Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен

Франція і партнери по G7 підтримують намір президента Володимира Зеленського провести деолігархізацію в Україні і чекають конкретних результатів на цьому шляху.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо необхідність деолігархізації в Україні, яка має відбуватися, зокрема, у формі антимонопольних заходів в українській економіці. Насправді за останні тижні у нас з’явилося відчуття позитивного імпульсу, якого надає своїй країні Президент Зеленський. Тепер треба подивитися на конкретні результати, яких буде досягнуто на цьому шляху", - сказав де Понсен.

У цьому контексті як приклад він навів законопроєкт про реформування Служби безпеки України.

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"Як відомо, він був ухвалений у першому читанні, але все ще не розглядався у другому читанні", - нагадав дипломат.

Посол Франції зауважив, що цей закон дуже важливий, зокрема, через одне з ключових питань, яке стосується компетенції СБУ щодо розслідування економічних злочинів.

"На наш погляд, зміна нинішнього стану речей є необхідною і вже почалася, зокрема, нещодавнім створенням Бюро економічної безпеки. Таким чином, ми відзначаємо певні позитивні сигнали і позитивні зрушення. Втім, як каже французьке прислів’я, "одна ластівка не робить весни": потрібна належна кількість конкретних заходів і рішень, які призведуть до результату", - резюмував де Понсен.