УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4707 відвідувачів онлайн
Новини
6 035 36

Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку

Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати шляхи активізації туризму між Україною та Туреччиною.

"Українці входять до списку найчисленніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - цитує Шмигаль пресслужбу уряду за результатами наради, передає Цензор.НЕТ.

Також прем'єр підкреслив, що варто розробити сприятливі умови для залучення до України туристів з Туреччини.

Також читайте: Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України: "Звідти 80% привізних випадків COVID-19 у РФ"

"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною", - сказав він.

Зі свого боку посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для туристів з Туреччини можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський і Хотин.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

Також читайте: Росія шантажує країни, які приєднуються до Кримської платформи, - Чубаров

"За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.

Автор: 

туризм (1565) Туреччина (3636) Сибіга Андрій (536) Шмигаль Денис (4671)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
В Турции без раши - рай ! Тихо , чисто , никто матом не разговаривает . Пляж свободный , не оккупированный .
показати весь коментар
22.04.2021 15:44 Відповісти
+3
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289573/ В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений Давайте, турки, помогите. А то у нас мало.
показати весь коментар
22.04.2021 15:51 Відповісти
+3
Совершенно верно. В Турции заболеваемость короновирусом зашкаливает (причём вовсю гуляет опаснейший английский штамм), у нас больницы переполнены, с вакцинацией полный швах... Похер, нужно срочно увеличить количество рейсов в Турцию. На мой взгляд, это классическая диверсия...
показати весь коментар
22.04.2021 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Турции без раши - рай ! Тихо , чисто , никто матом не разговаривает . Пляж свободный , не оккупированный .
показати весь коментар
22.04.2021 15:44 Відповісти
турки по пьяным россиянкам. скучать будут - но то такое))
показати весь коментар
22.04.2021 15:47 Відповісти
Не будут . Они стаканы глотают как утки .
показати весь коментар
22.04.2021 15:51 Відповісти
та ладно)))
показати весь коментар
22.04.2021 15:54 Відповісти
пора турків навчити казати добрий день, і замість Наташа Олена.
показати весь коментар
22.04.2021 16:09 Відповісти
Вы наших Олен не рівняйте до кацапських наташ
показати весь коментар
22.04.2021 20:37 Відповісти
а де то ти в мене вичитав? дивлюсь у книгу, бачу фігу?
показати весь коментар
22.04.2021 21:20 Відповісти
Да ,на Пасху взял на Стамбул билеты ,и жилье снял ,месяца три назад . Жилье вдвое подешевело.
показати весь коментар
22.04.2021 17:35 Відповісти
...а турки в курсе?
показати весь коментар
22.04.2021 15:46 Відповісти
Криклий будет увеличивать кол-во рейсов поездов Укрзалізниці на Турцию.
показати весь коментар
22.04.2021 15:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289573/ В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений Давайте, турки, помогите. А то у нас мало.
показати весь коментар
22.04.2021 15:51 Відповісти
Правильне рішення. Хороша альтернатива Криму. А в Туреччині і море чистіше, і сервіс кращий. В Єгипті українські туристи на першому місті, за нами ідуть німці.
показати весь коментар
22.04.2021 15:58 Відповісти
так там парашники через минск щас в турцию валом вроде повалили. на минск с парашляндии цены выросли и на поезда тоже.
показати весь коментар
22.04.2021 16:06 Відповісти
так наче і заборона лише до початку літа.
показати весь коментар
22.04.2021 16:11 Відповісти
ну и бульбохуйло хоть шо то до конца любого запрета срубит.
показати весь коментар
22.04.2021 16:13 Відповісти
Кому он там может поручить? В Украине нет ни одной государственной авиакомпании, занимающейся пассажирскими перевозками! От слова СОВСЕМ!! Может бенино МАУ его послушает или Скай Ап с Розой Ветров?. Плевать они хотели на его поручения...
показати весь коментар
22.04.2021 16:07 Відповісти
Бєніній МАУ За откат
показати весь коментар
22.04.2021 16:08 Відповісти
..да они его нахер давно посылают ... Даже без отката. Чисто частная компания и команды какого то шмаркаля им абсолютно по барабану.
показати весь коментар
22.04.2021 16:13 Відповісти
..извиняюсь.... Есть одна государственная ..Президентский отряд * Украина* с двумя самолётами и парой вертолётов. Но тут его зеля нахер пошлёт...))))
показати весь коментар
22.04.2021 16:20 Відповісти
А карантин вже пофіг? Чи слуги так перепрацювали, що терміново треба на відпочинок? А може то підприємці, що позакривалися, полетять на відпочинок за ті 8 тисяч, що їм з барського плеча уряд виділив?
показати весь коментар
22.04.2021 16:07 Відповісти
наче відміна рейсів на завжди. наче лише до літа відмінено.
показати весь коментар
22.04.2021 16:12 Відповісти
Так пусть Шмыгаль ещё и отдых украинцев там оплачивает.
показати весь коментар
22.04.2021 16:29 Відповісти
Турки многовекторные, как большинство европейских стран.

Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку - Цензор.НЕТ 9826
показати весь коментар
22.04.2021 16:38 Відповісти
а чей-та вяликая козломордия сама построить не в состоянии? кацапы питорасты!!!
показати весь коментар
22.04.2021 17:00 Відповісти
Написано что не выгодно.

А сама РФ достраивает 2 верфи: одна для буровых платформ. Другая для сверх тяжёлых кораблей до 350 000 тонн водоизмещением - Звезда (гораздо мощнее чем при СССР была в Николаеве). Правда последняя - скорее для ледоколов и танкеров, а не боевых кораблей.
показати весь коментар
23.04.2021 01:44 Відповісти
У массы людей деньги ушли монополистам. Туризм в Турции, Египте, Тунисе от Украины немассовый
показати весь коментар
22.04.2021 17:20 Відповісти
Ну да... В стране локдаун, а они новые рейсы запускают. Тупо...
показати весь коментар
22.04.2021 17:29 Відповісти
Совершенно верно. В Турции заболеваемость короновирусом зашкаливает (причём вовсю гуляет опаснейший английский штамм), у нас больницы переполнены, с вакцинацией полный швах... Похер, нужно срочно увеличить количество рейсов в Турцию. На мой взгляд, это классическая диверсия...
показати весь коментар
22.04.2021 18:24 Відповісти
сюди? турків? після Їхніх курортів? так це ж можна від стида згоріти,позасирали все кругом- ліси,поля,озера,річки!!! наведіть лад спочатку а тоді запрошуйте,розкрали все розвалили-позорище!!!
показати весь коментар
22.04.2021 17:45 Відповісти
Завжди відпочиваємо в Єгипті , але цього року відпочиватимемо в Туреччині . Прікольно , що рашистської наволочі не буде . Це великий плюс .
показати весь коментар
22.04.2021 22:21 Відповісти
какой окуительный шмыгаль!)))
показати весь коментар
22.04.2021 22:48 Відповісти
Сейчас в Турцию есть путевки халявные.
показати весь коментар
22.04.2021 22:57 Відповісти
поручил проработать пути активизации туризма Источник: https://censor.net/ru/n3261415

Гавно вопрос! Во-первых, скоро у получающих по 4к. баксов учителей начинаются каникулы. Во-вторых, в связи с победой с мировым рекордом над ковидом, пойдут в заслуженные отпуска медработники, получавшие сумасшедшие надбавки к зарплате. В-третьих, бережливые украинцы достанут из загашников деньги, сэкономленные на подешевевшем вдвое отоплении. Ну и, наконец, разве не закончилась еще два года назад эпоха бедности? Весь мир у наших ног!
показати весь коментар
23.04.2021 01:24 Відповісти
1) РФ имела веский предлог, закрывать туда перелёты. Турция нынче на четвёртом месте в мире по выявлению новых заражённых, а по населению - девятнадцатая. Так что по количеству заражений на единицу населения точно первая из четырёх "лидеров" (не могу быстро оценить среди остальных стран). Устроить импорт коронавируса в страну?
2) если бы возник дополнительный спрос на такие туры. Операторы сами бы ввели рейсы.
показати весь коментар
23.04.2021 01:53 Відповісти
За короновирус не "партесь". Главное чтобы летали на две недели и не старше сорока. Привьем украинцев БЕЗ вакцины! Какие эти Шмыгули "конченные".
показати весь коментар
23.04.2021 07:53 Відповісти
 
 