких миллионных премий много денег нужно.... Выход один - повышать тарифы... И вышвыривать из жилья неплательщиков.... Быдло молчит, значит согласно с хозяевами жизни, точнее, со "слугами народа"....
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22.04.2021 15:22 Відповісти
У всьому винний президент бо риба гниє з голови. Цих гнид треба знищувати фізично бо вони страх втратили.
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22.04.2021 15:24 Відповісти
Винні ішаки які за це голосували.
А "президент" робить те що й мав робити...
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22.04.2021 15:42 Відповісти
Які ішаки голосували за премії,і хто призначав те НКРЄ.?
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22.04.2021 15:47 Відповісти
Что хочу, то и делаю. Пошли все на ..............
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22.04.2021 15:26 Відповісти
НА МАЙДАНОВСКИЙ СТОЛБ !!!
на нем оно заговорит...
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22.04.2021 15:27 Відповісти
Я вообще не понимаю за что эта банда получает зарплату, ну утвердили тарифы пару раз в год а что остальное время делают, да еще и премии себе назначают за тяжкий умственный труд.
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22.04.2021 15:29 Відповісти
А че тут объяснять:
"Просто денег очень хочется! МНОГО денег!"
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22.04.2021 15:29 Відповісти
Сон вчера приснился. Висит на ноге пиявка, и так нагло на меня глазами Тарасюка смотрит. Думал - к чему бы...
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22.04.2021 15:29 Відповісти
зедебіли роблять що хочуть. Пішов "рознос" влади. І все в імя Держави.
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo
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22.04.2021 15:33 Відповісти
Тарасюк Валерій Володимирович призначен на посад у 9 жовтня 2019 року . Тобто чергове залене лайно, що дорвалося до влади
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22.04.2021 15:33 Відповісти
Какие основания? Полная, жлобская, ненасытная жадность. И безнаказанность.
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22.04.2021 15:37 Відповісти
Последнее предложение - это и есть причина.
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22.04.2021 15:42 Відповісти
Без містера Лінча вже аж ніяк не обійтись. На жаль...
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22.04.2021 15:37 Відповісти
Т.е. поводил во губам депутату. Видать, правильное лавэ дЕрьмаку при назначении занес, индульгенция на весь срок должности
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22.04.2021 15:38 Відповісти
Я ж нє лох, магу себє пазволіть! тим паче Владімір Александрєвіч не протів
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22.04.2021 15:46 Відповісти
ценообразование по зеленому - зак это и премии себе платать - шоб совесть не загрызла
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22.04.2021 15:53 Відповісти
Порох заставил выписать
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22.04.2021 16:01 Відповісти
все, о народе думающие, хотят себе куртку за полмиллиона, не только степанов.
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22.04.2021 16:03 Відповісти
выписывать премии самому себе это уже коррупция.
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22.04.2021 16:32 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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22.04.2021 16:33 Відповісти
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22.04.2021 16:35 Відповісти
Штойта порохоботам в методичках не все накропали))

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президенту Украины и подотчетным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Раде Украины . Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.


И дураку понятно, кем создана и для чего
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22.04.2021 17:40 Відповісти
якби був воєнний стан, то розстріляли б, а так жлобство серед зелених мавп-це їхня суть
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22.04.2021 17:56 Відповісти
Ну нет понятия чести у наших госслужащих, как это работает на Западе.
Там страшно представить, что о тебе подумают, что ты вор. Люди сами подают в отставку, если только возникают сомнения в нечестности!
У нас же такие, как Аваков, Степанов, эти Тарасюки... сами с пальмы не слезут! Только трупом. Менталитет такой, ордынский.
Как с этим бороться? Только временным назначением на должность с испытательным сроком.
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22.04.2021 18:23 Відповісти
Пока зарплата ЛЮБОГО госчиновника будет "тайной"( интересно почему,это же из налогов и НЕ бизнес) и НЕ ПОД ЛУПОЙ( почему и ЗА ЧТО такая) до тех пор мрази будут рассказывать что могут просто ,ну хочется ему,заплатить СЕБЕ или кому либо деньги из БЮДЖЕТА. Так а ОСНОВАНИЯ какие? КТО дал право( кроме зарплаты,эти выплаты НЕ предусмотрены бюджетом!!!!) Это же растрата бюджетных денег! Тут пользование служебным положением в своих целях!Тут УГОЛОВЩИНА,какие тайны?
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23.04.2021 08:03 Відповісти
 
 