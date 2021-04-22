Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати шляхи активізації туризму між Україною та Туреччиною.
"Українці входять до списку найчисленніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - цитує Шмигаль пресслужбу уряду за результатами наради, передає Цензор.НЕТ.
Також прем'єр підкреслив, що варто розробити сприятливі умови для залучення до України туристів з Туреччини.
"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною", - сказав він.
Зі свого боку посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для туристів з Туреччини можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський і Хотин.
Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.
"За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.
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А сама РФ достраивает 2 верфи: одна для буровых платформ. Другая для сверх тяжёлых кораблей до 350 000 тонн водоизмещением - Звезда (гораздо мощнее чем при СССР была в Николаеве). Правда последняя - скорее для ледоколов и танкеров, а не боевых кораблей.
Гавно вопрос! Во-первых, скоро у получающих по 4к. баксов учителей начинаются каникулы. Во-вторых, в связи с победой с мировым рекордом над ковидом, пойдут в заслуженные отпуска медработники, получавшие сумасшедшие надбавки к зарплате. В-третьих, бережливые украинцы достанут из загашников деньги, сэкономленные на подешевевшем вдвое отоплении. Ну и, наконец, разве не закончилась еще два года назад эпоха бедности? Весь мир у наших ног!
2) если бы возник дополнительный спрос на такие туры. Операторы сами бы ввели рейсы.