Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії

Сиресь Боляєнь закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік.

Про це він заявив під час виступу на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт національних представницьких органів ерзянського народу.

Боляєнь виступав ерзянською мовою, його виступ синхронно перекладали англійською. Виступ відбувся за квотою України.

"Ерзя можуть пережити пандемію COVID-19, але не можуть вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду", - підкреслив він.

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За спиною ерзянського лідера під час виступу були прапори України і народу Ерзя.

"За останні 30 років Ерзя з мільйонної нації перетворилися на невелику етнічну групу на межі повного зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У схожій ситуації опинилися наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети або вчитися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст, піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний", - заявив він.

Ерзя - угро-фінський народ, що проживає в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги і Білої. Ерзя вважають себе окремим народом і послідовно виступають проти використання назви "мордва", яке вважається образливим прізвиськом, нав'язаним московськими завойовниками.