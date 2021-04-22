Апеляційний суд визнав законним перейменування в Києві Московського проспекту на проспект Степана Бандери

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспекту Степана Бандери (і чотирьох інших столичних вулиць). Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування", - написав адвокат В'ячеслав Якубенко в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, визнано законним рішення Київради від 7 липня 2016 року "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", яким були перейменовані: вулиця Баумана - на вулицю Януша Корчака; вулиця Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова; вулиця Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала; проспект Московський - на проспект Степана Бандери.

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Як повідомлялося, за рішення перейменувати Московський проспект на проспект Степана Бандери 7 липня 2016 року проголосували 87 із 97 присутніх на засіданні Київської міськради депутатів, проти не висловився ніхто. У той же день на сайті Київради була зареєстрована електронна петиція "не допустити перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери і привласнити йому нейтральну назву", пізніше петиція набрала необхідні для розгляду владою міста 10 тис. голосів. Влада Києва відхилила цю петицію в зв'язку з фальсифікаціями голосування.

1 червня 2017 року Київська міськрада проголосувала за перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатів зі 120). Окружний адмінсуд Києва 12 червня того ж року заборонив Київраді підписувати і публікувати рішення про перейменування проспекту, а Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адмінсуду.

25 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Тодішній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявив про намір подати апеляцію на це рішення. Мер Києва Віталій Кличко, в свою чергу, також заявив, що на рішення Окружного адмінсуду буде подана апеляція. Він також анонсував повторне прийняття Київрадою відповідних рішень про перейменування цих двох проспектів. 31 липня УІНП подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів.

У грудні 2019 року Шостий апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери і проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

У лютому 2021 року ОАСК скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.