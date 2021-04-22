Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк офіційно відмовився пояснювати причини свого рішення виплатити самому собі премій 250 тис. грн.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.
"Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк у своїй відповіді на мій запит заявив, що комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій. На думку пана Тарасюка, його премія "не віднесена до питань, пов’язаних з предметами відання комітету Верховної Ради"", - повідомив Кучеренко.
Нардеп нагадав, що премія членам НКРЕКП виплачується зі спеціального фонду державного бюджету, який фінансує кожен без винятку споживач комунальних послуг у своїх платіжках. За словами Кучеренка, наразі НАБУ, ДРБ і Нацполіція за його зверненням вивчають питання відкриття кримінального провадження стосовно незаконної виплати членам НКРЕКП премій в розмірі 2,5 млн грн за останні 6 місяців.
Кучеренко наголосив, що останні дві премії в грудні 2020 і квітні 2021 року були виписані з грубим порушенням закону. "Так вже вийшло, пан Тарасюк, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг захищає інтереси всіх споживачів електроенергії, газу, тепла і так далі, чиї кошти ви і ваші колеги незаконно привласнили", - додав Кучеренко.
Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю". В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.
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Все во імя Держави.
Для собачої пащаки?
Кабаки и бабы доведут до цугундера!(с)
Тарифы утверждаются этим НКРЭКУ. Директора носят туда взятки чемоданами.
Это просто днище, самое обычное воровство из бюджета.
А "президент" робить те що й мав робити...
на нем оно заговорит...
"Просто денег очень хочется! МНОГО денег!"
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президенту Украины и подотчетным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Раде Украины . Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.
И дураку понятно, кем создана и для чего
Там страшно представить, что о тебе подумают, что ты вор. Люди сами подают в отставку, если только возникают сомнения в нечестности!
У нас же такие, как Аваков, Степанов, эти Тарасюки... сами с пальмы не слезут! Только трупом. Менталитет такой, ордынский.
Как с этим бороться? Только временным назначением на должность с испытательным сроком.