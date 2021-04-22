"Слуга народу" Арахамія про військову загрозу з боку РФ: Якщо це була перевірка - наші союзники в США і Європі не злякалися
Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не тільки для нашої країни, але і для багатьох європейських країн з демократичними цінностями.
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в колонці для CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Будьте впевнені, російська агресія загрожує не тільки Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США - військова, економічна, гуманітарна - була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації", - зазначив він.
Арахамія також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України.
"Якщо такі дії Росії були перевіркою - наші союзники в США і Європі не злякалися. Останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та іншими відповідальними за безпеку особами так само, як і єдиний фронт українських партнерів у Європі, послали чіткий меседж Кремлю", - вважає народний депутат.
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Як ваша зелена влада думає цьому завадити ?
к границам Украины?
- А почему не пригнать, Сёма? Если у человека есть войска,
есть оружие, есть лишнее топливо, а заняться нечем?
Наверное,очумелая Отара 73% гордится выбором.
а про свои *фекалии* предложения встречи с агрессором ни слова
И ***** своего добился - ЗЕ с обмочеными штанами наподписывал кластеров в Париже.
Союзникам в США и в Европе нечего бояться
ибо ниодного ихнего солдата за Украину воевать не подписывается!
А то гопает тут чмо разное вводя людей в заблуждение....
Что прилетает военными самолетами США неизвестно, может джавелины, может стингеры, а может и хаммеры с медицинской помощью.