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Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії

Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії

Сиресь Боляєнь закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік.

Про це він заявив під час виступу на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт національних представницьких органів ерзянського народу.

Боляєнь виступав ерзянською мовою, його виступ синхронно перекладали англійською. Виступ відбувся за квотою України.

"Ерзя можуть пережити пандемію COVID-19, але не можуть вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду", - підкреслив він.

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За спиною ерзянського лідера під час виступу були прапори України і народу Ерзя.

"За останні 30 років Ерзя з мільйонної нації перетворилися на невелику етнічну групу на межі повного зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У схожій ситуації опинилися наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети або вчитися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст, піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний", - заявив він.

Ерзя - угро-фінський народ, що проживає в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги і Білої. Ерзя вважають себе окремим народом і послідовно виступають проти використання назви "мордва", яке вважається образливим прізвиськом, нав'язаним московськими завойовниками.

Автор: 

ООН (3393) росія (66417) Боляєнь Сиресь (3)


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Боляєнь Сиресь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ерз. Боляень Сыресь; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Александр Болькин; *https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1958 1958 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Саранськ ) - український громадський діяч, ерзянський поет та перекладач, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%80 Інязор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F ерзянського народу, голова товариства ерзя в Україні «Erźań val» («Ерзянське слово»), співзасновник громадського руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB «Вільний Ідель-Урал» .Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції гідності , як волонтер привозив із друзями-ерзянами дрова на Майдан Незалежності для обігріву наметів. В останні, найнебезпечніші дні, був на Майдані разом із сином та друзями. Ще до того, на Банковій, був жорстоко побитий «беркутівцями». Одержав чотири глибоких рани на голові, тріщину черепа, струс мозку, три зламаних ребра. З початком війни на Донбасі їздив до зони проведення АТО як волонтер. Пізніше був мобілізований до лав https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України, брав участь у бойових діях.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C#cite_note-2 [2]
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22.04.2021 15:48 Відповісти
+19
Свободу республіці Марі-Ель!
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22.04.2021 15:45 Відповісти
+15
Этническая основа "русских" - мокша, эрзя, удмурты, мари, чуваши (и др.). Задача Москвы, чтобы оставшиеся части этих народов были также денационализированы, ассимилированы и тоже стали - "русскими".
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22.04.2021 15:47 Відповісти
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не подобаються русо-угро-фіни, русо-удмурти, які забули свій рід.
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22.04.2021 16:07 Відповісти
На расийских танках. Вместе с бурятами.
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22.04.2021 16:17 Відповісти
Мой ник говорит тебе о бурятских танкистах?
Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії - Цензор.НЕТ 356
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22.04.2021 16:47 Відповісти
Украинцам не нравится не сам факт существования этих народов,а то,шо эти ордынцы(кто-то будет спорить,шо они организованы в орду?) приезжают убивать украинцев.
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22.04.2021 16:33 Відповісти
У нас так само заборонено і з точно таким же формулюванням заборони.
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22.04.2021 16:02 Відповісти
Де? В усть-звіздюйську?
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22.04.2021 16:09 Відповісти
Ще одне вилупилось. Закони почитай спочатку, недоколихане, тоді вже вступай в дискусію.
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22.04.2021 16:16 Відповісти
Пруфи, пігдожка, пруфи!
Лидер национального движения народа Эрзя Боляень рассказал в ООН об этноциде со стороны России - Цензор.НЕТ 4734
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22.04.2021 16:20 Відповісти
Нам ворог імперія та імперці,незалежно від національності,та навпаки.
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22.04.2021 16:03 Відповісти
Эрзянь кулянь невтеркурёмась!
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22.04.2021 16:04 Відповісти
Обкладывают понемногу кацапов. Готовят общественное мнение.
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22.04.2021 16:12 Відповісти
федерашка это искусственное создание путем захвата чужих земель порабощения малочисленных народов должна полностью исчезнуть чем быстрее тем лучше для всего мира
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22.04.2021 16:17 Відповісти
Схоже промацують сценарій на розвал недоімперії. Китайці, турки, японці на низькому старті. Землі вистачить усім.
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22.04.2021 16:19 Відповісти
Коаліціянтам прийдеться спиратись на нову національну еліту. А цю еліту підтримує Україна. Тому українцям прийдеться "відспівати" РФ.
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22.04.2021 16:31 Відповісти
Ерзянський самостійник Боляєнь Сиресь: Досить «просити»! Наше право - вимагати!

http://ukrpohliad.org/komentari/erzyanskyj-samostijnyk-********-syres-dosyt-prosyty-nashe-pravo-vymagaty.html
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22.04.2021 16:24 Відповісти
Это просто паноптикум какой-то.Так называемые "русские" и есть коренными эрзя и прочими многочисленными угрофинскими народами, но уже на протяжении трех веков с остервенением натягивающими на себя славянскую шкуру
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22.04.2021 16:28 Відповісти
РПЦ на них ту шкуру і натягує, разом з московитами.
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22.04.2021 16:32 Відповісти
Отой-во "руські" мали нахабство так наслідити в Україні:
- місто Рава Руська (Львівська обл., Жолковський р-н);
- селище Руська Поляна (Черкаська обл., однойменний р-н);
- вулицю з назвою "Руська" мають 11 міст: Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Чернівці, Ужгород, Броди, Калуш, Кам'янець Подільський, Мукачево, Стрий;
- Данило Галицький і його онук Юрій Львович себе титулували - "король руський". Син Лев Данилович (доречі на честь якого названо головне місто Галичини - Львів) "королем руським" не титулувався, хоч один національносвідомим був.
Французи - ото молодці - тількі-но Путін щось там ляпнув про Анну Ярославну, як миттю на постаменті її статуї на вході у заснований нею монастир в м.Сенліс (50 км від Парижу) спиляли без малого сторічний напис "Анна Руська - Королева Франції" і вигравіювали "Анна Київська - Королева Франції". Правда, це дещо порушило гармонію сортування королев Франції на ім'я Анна, бо Анну Іспанську і Анну Австрійську в Мадрідську і Віденьську ніхто не перехрестив.
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22.04.2021 18:36 Відповісти
Какое отношение самоназвавшиеся "рускими" угрофинские племена имеют к Руси,руськім,Анне Руськой или Киевской,Рава Руськой и т.д.? Да примерно такое,как цыгане к Риму, а ты к благородному испанскому роду
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22.04.2021 21:49 Відповісти
Мають-мають, й більш пряме, ніж ти думаєш.
Це ж так просто - взяв пропагандистський штамп і одразу все ясно. А щоб розібратися - це ж стільки літер потрібно. Ну якщо хочеш, то читай, а головне - перевіряй, бо для складних питань - стисло не завжди зрозуміло.
Маю в оригіналі книгу: М.С.Грушевський, "Ілюстрована історія України", Київ-Львів, 1913. Оскільки Грушевського М.С., як Голову Центральної Ради УНР (далі - безліч державних, громадських і НАУКОВО-ІСТОРИЧНИХ регалій, які я не зазначаю за для стислості), вшановано портретом на банкноті "50 гривень", не бачу причин вважати наведені Грушевським історичні події недостовірними.
В Інтернеті є скіни вищезгаданої книги, але іншого видавництва і року видання (Видавництво Чарторийських, 1917 Нью-Йорк 1967), які повністю співпадають з наявним у мене паперовим оригіналом (перевірив особисто).
Ця книга була під прямою забороною у радянські часи і зараз не дуже згадується, бо Грушевський в ній понаписував багато чого такого, що не всіх влаштовує.
Зокрема, Грушевський пише (стор. 52-53), що словом "Русь" вперше почала називатися територія навколо Київа, відповідно "руськими" називали мешканців цієї території, хоча питання походження назв "Русь", "руський" залишає без відповіді. У часі це співпало з появою на цій території "Варягів" (скандинавів) під орудою Рюрика, який особисто до Київа не дістався - залишився Новгородським князем, але дісталися його воєводи Аскольд та Дір, а за ними прямі нащадки Рюрика, так звані Рюриковичі: Ігор, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Дружини їхні (крім Малуші з Іскоростеня) теж скандинавського походження: Ефанда (Алфвінд), рівноапостольна Ольга (Хельга), Рогнєда (Рагнхільд), Інгігерда (і так ясно).
До речі, ким по крові була Анна Ярославна з таким родоводом - якби не влізла Малуша, то чистокровною скандинавкою.
Тепер щодо настільки улюблених тобою угрофінів, а точніше - фіно-угорських народів (їх багато), ще точніше - їх саамської підгрупи, яка мешкала на території ******** Норвегії, Швеції та Фінляндії. Виходить, що Київські Рюриковичі та угрофіни-саами були СКАНДИНАВАМИ - якщо не родичами, то, щонайменше, - земляками. Зв'язок вловлюєш?
За часів Рюриковичів північною межею Новгородського князівства були південні узбережжя Фінської затоки і Ладожского озера. А Володимир Великий свого синка від Рогнєди (Рагнхільд) Ярослава спровадив князем у Новгород. Але Ярослав виявився Мудрим, одружився на Інгигерді (дочці шведського конунга), "взяв у придане" скандинавську військову дружину і захопив Київ. Ярослав виявився занадто Мудрим, бо князем Новгородським був 24 роки, князем Київським був 38 років, з яких 18 років був князем Новгородським і Київським одночасно, а після себе Новгородським князем посадив вже свого синка Володимира. Доречі, Ярослав зробив весільний подарунок Інгигерді, достойний князя, - Іжорські землі Новгородського князівства, які відтоді отримали назву "Інгерманландія" (землі Інгигерди), з адміністративним центром - місто Альдейгаборг (тепер - село Стара Ладога). Тобто влада Київських Рюриковичів простягалася аж до берегів ріки Нева і розповсюджувалася на безліч угрофінів. Зв'язок вловлюєш?
А ось тобі "контрольний у голову" - у майбутніх росіян потім теж була своя династія Рюриковичів (інша гілка прямих нащадків Рюрика, найвідоміший російський Рюрикович - Іван Грозний), яка після Смутного Часу змінилася на Романових. Зв'язок вловлюєш?
А ще у вищезгаданій "Історії..." Грушевського на сторінці 124 буде корисно прочитати, як Данило Галицький в якусь Орду (їх було декілька, в яку саме не вказано) їздив за "ярликом" на Галицьке князівство до татарського хана, перед яким визнав себе "татарським холопом, підручником". Це трохи збиває пиху, бо коли за часів "татарщини" навіть Галичина "де-юре" була татарським улусом, після такого називати татарськими улусами інші території саме у зневажливому сенсі вже якось недоречно.
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23.04.2021 11:15 Відповісти
Псевдо-идальго,ты напечатал так много букоф лишь для того,чтобы сообщить,что часть балтов была ассимилирована славянами? Какое это имеет отношение к угрофинско-ордынской помеси?
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24.04.2021 10:07 Відповісти
Сливной бак, это Грушевский написал, я только цитировал. Балты и есть угрофины. Вассалом орды была даже Галичина и всё, что восточнее, - тоже. На территории современной Украины своя "Улуг Орда ве Дешт-и Кипчак" имелась, известная тебе как "Крымское ханство", включавшая в себя не только Крым, но и всё украинское Причерноморье.
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24.04.2021 17:28 Відповісти
Угрофины,но не помесь угрофинов с ордой,как ты и все лаптеногие. Портки чистые прикупи,свинособака мокшанская,а потом Грушевского будешь цитировать.
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24.04.2021 18:29 Відповісти
Эрзя - угро-финский народ, проживающий в бассейне рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой. Эрзя считают себя отдельным народом и последовательно выступают против использования названия "мордва", которое считается оскорбительным прозвищем, навязанным московскими завоевателями.
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22.04.2021 16:38 Відповісти
Організація Ідель-Урал має своїх активістів в Україні, Польщі, Великій Британії, США, Туреччині, Естонії та Фінляндії. Основними напрямками роботи «Вільного Ідель-Уралу» є просвітницька та правозахисна діяльність. Активісти проводять мітинги та пікети під дипломатичними представництвами Російської Федерації в європейських державах з метою привернення уваги до проблем корінних народів Поволжя. Рух фінансово підтримує родини політичних в'язнів, які відбувають покарання в Росії, а також доносить інформацію до світової громадськості про становище ерзянського, мокшанського, чуваського, марійського, татарського, удмуртського та башкирського народів в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Ідель-Уралі .
«Вільний Ідель-Урал» здійснює радіомовлення ерзянською мовою в інтернеті: кілька разів на місяць виходять огляди новин світової політики, економіки, спорту та культури. Також щомісяця у мережі з'являється програма «Торпингень блокнот» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ерз . «Військовий нотатник»), у якій висвітлюються події військових конфліктів, обговорюється новинки військово-промислового комплексу та розповідається про військову історію народу ерзя
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22.04.2021 16:41 Відповісти
Справжній полковник ерзя.
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22.04.2021 16:52 Відповісти
Потрясающе! Даже мокшам в московии плохо. Вот что получается, если не ценить историю собственных предков, а присваивать историю Руси-Украины.
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22.04.2021 17:07 Відповісти
Ну шо, ватники, совкодрочери, енд русофіли ? Зяабуйте в свою гарячо любимую рассєюшку, и узнаете что такое обикновенний фашизм. А то ротринділись тут "украинские фашисти, неонацисти, радикали". Наведіть хоч один приклад коли за язик чи речь комусь дали в таблоїд на побутовому рівні ?
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22.04.2021 17:11 Відповісти
Конгрес народу ерзя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ерз. Эрзянь Инекужо, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Конгресс эрзя народа, Конгресс эрзянского народа, Эрзянский конгресс) - національна організація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F ерзян в Росії.
Конгрес оцінює становище ерзянської мови в Росії як «вкрай дискримінаційне», вважає назву «мордва» принизливоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1] , вимагає утворення окремої ерзянської автономіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-2 [2] .
У грудні 2014 року виконком конгресу закликав ерзя утриматися від участі у війні в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-3 [3] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Erzya_Flag.svg
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22.04.2021 17:26 Відповісти
Владу в Росії захопили орки, а корінне населення вимирає. Єрзя це нова назва Росії.
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Эта "народность" голосовала за кремлевскую моль и убивала украинцев на украинском Донбассе, а я что, должен пустить слезу по братскому славянскому народу? Да выздыхайте все, с Москвой вместе. Флаг он украинский поставил.
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22.04.2021 20:36 Відповісти
Одна из самых крутых тем на Цензоре за несколько дней. Это из раздела даже не фантастики, а фентези. Ведь на рюзъге мацковии боятся пукнуть на тему угнетённых коренных и автохтонных народов.
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22.04.2021 22:24 Відповісти
Шось ми вас не чули 6 років тому, а зараз під наш стяг лізете про свої проблеми плакати.
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22.04.2021 23:28 Відповісти
Украинский политикам пошел в правильном направлении. Слава Богу. Покажите как " великий рашинский народ" уничтожает народы. Надо поддерживать лидеров этих движений ,давать деньги на эти движения,организовывать центры этих движений в Украине,с последующим десантом в Рашу. Организовывать спутниковое вещание для этих народов( когда,су#а, хоть один спутник свой запустим?) На это не надо много денег,но эффект будет убийственный. Давать политическую площадку для этих лидеров. Правильно,Молодцы.
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23.04.2021 07:46 Відповісти
Я не думаю, что это заслуга украинского политикума - это объективная закономерность, стремление каждого народа на самоопределение. Украина должна всячески помогать этим народам и народностям обрести независимость, а их в рашке около сотни. Это надо было делать еще вчера. Но наконец-то процесс начался. Свободу угнетенным народам.
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23.04.2021 09:51 Відповісти
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