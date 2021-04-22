Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові
Президент України Володимир Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів нашої країни.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
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Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
https://mobile.twitter.com/vlr8 Boil https://mobile.twitter.com/vlr8 @vlr8 https://mobile.twitter.com/vlr8/status/1385247681673678860 57 мин
Можливо відводять війська бо зєзік вже щось пообіцяв або навіть підписав?....
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1385246421453004801 44 мин
Якби я був садоводом, то створив би гібрид коноплі та лопуха.
Дав би цій рослинці романтичну назву «обісцякура» на честь препіздента.
путина испугал своим приглашением.
Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
Казкові, такі казкові!
P.S. Обмовка про пляшки згідно Фрейду? Підробляєш між змінами?)))
Де вас тільки винаймають?
"Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович"
Сейчас проверили за сколько могут собраться, провели сглаживание и на стрёме будут сидеть.
Хотя, что там в голове карлика творится, знает один черт.
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!
Но не спешите обвинять наших союзников. Вспомните, что именно украинцы, в лице 73% долбо....ов, выбрали во время войны президентом клоуна, который вместо укрепления армии разводил войска, урезал расходы на оборонку и запрещал стрелять. В результате по состоянию на вчера https://ibigdan.livejournal.com/26594426.html страна была не готова к вторжению. Это не значит, что Путин непременно бы победил, там те ещё долбо....ы по всей вертикали, но это точно значит, что мы понесли бы потери - бОльшие, чем при Порошенко, который постоянно готовил армию и страну к обороне.
То есть, получается, что Байден и Меркель спасли нас от серьёзных неприятностей сейчас в обмен на неприятности потом. Но кто в этом виноват, они или мы? И было бы нам лучше, если бы Байден вообще за Украину не вписывался?..
Хотел написать, что "нужно сделать выводы, начать готовить армию всерьёз, диверсифицировать экономику" - но кому это говорить, Зеленскому?
Не в клоуна корм.
https://ibigdan.livejournal.com/26606713.html ibigdan
в которой стыдно быть бедным, но почётно быть полдецом и вором,
но еще более противно жить с теми, кто на седьмом году войны верит кацапам ибо кацапы способны на любые мерзости, которые только может выдумать человек в 21 веке,
надо всегда помнить, если московский чекист говорит , что он развязал войну и захватил часть Украины во имя благородных помыслов и мира - то цена этим идеалам - кусок дерьма !
А тактические знаки зарисованные на технике российской, которую перебрасывала к границе с Украиной, что просто так зарисовывали??
похоже все это оказалось на Донбассе. в оккупированном Донецке и Луганске.
До Криму додатково перекинуто 10 тисяч російських військ
https://mil.in.ua/uk/news/do-krymu-dodatkovo-perekynuto-10-tysyach-rosijskyh-vijsk/
...и обратно пропорционально повышает кол. обстрелов и смертей...
Хотя, может у Зели что-то и понизило напряжение -- в инстументе для игры на рояле?
Шойгу заявив про відведення угруповань військ від кордонів України, але частину техніки розмістять під Воронежем (оновлено) Армія РФ має з 23 квітня розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації https://defence-ua.com/news/ministr_oboroni_rf_sergij_shojgu_zajaviv_pro_vidvedennja_ugrupovan_vijsk_vid_kordoniv_ukrajini-3483.html
и почему учения именно у наших границ, в Крыму - Рашка такая большая -неужели нет места, только сюда суются
Такой отвод мы уже наблюдали в 2014-м году. Это не помешало России пойти в наступление.
Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска»,
- кушай вовачка кушай и своих 73% зебилоидов покормить не забудь
https://www.youtube.com/watch?v=cvrjPW6RceE Не для того "велий" х-ло их туда стягивал с такими затратами и в таком объеме.
Думаю таки нападать будут.