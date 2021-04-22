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Апеляційний суд визнав законним перейменування в Києві Московського проспекту на проспект Степана Бандери

Апеляційний суд визнав законним перейменування в Києві Московського проспекту на проспект Степана Бандери

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспекту Степана Бандери (і чотирьох інших столичних вулиць). Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування", - написав адвокат В'ячеслав Якубенко в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, визнано законним рішення Київради від 7 липня 2016 року "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", яким були перейменовані: вулиця Баумана - на вулицю Януша Корчака; вулиця Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова; вулиця Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала; проспект Московський - на проспект Степана Бандери.

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Як повідомлялося, за рішення перейменувати Московський проспект на проспект Степана Бандери 7 липня 2016 року проголосували 87 із 97 присутніх на засіданні Київської міськради депутатів, проти не висловився ніхто. У той же день на сайті Київради була зареєстрована електронна петиція "не допустити перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери і привласнити йому нейтральну назву", пізніше петиція набрала необхідні для розгляду владою міста 10 тис. голосів. Влада Києва відхилила цю петицію в зв'язку з фальсифікаціями голосування.

1 червня 2017 року Київська міськрада проголосувала за перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатів зі 120). Окружний адмінсуд Києва 12 червня того ж року заборонив Київраді підписувати і публікувати рішення про перейменування проспекту, а Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адмінсуду.

25 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Тодішній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявив про намір подати апеляцію на це рішення. Мер Києва Віталій Кличко, в свою чергу, також заявив, що на рішення Окружного адмінсуду буде подана апеляція. Він також анонсував повторне прийняття Київрадою відповідних рішень про перейменування цих двох проспектів. 31 липня УІНП подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів.

У грудні 2019 року Шостий апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери і проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

У лютому 2021 року ОАСК скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Автор: 

Бандера Степан (197) Київ (19788) перейменування (586) Апеляційний суд (402) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+32
Вот и славненько. А теперь горите ярче ватные пердаки вместе со шлюхами портновой и бужанской- новинской. ☝️☝️☝️
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22.04.2021 16:21 Відповісти
+29
Бандера наш герой !
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22.04.2021 16:22 Відповісти
+26
Ідіотизм... чому кошти платників податків витрачаються на промосковські забаганки ?
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22.04.2021 16:17 Відповісти
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Ідіотизм... чому кошти платників податків витрачаються на промосковські забаганки ?
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22.04.2021 16:17 Відповісти
не переживайте, те кто подавали иск оплатили судовый сбор
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22.04.2021 16:40 Відповісти
знаменательно, что именно шестой суд наконец-то признал
а не пятый
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22.04.2021 16:17 Відповісти
Что. Любишь шестерки или шестерить? Или в зе - диджитал методички не менялись?
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22.04.2021 16:23 Відповісти
25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно - напомни, кто в июне 2019 был преЗЕдентом?
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22.04.2021 16:38 Відповісти
Это какой-то ПОЗОР (с)...
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22.04.2021 16:18 Відповісти
Для путинососов, улица Бандеры - это "позор". Зато улица моторолы в донецке - это повод гордится. Чучело, вали в свой епаный запоребрик.
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22.04.2021 16:54 Відповісти
Моторола - точно такий же, штучно створений фейковий "герой". Один в один.
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22.04.2021 17:02 Відповісти
Степан Андреевич Бандера, фейковый герой? Олень ты обосраный. Почему же вы, мордва сраная, от одного только его имени обсираете штаны?
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22.04.2021 17:18 Відповісти
Та герой, герой, заспокойся і не істери. Хто ж сперечається? Якби ще знати, що він насправді героїчного зробив для України...
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22.04.2021 17:31 Відповісти
Якщо ти й досі не знаєш, то пишеш з палати номер 6.
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22.04.2021 17:51 Відповісти
Є на Божому світі ім'я, що становить епохи і ери...
Хай же вічно народам сія
Українська епоха Бандери!
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22.04.2021 17:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475824 А почему Бандеру, не признали Героем Украины?
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22.04.2021 18:34 Відповісти
Наверное патаму шо твоё пукин *****!
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22.04.2021 19:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188982 Все гораздо проще, Бандера не был гражданином Украины. При Ющенко, Бандере присвоили звание героя Украины, но позже лишили, т. к. не гражданин, не может быть героем Украины. Может тебя и удивит, но Бандера в Украине не бывал. Родился в Австрии, шалил в Польше, сидел и похоронен в Германии, кстати под фамилией Попель.
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23.04.2021 07:32 Відповісти
Так кто *не признал* - сАвок!
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22.04.2021 19:22 Відповісти
Ответа не получил((( Почему Бандера не Герой Украины?
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22.04.2021 19:41 Відповісти
В Италии вообще не существует понятия "Герой Италии". Именно это понятие и есть савок.
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22.04.2021 19:45 Відповісти
Изучи историю страны, где ты подъедашеся. Расскажи про Гарибальди, НАРОДНОГО героя Италии.
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22.04.2021 20:01 Відповісти
Подьедаешься ты на лахте, а человек там живет
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23.04.2021 08:44 Відповісти
Если живет, а не подъедается, то знать должен о героях Италии. Там высшая награда - Орден республики.
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23.04.2021 08:53 Відповісти
А ты у ***** своего спроси
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23.04.2021 08:43 Відповісти
САвок, НИКАКОГО отношения к Бандере, не имеет.
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22.04.2021 19:43 Відповісти
А убил его не сАвок, он сам, да мордва
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23.04.2021 08:45 Відповісти
А мордва при чем? Бандеру ликвидировал Богдан Сташинский, уроженец Львовского воеводства Польши.
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23.04.2021 08:58 Відповісти
А зобов"язаний знати? З якого переляку? Відсотків 90, а то і більше, населення України цього теж не знає, включаючи і тих, хто ходить з його портретами на його день народження. Не віриш? То переконайся. Проведи опитування хоча б учасників ходи в його честь. Задай усього кілька простих запитань: дати народження і смерті, основні події в його біографії. Будеш дуже здивована...
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22.04.2021 18:04 Відповісти
спустя 80 лет
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22.04.2021 18:07 Відповісти
нам московського не треба,
а свого - не віддамо !!!
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22.04.2021 16:21 Відповісти
Вот и славненько. А теперь горите ярче ватные пердаки вместе со шлюхами портновой и бужанской- новинской. ☝️☝️☝️
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22.04.2021 16:21 Відповісти
сцана портянка знову обтікає
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22.04.2021 17:12 Відповісти
и Лукаш
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22.04.2021 18:08 Відповісти
Бандера наш герой !
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22.04.2021 16:22 Відповісти
якщо б Бандера був живий - петровзадівці тілипались би на березках гірляндами...
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22.04.2021 16:45 Відповісти
Спасибо Байдену.
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22.04.2021 16:24 Відповісти
Ну, а когда признают переименование Ватутина, которого расстреляли собственные танкисты в Шухевича?
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22.04.2021 16:30 Відповісти
В Україні є свої герої, видатні люди та міста, їх імена повинні бути у назвах вулиць, а не назви від ворожих кремлівських пропогандистів.
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22.04.2021 16:34 Відповісти
А в чому були сумніви ? ( як хочемо - так і називаємо )
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22.04.2021 16:37 Відповісти
На ходу дехто перевзувається, тяжка доля Чауса спокою не дає.
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22.04.2021 16:39 Відповісти
Я Одного не понимаю-почему в Киеве до сих пор нет памятников Бандере и Шухевичу? Бандере нужно ставить на бульваре Шевченко на месте бывшего памятнику Ульянову,а Шухевича -нужно поставить прямо перед Верховной Радой-чтобы депутаты знали за кем и куда идти
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22.04.2021 16:39 Відповісти
Ты откуда вещаешь?
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22.04.2021 16:41 Відповісти
А ты чьих будешь? Я коренной Киевлянин и считаю что все что связанно с Парашей и СССР-должно быть запрещено в Украине. И Бандера и Шухевич это главные Герои Украины всех времен.Поскольку даже мысли не допускали ложится под Парашу и под кого-либо еще
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22.04.2021 16:50 Відповісти
смешно. ты явно к Киеву ну никак.
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22.04.2021 16:52 Відповісти
Это ты смешной. Никаких аргументов у тебя. Ольгинец? Хмельницкий сделал большую ошибку заключив с Парашей договор в надежде на то что она не кинет и не постарается подчинить Украину . Параша всегда старается сделать из своих партнеров-рабов. Ведь сама Параша-это рабская страна и по-другому не мыслит.
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22.04.2021 17:59 Відповісти
Богдан уклав партнерський договір з Москвою проти поляків, а Москва після цього розділила з Польщею Україну по Дніпру.
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22.04.2021 18:06 Відповісти
було б краще збудувати прям на Майдані зіккурат!
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22.04.2021 16:47 Відповісти
осталась еще улица Московская что идет от Арсенальной
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22.04.2021 16:46 Відповісти
Вы слышите эти взрывы?! Это у путинососов пердаки взрываются!
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22.04.2021 16:51 Відповісти
Кидається у вічі, що цю новину Цензор не виділив від іншого шлаку (типа про неодягнених дівчат чи про мати суг нарота), то Цензор проти московії, чи ні ?
Нічого надзвичайного в судовому рішенні не бачу, такі речі (явища, події) повинні стати нормою, повсякденними (обичними).
Портнов з Рабіновичем не повісились після цього рішення ? Отож то, московитство ще не здолали.
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22.04.2021 16:52 Відповісти
Бо це лише шостий апеляційний суд...
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22.04.2021 18:10 Відповісти
Героям - Слава!!!
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Портнова ж работа. Убейте кто-нибудь, гада..
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22.04.2021 16:59 Відповісти
Убивать не нужно. Просто повесить
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22.04.2021 18:00 Відповісти
Ещё бы какие-нибудь злачные места переименовать - "московская свалка", "путинский отстойник", "думское болото", "скрепный скотомогильник".......
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22.04.2021 17:00 Відповісти
Слава Бай.. Тобто Бандері, і тому також!!
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22.04.2021 17:18 Відповісти

Степан Бандера, цитати: коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонІю в поневоленні .
СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!-
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22.04.2021 17:37 Відповісти
Портнова и вату опять отымели в собачий рот
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22.04.2021 17:53 Відповісти
а каким боком в Киеве ek/ Суворов, Кутузов, Бауман/
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22.04.2021 18:11 Відповісти
Таки нет же исторических данных, что Суворов через Киев на Очаков и Измаил "победно войско своё водил". Ну, разве что через Альпы путь трупами ложил.
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22.04.2021 18:50 Відповісти
Представляю какой бы был злобный вой, если бы (а что, разве "по приколу" нельзя) ВР постановила переименовать Донецкую область в Бандеровскую, а Донецк в Бандеровск. Почти как Бердянск. Тогда там вся "вата" стала бы "бандеровцами".
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22.04.2021 18:47 Відповісти
Если в момент опасности люди объединились под именем Бандеры,
значит, он заслужил проспект своего имени в столице.
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22.04.2021 21:25 Відповісти
Что, неужели Портнов впал в немилость?
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22.04.2021 19:39 Відповісти
тут дві відповіді: 1, колегія не та попалась, бо вже портковські розглядали, 2. судді по чорному заздрять нечуваним статкам суддівського вовка.
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22.04.2021 21:07 Відповісти
Завжди казав: що судом дано, судом і забереться.
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23.04.2021 13:19 Відповісти
 
 