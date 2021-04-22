Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії
Сиресь Боляєнь закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік.
Про це він заявив під час виступу на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт національних представницьких органів ерзянського народу.
Боляєнь виступав ерзянською мовою, його виступ синхронно перекладали англійською. Виступ відбувся за квотою України.
"Ерзя можуть пережити пандемію COVID-19, але не можуть вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду", - підкреслив він.
За спиною ерзянського лідера під час виступу були прапори України і народу Ерзя.
"За останні 30 років Ерзя з мільйонної нації перетворилися на невелику етнічну групу на межі повного зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У схожій ситуації опинилися наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети або вчитися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст, піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний", - заявив він.
Ерзя - угро-фінський народ, що проживає в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги і Білої. Ерзя вважають себе окремим народом і послідовно виступають проти використання назви "мордва", яке вважається образливим прізвиськом, нав'язаним московськими завойовниками.
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http://ukrpohliad.org/komentari/erzyanskyj-samostijnyk-********-syres-dosyt-prosyty-nashe-pravo-vymagaty.html
- місто Рава Руська (Львівська обл., Жолковський р-н);
- селище Руська Поляна (Черкаська обл., однойменний р-н);
- вулицю з назвою "Руська" мають 11 міст: Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Чернівці, Ужгород, Броди, Калуш, Кам'янець Подільський, Мукачево, Стрий;
- Данило Галицький і його онук Юрій Львович себе титулували - "король руський". Син Лев Данилович (доречі на честь якого названо головне місто Галичини - Львів) "королем руським" не титулувався, хоч один національносвідомим був.
Французи - ото молодці - тількі-но Путін щось там ляпнув про Анну Ярославну, як миттю на постаменті її статуї на вході у заснований нею монастир в м.Сенліс (50 км від Парижу) спиляли без малого сторічний напис "Анна Руська - Королева Франції" і вигравіювали "Анна Київська - Королева Франції". Правда, це дещо порушило гармонію сортування королев Франції на ім'я Анна, бо Анну Іспанську і Анну Австрійську в Мадрідську і Віденьську ніхто не перехрестив.
Це ж так просто - взяв пропагандистський штамп і одразу все ясно. А щоб розібратися - це ж стільки літер потрібно. Ну якщо хочеш, то читай, а головне - перевіряй, бо для складних питань - стисло не завжди зрозуміло.
Маю в оригіналі книгу: М.С.Грушевський, "Ілюстрована історія України", Київ-Львів, 1913. Оскільки Грушевського М.С., як Голову Центральної Ради УНР (далі - безліч державних, громадських і НАУКОВО-ІСТОРИЧНИХ регалій, які я не зазначаю за для стислості), вшановано портретом на банкноті "50 гривень", не бачу причин вважати наведені Грушевським історичні події недостовірними.
В Інтернеті є скіни вищезгаданої книги, але іншого видавництва і року видання (Видавництво Чарторийських, 1917 Нью-Йорк 1967), які повністю співпадають з наявним у мене паперовим оригіналом (перевірив особисто).
Ця книга була під прямою забороною у радянські часи і зараз не дуже згадується, бо Грушевський в ній понаписував багато чого такого, що не всіх влаштовує.
Зокрема, Грушевський пише (стор. 52-53), що словом "Русь" вперше почала називатися територія навколо Київа, відповідно "руськими" називали мешканців цієї території, хоча питання походження назв "Русь", "руський" залишає без відповіді. У часі це співпало з появою на цій території "Варягів" (скандинавів) під орудою Рюрика, який особисто до Київа не дістався - залишився Новгородським князем, але дісталися його воєводи Аскольд та Дір, а за ними прямі нащадки Рюрика, так звані Рюриковичі: Ігор, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Дружини їхні (крім Малуші з Іскоростеня) теж скандинавського походження: Ефанда (Алфвінд), рівноапостольна Ольга (Хельга), Рогнєда (Рагнхільд), Інгігерда (і так ясно).
До речі, ким по крові була Анна Ярославна з таким родоводом - якби не влізла Малуша, то чистокровною скандинавкою.
Тепер щодо настільки улюблених тобою угрофінів, а точніше - фіно-угорських народів (їх багато), ще точніше - їх саамської підгрупи, яка мешкала на території ******** Норвегії, Швеції та Фінляндії. Виходить, що Київські Рюриковичі та угрофіни-саами були СКАНДИНАВАМИ - якщо не родичами, то, щонайменше, - земляками. Зв'язок вловлюєш?
За часів Рюриковичів північною межею Новгородського князівства були південні узбережжя Фінської затоки і Ладожского озера. А Володимир Великий свого синка від Рогнєди (Рагнхільд) Ярослава спровадив князем у Новгород. Але Ярослав виявився Мудрим, одружився на Інгигерді (дочці шведського конунга), "взяв у придане" скандинавську військову дружину і захопив Київ. Ярослав виявився занадто Мудрим, бо князем Новгородським був 24 роки, князем Київським був 38 років, з яких 18 років був князем Новгородським і Київським одночасно, а після себе Новгородським князем посадив вже свого синка Володимира. Доречі, Ярослав зробив весільний подарунок Інгигерді, достойний князя, - Іжорські землі Новгородського князівства, які відтоді отримали назву "Інгерманландія" (землі Інгигерди), з адміністративним центром - місто Альдейгаборг (тепер - село Стара Ладога). Тобто влада Київських Рюриковичів простягалася аж до берегів ріки Нева і розповсюджувалася на безліч угрофінів. Зв'язок вловлюєш?
А ось тобі "контрольний у голову" - у майбутніх росіян потім теж була своя династія Рюриковичів (інша гілка прямих нащадків Рюрика, найвідоміший російський Рюрикович - Іван Грозний), яка після Смутного Часу змінилася на Романових. Зв'язок вловлюєш?
А ще у вищезгаданій "Історії..." Грушевського на сторінці 124 буде корисно прочитати, як Данило Галицький в якусь Орду (їх було декілька, в яку саме не вказано) їздив за "ярликом" на Галицьке князівство до татарського хана, перед яким визнав себе "татарським холопом, підручником". Це трохи збиває пиху, бо коли за часів "татарщини" навіть Галичина "де-юре" була татарським улусом, після такого називати татарськими улусами інші території саме у зневажливому сенсі вже якось недоречно.
«Вільний Ідель-Урал» здійснює радіомовлення ерзянською мовою в інтернеті: кілька разів на місяць виходять огляди новин світової політики, економіки, спорту та культури. Також щомісяця у мережі з'являється програма «Торпингень блокнот» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ерз . «Військовий нотатник»), у якій висвітлюються події військових конфліктів, обговорюється новинки військово-промислового комплексу та розповідається про військову історію народу ерзя
Конгрес оцінює становище ерзянської мови в Росії як «вкрай дискримінаційне», вважає назву «мордва» принизливоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1] , вимагає утворення окремої ерзянської автономіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-2 [2] .
У грудні 2014 року виконком конгресу закликав ерзя утриматися від участі у війні в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-3 [3] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Erzya_Flag.svg