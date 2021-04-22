Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати шляхи активізації туризму між Україною та Туреччиною.

"Українці входять до списку найчисленніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - цитує Шмигаль пресслужбу уряду за результатами наради, передає Цензор.НЕТ.

Також прем'єр підкреслив, що варто розробити сприятливі умови для залучення до України туристів з Туреччини.

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"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною", - сказав він.

Зі свого боку посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для туристів з Туреччини можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський і Хотин.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

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"За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.