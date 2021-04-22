Затримані ФСБ в Чорному морі рибалки повернулися до Очакова, - речник Держприкордонслужби Демченко
До Очакова на Миколаївщині повернулись українські рибалки, затримані ФСБ РФ у Чорному морі два дні тому, 20 квітня.
Про це повідомив офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У порт Очакова сьогодні повернулись рибалки, які були затримані ФСБ РФ за понад 50 морських миль від берега Очакова", - сказав Демченко.
За його словами, рибалок незаконно відконвоювали до порту в окупованому Криму.
"Як пояснили рибалки, їх окупанти притягнули до відповідальності за незаконний вилов риби", - сказав Демченко.
Демченко наголосив, що окупанти продовжують порушувати всі норми міжнародного морського права, у тому числі перешкоджають рибопромисловій діяльності українських громадян.
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Честные не возвращаются.
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