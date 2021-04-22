УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10350 відвідувачів онлайн
Новини
3 199 8

Затримані ФСБ в Чорному морі рибалки повернулися до Очакова, - речник Держприкордонслужби Демченко

Затримані ФСБ в Чорному морі рибалки повернулися до Очакова, - речник Держприкордонслужби Демченко

До Очакова на Миколаївщині повернулись українські рибалки, затримані ФСБ РФ у Чорному морі два дні тому, 20 квітня.

Про це повідомив офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У порт Очакова сьогодні повернулись рибалки, які були затримані ФСБ РФ за понад 50 морських миль від берега Очакова", - сказав Демченко.

За його словами, рибалок незаконно відконвоювали до порту в окупованому Криму.

Читайте також: Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ

"Як пояснили рибалки, їх окупанти притягнули до відповідальності за незаконний вилов риби", - сказав Демченко.

Демченко наголосив, що окупанти продовжують порушувати всі норми міжнародного морського права, у тому числі перешкоджають рибопромисловій діяльності українських громадян.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) затримання (4357) рибалки (104) ФСБ (1460) Демченко Андрій (365)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вербовка ************?
показати весь коментар
22.04.2021 16:35 Відповісти
100%, будут через рыбаков получать инфу о чем Зеля с Байденом договариваются.
показати весь коментар
22.04.2021 16:41 Відповісти
Откупились от пиратов.
показати весь коментар
22.04.2021 16:38 Відповісти
Почему от фамилий на "- ов" , всегда воняет беспокойством за США?
показати весь коментар
22.04.2021 16:43 Відповісти
Ну тай що? За то ви жуете смарчкі як не в себе,не охороняючі кордони України.
показати весь коментар
22.04.2021 16:55 Відповісти
там на судне унитазы хоть на месте ?
показати весь коментар
22.04.2021 17:02 Відповісти
Завербовали, однозначно.
Честные не возвращаются.
показати весь коментар
22.04.2021 17:02 Відповісти
задержаны в более 50 морских миль от берега ОчаковаИсточник: https://censor.net/ru/n3261433

Более 50 морских миль это более 90 км. Рисковые пацаны эти браконьеры
показати весь коментар
23.04.2021 03:06 Відповісти
 
 