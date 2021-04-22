УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4656 відвідувачів онлайн
Новини
5 052 117

Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко

Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко

Указ Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян, який він видав рівно два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України.

Про це в ефірі телеканалів Прямий, 5 канал і Еспресо сказав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії. На думку Порошенка, "паспортизація" наших громадян вимагає реакції української влади.

"Рівно два роки тому в квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна "Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО". До чого це призвело? На 1 січня пів мільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти", – констатує Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 400 тис. жителів Донбасу отримали паспорти РФ, - Резніков

"У 2008 році роздачею російських паспортів в Абхазії і Південній Осетії виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії. І після цього насправді ситуація значно погіршилася", – зауважує п’ятий Президент.

"Росія вторглася, вдерлася і стояла де-факто біля Тбілісі. Ми зупинили в 2014- 2015 роках, відвоювавши дві третини Донбасу", – нагадав лідер "Європейської Солідарності". Він закликав Зеленського запровадити санкції проти Росії, як це днями зробили США.

"У вас є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США. Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?", – наголошує Порошенко.

Він також зауважив, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря.

"Президент Зеленський що завгодно коментує, крім захоплення суверенної території. Простір Азовського моря – це територія України. Росіяни її захопили. Де дії української влади? Де санкції за це захоплення?", – говорить Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини

"Я переконаний, що зараз, незважаючи на те, що змарнували ці два роки, ми як Україна маємо об’єднатися. Ми готові, об’єднавши зусилля в парламенті, уряді, в РНБО, захистити життя і здоров’я людей, захистити існування Української держави", – резюмує Порошенко.

Автор: 

Азовське море (1619) Зеленський Володимир (24552) паспорт (1162) Порошенко Петро (15203) путін володимир (24219) росія (66417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/poroshenko-nabagato-suchasnishe-za-zelenskogo-vitaliy-portnikov-poyasniv-chomu-novini-ukrajini-50152466.html Журналіст Віталій Портников назвав п'ятого президента Петра Порошенка набагато **********, якщо порівнювати його із Володимиром Зеленським.

"Порошенко більше політик, ніж Зеленський - ред. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. <…> І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш *******, ніж Зеленський. Ми маємо розуміти просту річ: Зеленський - це людина далекого минулого", - поділився думкою Портников.
Портников переконаний, що Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".
показати весь коментар
22.04.2021 15:52 Відповісти
+17
спочатку політичні конкуренти мішають його з гівно і посміхаються зeлупі, а потім обіжаються шо їм зеленим насрали на голову
показати весь коментар
22.04.2021 15:47 Відповісти
+14
Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9248
показати весь коментар
22.04.2021 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Полмиллиона Иуд, с радостью приняли паспорт кацапии.
Надо в законе прописать, что гражданин Украины в случае принятия гражданства россии, перестает быть гражданином Украины.
И не надо рассказывать про вынудили, заставили, угрожали.
показати весь коментар
22.04.2021 17:06 Відповісти
Російський паспорт - паспорт зрадника, кожний хто його отримує на Донбасі повинен бути позбавлений українського громадянства. Чого скиглити, кого ви наказали за цей паспорт? "Там наші люді": тільки і чути від вас. Я теж з Донбасу, я що для вас не люді? Заберіть у них пенсії, право навчатися в наших закладах і т.д., і ви навіть незамітете, що втратили. А Україна точно нічого не втратить.
показати весь коментар
22.04.2021 17:56 Відповісти
Роздаючи паспорти, окупанти дійсно дуже спрощують роботу службі безпеки для виявлення зрадників.
показати весь коментар
22.04.2021 18:10 Відповісти
Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти,

Им насильно всунули российские паспорта. Они кричали Н-е-е-т и отбивались, но их заставили.
показати весь коментар
22.04.2021 18:13 Відповісти
Да ты ж всё сделал, чтобы те люди, что там живут, получали российские паспорта! А теперь ляпаешь языком!
показати весь коментар
22.04.2021 18:19 Відповісти
Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8099. .
показати весь коментар
22.04.2021 18:36 Відповісти
Во, вот это Президент!
показати весь коментар
22.04.2021 18:20 Відповісти
Когда всучивали паспорта донецкие благим матом вопили - Не хотим, Рошен наш президент!
показати весь коментар
22.04.2021 18:45 Відповісти
Залишилося ще спробувати відмовитися від українських пенсій щоб таки не записали в бандерівці.
показати весь коментар
22.04.2021 18:57 Відповісти
Какое же оно ничтожество
показати весь коментар
22.04.2021 18:52 Відповісти
Конфликт идет восьмой год
Попробуй пожить господин ''никто ''
показати весь коментар
22.04.2021 18:57 Відповісти
Петруха а кто тебе мешал запретить двойное гражданство ?
показати весь коментар
22.04.2021 19:10 Відповісти
А вони так були "проти", що ще до мільйона записалось в чергу.......
показати весь коментар
22.04.2021 19:41 Відповісти
Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 335
показати весь коментар
22.04.2021 22:27 Відповісти
Порох далі грається в "народного отамана".
показати весь коментар
23.04.2021 00:27 Відповісти
Фокус с российскими паспортами, который успешно провернул ***** за время пока Зе рассказывал, что война закончится сразу как Петя перестанет на ней наживаться, а он сам заглянет ***** в глазки - это долговременная геополитическая бомба. Бомба под все текущие и будущие переговоры и форматы по Донбассу. Это постоянная угроза открытого военного вмешательства. В любой момент по щелчку *****вского пальца "граждане России" в Лугандоне могут провести референдум по типу крымского и пригласить войска кацапии защищать русскоязычных. На возможное продвижение НАТО на Восток, эрэфия получит возможность продвинуться на Юго - Запад. А Запад только неодобрительного покачает головой и, возможно, даже введет санкции. Страшные как Зелины против контрабандистов.
показати весь коментар
23.04.2021 01:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 