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Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен

Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен

Франція і партнери по G7 підтримують намір президента Володимира Зеленського провести деолігархізацію в Україні і чекають конкретних результатів на цьому шляху.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо необхідність деолігархізації в Україні, яка має відбуватися, зокрема, у формі антимонопольних заходів в українській економіці. Насправді за останні тижні у нас з’явилося відчуття позитивного імпульсу, якого надає своїй країні Президент Зеленський. Тепер треба подивитися на конкретні результати, яких буде досягнуто на цьому шляху", - сказав де Понсен.

У цьому контексті як приклад він навів законопроєкт про реформування Служби безпеки України.

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"Як відомо, він був ухвалений у першому читанні, але все ще не розглядався у другому читанні", - нагадав дипломат.

Посол Франції зауважив, що цей закон дуже важливий, зокрема, через одне з ключових питань, яке стосується компетенції СБУ щодо розслідування економічних злочинів.

"На наш погляд, зміна нинішнього стану речей є необхідною і вже почалася, зокрема, нещодавнім створенням Бюро економічної безпеки. Таким чином, ми відзначаємо певні позитивні сигнали і позитивні зрушення. Втім, як каже французьке прислів’я, "одна ластівка не робить весни": потрібна належна кількість конкретних заходів і рішень, які призведуть до результату", - резюмував де Понсен.

Автор: 

G-7 G7 (1082) олігарх (936) Антимонопольний комітет (1782) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+8
Почти открытым текстом - прекращайте цирк в СНБО.
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22.04.2021 17:19 Відповісти
+4
ДеЗебилизация нужна, и срочно
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22.04.2021 18:17 Відповісти
+3
Саме в цьому напрямку ісе і рухалося при Пороху, поки не прийшла ЗЕлена гнида:


Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2355
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22.04.2021 17:18 Відповісти
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Саме в цьому напрямку ісе і рухалося при Пороху, поки не прийшла ЗЕлена гнида:


Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2355
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22.04.2021 17:18 Відповісти
Эта инфа из какого писания?
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22.04.2021 17:32 Відповісти
Та чушь собачья. Как, напрыклад, Попутчик мог на 178% подняться? Уголь втрое подорожал? Кияне за свет стали втрое больше платить? Производительность труда на его мануфактурах поднялась запредельно?
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22.04.2021 17:37 Відповісти
чушь в твоей башке
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25.04.2021 19:20 Відповісти
Про "чушь", попробуй рассказать аналитикам журнала "ФОРБС", ЗЕбил

Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 626
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25.04.2021 19:23 Відповісти
Из "Форбса", ЗЕбил
Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 4523
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25.04.2021 19:24 Відповісти
Почти открытым текстом - прекращайте цирк в СНБО.
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22.04.2021 17:19 Відповісти
И переносите этот цирк в Раду
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22.04.2021 17:22 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!! ------В чому сенс перенесення?? Україна ,це не держава ,а жалюгідна пародія на державу,лялькова імітація !!!)))
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22.04.2021 17:24 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Ну то кони бiгали по колу, коням було весело.
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22.04.2021 17:29 Відповісти
Макс, у нас в Раде бордель.
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22.04.2021 22:10 Відповісти
Ну, а будет бордель с цирковым сопровождением. Весело же
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22.04.2021 22:12 Відповісти
У нас сейчас цирк в стране, вот только почему-то совсем не весело. Не помню дня без зеленого зашквара.
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23.04.2021 00:32 Відповісти
Ща зеля выдаст видосик, про чемпионство в деолигархизации, вот этот видосик и будет "борьбой с олигархами"..
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22.04.2021 17:19 Відповісти
Нет ,сначала надо ПОСАДИТЬ на ОГРОМНЫЕ сроки ВСЕХ олигархов ...
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22.04.2021 17:19 Відповісти
Необходимо справедливое налогооблажение и налог на вывод капитала. Сейчас всего 5 % налог на доход с акций......Увеличить до справедливого.
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22.04.2021 17:21 Відповісти
Що за дехрєнізація ,якась маячня сивого мерина !!!)))
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22.04.2021 17:22 Відповісти
звучит как
запретить ворам воровать, а
богатым - обогащаться...
а може не выдумывать грозных слов а национализировать украденное у народа

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22.04.2021 17:22 Відповісти
А можно, чтобы деолигархизация было как в Швеции, Финляндии, Норвегии, где монопольные предприятия общинные или государственные.
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22.04.2021 17:30 Відповісти
деолигархизация в Украине нужна только в этой форме

Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 4533
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22.04.2021 17:30 Відповісти
Деолигархизатор.

Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 373
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22.04.2021 17:46 Відповісти
Этот вариант, как сферический конь в вакууме. В нашем случае:
Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9273
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22.04.2021 19:49 Відповісти
Зебіли! 73/43%дебіли! Клован пенісограй! Вам розумні люди толкують, що однією з необхідних ознак олігарха є монополізм його бізнесу у відповідній сфері! І що Порох за цією ознакою до олігархів не належить!
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22.04.2021 18:02 Відповісти
"Деолігархізація" - це не якісь в'ялоекономічні реформи, і взагалі процес політичний, а не економічний: зміна політичного устрою з олігархії на аристократію, монархію, або й на демократію. Остання ні шляхом перманентно повзучих реформ, ні шляхом недемократичних виборів не встановлюється, скільки не стрибай...
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22.04.2021 18:12 Відповісти
Деолигархизация это установить четкий статус олигарха, шоб в трудовой книжке было так и написано: "Олигарх, владелец президента".
Новая *********** химера. Вам даже артист Зеленский ничего не должен, а уж олигархи… Коломойский улыбается вам, мыши. Он вам теперь не должен ничего во второй степени. Более того, он может в Липецке вместо конфетного завода построить патронный, чтобы ихтамнеты ******* этими патронами по вам же - и ему йух чего за это будет. Нет у вас теперь «методов против Кости Сапрыкина» (с)
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22.04.2021 18:16 Відповісти
А раньше были? Удалось же как-то папереднику урвать из Липетска и под огнем гибридного противника перетянуть через линию фронта целую производственную линию! Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9315
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23.04.2021 14:44 Відповісти
а то какже, волоком по пересеченной местности, в составе конной групы подводных десантников, тащил конфетный конвеер аки бурлаки челнок, попутно на каждом селе продавая конфеты за рубли.
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23.04.2021 15:24 Відповісти
ДеЗебилизация нужна, и срочно
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22.04.2021 18:17 Відповісти
У нас введен имущественный ценз на выборы депутатов и президента. Например кандидату в президенты надо заплатить сейчас 3,5 млн гривен. И эти суммы с каждым годом увеличиваются. Это делается для того чтобы кандидат в президенты был или сам олигарх либо пользовался поддержкой одного из олигархов. Я не пишу мультимиллионер или миллиардер, так как миллиардеры занимающиеся политикой уже олигархи.
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22.04.2021 18:18 Відповісти
..., а КС нельзя указом шерханчика разгонять, а санкции не заменяют борьбы с внутренней преступностью, а у МВФ самые дешевые кредиты, а РНБО -это не орган иммитации шерханчиком верховенства права...
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22.04.2021 19:41 Відповісти
Хоть мытьём - хоть катаньем!
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22.04.2021 20:14 Відповісти
Зеленим загальна деолвгархізація методом прийняття відповідних законів не підходить, бо деолігархізувати вони хочуть лише не дружніхолігархів, а своїх - ні. Тому їм більше личить ручна "деолігархізація" за допомогою РНБО.
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22.04.2021 20:18 Відповісти
 
 