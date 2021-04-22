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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Арахамія про військову загрозу з боку РФ: Якщо це була перевірка - наші союзники в США і Європі не злякалися

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не тільки для нашої країни, але і для багатьох європейських країн з демократичними цінностями.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в колонці для CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будьте впевнені, російська агресія загрожує не тільки Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США - військова, економічна, гуманітарна - була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації", - зазначив він.

Арахамія також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України.

"Якщо такі дії Росії були перевіркою - наші союзники в США і Європі не злякалися. Останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та іншими відповідальними за безпеку особами так само, як і єдиний фронт українських партнерів у Європі, послали чіткий меседж Кремлю", - вважає народний депутат.

Читайте також: "Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков

Автор: 

росія (66417) США (23598) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+15
От идиоты. Ничего еще не кончено. Одноклеточники... живут одним днем.
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22.04.2021 15:58 Відповісти
+14
а с чего бы им испугаться? не на них же нападут...
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22.04.2021 15:57 Відповісти
+9
Еще один "стратег". Осталось дождаться, что скажет Мендель
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22.04.2021 16:03 Відповісти
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а с чего бы им испугаться? не на них же нападут...
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22.04.2021 15:57 Відповісти
+100
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22.04.2021 15:57 Відповісти
От идиоты. Ничего еще не кончено. Одноклеточники... живут одним днем.
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22.04.2021 15:58 Відповісти
А в Арахамії дещо зесіпалось...
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22.04.2021 15:58 Відповісти
гадаю, що не просто засіпалось але й потекло
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22.04.2021 16:06 Відповісти
Арахмундия с Тищенко в первых рядах призывников-добровольцев?
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22.04.2021 15:58 Відповісти
Ага, как в его родной Абхазии.
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22.04.2021 16:00 Відповісти
У него родина там где бабки можно крысить...Вот в США обосрался и проворовался под фамилией Браун...Теперь в Украине гадит и ворует.
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22.04.2021 16:02 Відповісти
Разве что в ресторане.
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22.04.2021 19:02 Відповісти
Не сьогодні-завтра фуйло нападе. Йому потрібна вода в Крим. І коли це питання стане нагальним - то ніхто вже перевіряти нічого не буде.
Як ваша зелена влада думає цьому завадити ?
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22.04.2021 15:59 Відповісти
Бпрышня, вы что-то проспали... Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск от границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
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22.04.2021 16:07 Відповісти
не ну если Шойгу тогда да . а это не тот Шойгу который говорил что в Украине российских солдат нет и не было ?
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22.04.2021 16:22 Відповісти
Мове йде не про схід, а про кордон з нами!
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22.04.2021 16:39 Відповісти
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22.04.2021 16:48 Відповісти
мова йде про то що цому мудаку Жугетовичу віри нема й не буде
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22.04.2021 17:30 Відповісти
Они то не испугались, но вот Ваве памперсы по три раза в час меняют. На Банковой и в Марииненском парке дышать не чем. Вонища пареной репой волнами накатывает с офиса Предателя Украины.
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22.04.2021 15:59 Відповісти
Пора уже Зеленскому - Я устал, я собираю свою шоблу БиоОсобей и ухожу...!
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22.04.2021 16:03 Відповісти
Еще один "стратег". Осталось дождаться, что скажет Мендель
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22.04.2021 16:03 Відповісти
наверное скажет что это она парой твитов остановила агрессора
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22.04.2021 16:20 Відповісти
Пост в "Твиттере" и "побросав окопы бежали юнкера".
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22.04.2021 19:06 Відповісти
- Изя, а зачем Путин пригнал столько войск и оружия
к границам Украины?
- А почему не пригнать, Сёма? Если у человека есть войска,
есть оружие, есть лишнее топливо, а заняться нечем?
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22.04.2021 16:04 Відповісти
там пенсы всё оплатили )
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22.04.2021 16:11 Відповісти
"Заграница нам поможет". Стулило б вже пельку, чим базікати абищо. Ти про свою армію повинно дбати, чмо.
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22.04.2021 16:05 Відповісти
Ни одна страна, не будет думать, о другой, без своего интереса. ЭТО АКСИОМА
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22.04.2021 16:07 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о военной угрозе со стороны РФ: Если это была проверка - наши союзники в США и Европе не испугались - Цензор.НЕТ 5885
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22.04.2021 16:08 Відповісти
Впрочем до подобного фото Путина при визите в Индию не дотягивает. У того глаза на лоб полезли и "засветились",когда свет погас. А в этом случае чей-то "ватный" пердак рванул.
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22.04.2021 19:20 Відповісти
яке воно недолуге
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22.04.2021 16:09 Відповісти
Ну так, это тебе не сосны корабельные шатать...
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22.04.2021 16:10 Відповісти
Не для того тянут трубу в Германию, что бы воевать. Ну, а ковбои, как всегда, шуму много, а кольт в кобуре.
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22.04.2021 16:10 Відповісти
а вы то собрались "валить из этой страны"
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22.04.2021 16:11 Відповісти
Глядь,сколько тупых ослов пролезло во власть.
Наверное,очумелая Отара 73% гордится выбором.
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22.04.2021 16:13 Відповісти
интересно товарисчь рассуждает про содержимое чужих штанов
а про свои *фекалии* предложения встречи с агрессором ни слова
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22.04.2021 16:15 Відповісти
ну союзники может и не испугались а Зелька очевидно в штаны наложил . иначе чем объяснить этот бред с предложением встретиться с Путиным на Донбассе
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22.04.2021 16:18 Відповісти
Знов люба мавпочка мае слово
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22.04.2021 16:24 Відповісти
Лучше молчи, дура! Заткнись.
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22.04.2021 16:31 Відповісти
Да, собственно, пугали не ЕС и НАТО, а ЗЕбизяну и вас, идиотов клинических.

И ***** своего добился - ЗЕ с обмочеными штанами наподписывал кластеров в Париже.
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22.04.2021 16:32 Відповісти
Ты кластери можуть стати клізмою зі скіпідаром.
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22.04.2021 19:22 Відповісти
Союзники не злякались, так. А ось Зе В. Ссанич і його команда, так, аж до галюцінацій...
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22.04.2021 16:35 Відповісти
Им то чего боятся недоумок? Это вы уже билеты во все страны купили ? Лучше зедебилы просто не открывайте свой рот.
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22.04.2021 16:37 Відповісти
А хламидия тоже не испугался, просто решил валить из ЭТОЙ страны
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22.04.2021 16:37 Відповісти
не кажи "ГОП !" доти доки не перескочеш бо "гопнувши" можеш не допригнувши настромитись сракой на кілок!

Союзникам в США и в Европе нечего бояться

ибо ниодного ихнего солдата за Украину воевать не подписывается!

А то гопает тут чмо разное вводя людей в заблуждение....
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22.04.2021 16:42 Відповісти
Одноклеточные навыбирали инфузорий
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22.04.2021 16:45 Відповісти
а ты ус..ся
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Це було лязгання зброї після якого Меркель дала добро на Пінічний потік-2.
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22.04.2021 17:12 Відповісти
СОЮЗНИКИ НЕ ЗЛЯКАЛИСЬ , А СЛУГИ ОБІСРАЛИСЬ І ПРИЗИВАЛИ " ПОРА ВАЛИТИ З ЦІЄЇ КРАЇНИ ." !
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22.04.2021 17:24 Відповісти
Когда уже эти ЗЕслуги сдрыснут? ****-ли!
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22.04.2021 17:33 Відповісти
Членин якобы говорил, что кухарка сможет рукрврдить государством, но комик?!!!
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Ти сам взагалі за кого,і хто в тебе союзники?
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22.04.2021 17:56 Відповісти
Если это была проверка, то "слуга народа" Арахамия на Мальдивах не испугалась ...
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22.04.2021 18:23 Відповісти
Та ні арахамчик, то просто ***** тебе злякаКАлося та всіх твоїх слугоуродівських квартальних друзів!
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22.04.2021 18:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Уже при Байдене идет активное строительство СП2 ! Он не подписывает санкции, уже утвержденные Конгрессом, которые могут остановить строительство СП2! И с 2021 января уже достроено 2/3 незаконченного отрезка. Таковы факты.
Что прилетает военными самолетами США неизвестно, может джавелины, может стингеры, а может и хаммеры с медицинской помощью.
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22.04.2021 18:33 Відповісти
Зато вы - Зе-лень, укакались при первом упоминании нападения . Уроды Зе-леные. Свалите при первом случае!
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22.04.2021 18:47 Відповісти
А если бы помимо международной поддержки, сама "зелёная власть" проявила решительные действия, а не мольбы о встрече с убийцей, то последний не стал бы выделываться как вошь на гребешке. А так пытается взять на "слабо" слабаков.
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22.04.2021 19:13 Відповісти
Союзники не испугались, а вы?! Вы должны воевать, а не союзники!
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22.04.2021 19:39 Відповісти
они могут только грабить
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23.04.2021 08:09 Відповісти
гнать евреев с украины в пустыню там им самое место
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24.04.2021 18:54 Відповісти
 
 