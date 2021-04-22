Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко

Указ Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян, який він видав рівно два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України.

Про це в ефірі телеканалів Прямий, 5 канал і Еспресо сказав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії. На думку Порошенка, "паспортизація" наших громадян вимагає реакції української влади.

"Рівно два роки тому в квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна "Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО". До чого це призвело? На 1 січня пів мільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти", – констатує Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 400 тис. жителів Донбасу отримали паспорти РФ, - Резніков

"У 2008 році роздачею російських паспортів в Абхазії і Південній Осетії виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії. І після цього насправді ситуація значно погіршилася", – зауважує п’ятий Президент.

"Росія вторглася, вдерлася і стояла де-факто біля Тбілісі. Ми зупинили в 2014- 2015 роках, відвоювавши дві третини Донбасу", – нагадав лідер "Європейської Солідарності". Він закликав Зеленського запровадити санкції проти Росії, як це днями зробили США.

"У вас є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США. Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?", – наголошує Порошенко.

Він також зауважив, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря.

"Президент Зеленський що завгодно коментує, крім захоплення суверенної території. Простір Азовського моря – це територія України. Росіяни її захопили. Де дії української влади? Де санкції за це захоплення?", – говорить Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини

"Я переконаний, що зараз, незважаючи на те, що змарнували ці два роки, ми як Україна маємо об’єднатися. Ми готові, об’єднавши зусилля в парламенті, уряді, в РНБО, захистити життя і здоров’я людей, захистити існування Української держави", – резюмує Порошенко.