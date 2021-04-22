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Новини Агресія Росії проти України
13 030 76

Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові

Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів нашої країни.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війни не буде. У нас зараз городи за графіком, - віцепрем'єр Резніков. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Автор: 

армія рф (18036) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+33
касабам вірити, себе не поважати.
Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
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22.04.2021 17:33 Відповісти
+27
Мендель, как всегда, перепутала. Не "пропорционально", а потенциально. Уровень угрозы на сегодня и ближайшее будущее, остается на том же уровне.
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22.04.2021 17:49 Відповісти
+17
Ну так а шо? Пукин задачу выполнил. Проверил реакцию. Реакция прогнозируема подтвердилась: Европа высказала озабоченность, США попыталась побряцать парой эсминцев и ... передумала, Бубочка жиденько обсрался и начал визжать на весь мир "спасите-помогите!" - срочно начал проситься на поклон.

Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
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22.04.2021 17:45 Відповісти
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
не надо . он уже не сцыкло . ему сменил памперс
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22.04.2021 17:34 Відповісти
оно кончило
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22.04.2021 17:53 Відповісти
Нині основне завдання громадян України, щоб ЗЕ-банда остаточно не перетворилася в ліквідаційну комісію України...
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22.04.2021 19:29 Відповісти
Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 7679Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 7679
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22.04.2021 17:33 Відповісти
касабам вірити, себе не поважати.
Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
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22.04.2021 17:33 Відповісти
https://mobile.twitter.com/vlr8

https://mobile.twitter.com/vlr8 Boil https://mobile.twitter.com/vlr8 @vlr8 https://mobile.twitter.com/vlr8/status/1385247681673678860 57 мин

Можливо відводять війська бо зєзік вже щось пообіцяв або навіть підписав?....
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22.04.2021 19:01 Відповісти
Можливо. Як же без Зради.
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22.04.2021 19:08 Відповісти
А вас верить никто и не заставляет... гарантами и спонсорами "эпохи кластеров" выступили Германия и Франция... они взяли на себя миссию "дожимания" Украины до завершения СП-2... если ничего не будет получатся просто дотяут время до завершения СП-2... а потом, хоть потоп...
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22.04.2021 22:18 Відповісти
Зараз В. Ссанич і покаже, до чого домовились з мікроном( фактично пуууу)...
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22.04.2021 17:34 Відповісти
І мені здається що пуйло шляхом шантажу досяг того, чтого не зміг досягнути війною просто скориставшись тим, що у нас президентом обрали ссикливе чмо.
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22.04.2021 22:06 Відповісти
Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 9371
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 9174
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22.04.2021 17:36 Відповісти
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1385246421453004801 44 мин

Якби я був садоводом, то створив би гібрид коноплі та лопуха.
Дав би цій рослинці романтичну назву «обісцякура» на честь препіздента.
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22.04.2021 18:43 Відповісти
Дякую тобі, дядюшка Байден.
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22.04.2021 17:36 Відповісти
А якби Трамп відростив руду бороду та червоний ріг, ти щоб робив?
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22.04.2021 19:10 Відповісти
Если б Пу напал, нашлись бы "щири патриоты", которые встречали руссо солдатен с хлебом и солью как"дорогих освободителей", а потом типа жандармами пошли к ним.
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22.04.2021 23:16 Відповісти
Тепер, зе, чим ти поступишся?
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22.04.2021 17:39 Відповісти
А чому ти хамиш, вівця боря?
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24.04.2021 16:48 Відповісти
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 7762
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22.04.2021 17:43 Відповісти
Герой!
путина испугал своим приглашением.
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22.04.2021 17:43 Відповісти
Ну так а шо? Пукин задачу выполнил. Проверил реакцию. Реакция прогнозируема подтвердилась: Европа высказала озабоченность, США попыталась побряцать парой эсминцев и ... передумала, Бубочка жиденько обсрался и начал визжать на весь мир "спасите-помогите!" - срочно начал проситься на поклон.

Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
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22.04.2021 17:45 Відповісти
Возможно в твоей подворотне, из которой ты вылезло, высказывание собственного мнения назавается "срать". Понимаю. Но не понимаю, кто вас там в подворотне учит алфавиту, да еще и печатать на клавиатуре. Открой секрет.
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22.04.2021 18:56 Відповісти
Худобо, як раз вилізло й сереш тут ти у стилі "пітєрской подворотні" з якої виліз твій кумир! Навчись, якщо здатний, спілкуватись з людьми, а не тільки зі своєю отарою!
Казкові, такі казкові!
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22.04.2021 19:00 Відповісти
Не текст, а генератор случайных чисел. Набор слов без смысла и содержания. Форумы - не твое, тут думать надо. Понимаю, что вас в подворотне такому не учат. Поэтому иди бутылки собирай. Пользы больше будет.
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23.04.2021 13:43 Відповісти
Що б ти, худобо, ще могло промугикати? Ви такі передбачувані! Йди з богом, тут глоду нема!
P.S. Обмовка про пляшки згідно Фрейду? Підробляєш між змінами?)))
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23.04.2021 14:05 Відповісти
Судя по тому что "бутылки" тебя зацепили, я угадал.
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23.04.2021 14:30 Відповісти
Казковий, а чи не ти про пляшки згадав? Що- завелику видали?)))
Де вас тільки винаймають?
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23.04.2021 14:36 Відповісти
Єдине, на що ви ще здатні, то заспамити те, на що не маєте відповіді! Нехай щастить, "запарєбріку"!
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22.04.2021 19:01 Відповісти
Быдло смелое пока опасность далеко. Оно б каак сразилось вилами с танками, серпами кааак отбились от ракет! Хаять президента нынче типа спорта, типа модно. Само ж ничто и никто, а погавкать!
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22.04.2021 23:20 Відповісти
Вы где-то правы, но все намного проще - Германия и Франция срочно "родили" кластеры к Минским договорнякам, а Зеленский согласился их исполнять... Все будет происходить максимально тайно... Но если не будет результатов, то все вновь обостриться после завершения СП-2... Но тогда всем будет пофигу... В ответ на нерешительность Украины пошла движуха в Чехии... смотрим сериальчик дальше
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22.04.2021 22:03 Відповісти
Зачем }{уйлу воевать, если Зеля принял все его условия, и теперь в Украине будут 2 "своих ПМР" с 10% их представительстве в Раде? Гиви с Моторылой не дожили, а то бы там в первых рядах сидели.
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 6294
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22.04.2021 17:48 Відповісти
Мендель, как всегда, перепутала. Не "пропорционально", а потенциально. Уровень угрозы на сегодня и ближайшее будущее, остается на том же уровне.
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22.04.2021 17:49 Відповісти
Вони там всі такі.
"Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович"
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22.04.2021 18:04 Відповісти
куда вы спешите с выводами - только с завтра обещали начать отводить
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22.04.2021 17:58 Відповісти
рано дурік радієш! вава ж ти розумієш якщо це бидло попре- то в тебе памперсів не вистачить, і охорони!
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22.04.2021 18:00 Відповісти
...ніякого "відведення"-не буде!!!Це-чергова брехня!!
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22.04.2021 18:03 Відповісти
до 10 мая не буде
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22.04.2021 22:45 Відповісти
Ну так они и в Грузию тоже после учений зашли,а до этого вроде как отошли.
Сейчас проверили за сколько могут собраться, провели сглаживание и на стрёме будут сидеть.
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22.04.2021 18:03 Відповісти
Вот интересно, теперь, когда Украина на волоске от полномасштабной войны, Зе-лох понял ли что нужно развивать ракетные программы?
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22.04.2021 18:14 Відповісти
Сильно сомневаюсь. Он по натуре пацифист и лох, т.е. дурное создание, которого все разводят.
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22.04.2021 19:13 Відповісти
Он понял, что нужно заранее сделать коридор, по которому в случае чего, можно было бы быстро свалить из страны
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22.04.2021 20:24 Відповісти
Дождливая погода на целый месяц! Лучше отойти, чем потерять половину войска от пьянства.
Хотя, что там в голове карлика творится, знает один черт.
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22.04.2021 18:15 Відповісти
без триллионов, налегке,
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!



Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 7207




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22.04.2021 18:18 Відповісти
слова лаптеногих нужно переводить наоборот-тогда будет все ясно. Отвод войск - значит готовят провокации и наступление. А сказали так чтоб сопля расслабился и улетел снимать напряжение в 9й отпуск за год куда нибудь в оман. А они тем временем начнут операцию.
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22.04.2021 18:20 Відповісти
Украина то на чеку, а ты, чмо на очке. А скоро будешь и возле параши.
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22.04.2021 18:21 Відповісти
Мокшане провели ротацію та підсилення на Донбасі а наш олень усе думкою мріє! Мокши завели 10 а виведуть 5, а заяв з цього приводу нуль. Зебарани тупорилі🤬 ще й їжу нормальну в армії забрали!
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22.04.2021 18:44 Відповісти
Рано булки расслаблять! Завтра, неровен час, эти войска могут оказаться в бЕЛАРУСи.
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22.04.2021 19:00 Відповісти
Вот только зачем у них на пятницу совет ********* собирается? Напомню, в 2014 они, таким образом, единогласно дали добро Ху"лу на ввод войск на территорию Украины...
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22.04.2021 19:04 Відповісти
Что Вовочка, попустило? Сколько ящиков памперсов у тебя ушло за эти дни?
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22.04.2021 19:11 Відповісти
Из "достигнутых целей" я вижу только "Северный Поток-2", за который опять начала топить Меркель, и на который закрыл глаза Байден. И это плохо, потому что как только украинские газопроводы станут не нужны, наше стратегическое положение сильно ухудшится.

Но не спешите обвинять наших союзников. Вспомните, что именно украинцы, в лице 73% долбо....ов, выбрали во время войны президентом клоуна, который вместо укрепления армии разводил войска, урезал расходы на оборонку и запрещал стрелять. В результате по состоянию на вчера https://ibigdan.livejournal.com/26594426.html страна была не готова к вторжению. Это не значит, что Путин непременно бы победил, там те ещё долбо....ы по всей вертикали, но это точно значит, что мы понесли бы потери - бОльшие, чем при Порошенко, который постоянно готовил армию и страну к обороне.

То есть, получается, что Байден и Меркель спасли нас от серьёзных неприятностей сейчас в обмен на неприятности потом. Но кто в этом виноват, они или мы? И было бы нам лучше, если бы Байден вообще за Украину не вписывался?..

Хотел написать, что "нужно сделать выводы, начать готовить армию всерьёз, диверсифицировать экономику" - но кому это говорить, Зеленскому?

Не в клоуна корм.

https://ibigdan.livejournal.com/26606713.html ibigdan
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22.04.2021 19:14 Відповісти
Если, как вы утверждаете, в Украине 73% долб...в, то значит вы - гражданин Страны Долб...в? Или вы из какой-то высшей касты рептилоидов?
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22.04.2021 22:11 Відповісти
конечно же мудрому нариду противно и тяжело жить в стране,
в которой стыдно быть бедным, но почётно быть полдецом и вором,
но еще более противно жить с теми, кто на седьмом году войны верит кацапам ибо кацапы способны на любые мерзости, которые только может выдумать человек в 21 веке,
надо всегда помнить, если московский чекист говорит , что он развязал войну и захватил часть Украины во имя благородных помыслов и мира - то цена этим идеалам - кусок дерьма !
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22.04.2021 19:17 Відповісти
Отреагировал, снижает напряжение. А більше 30 вбитих московитами українських героїв і сотні покаліченихолад - не напрягає бубачку разом з його кодлом ? А він шоколадним глазом куйла переймається і не знає в який кластер себе засунути.
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22.04.2021 19:34 Відповісти
Столько тащили техники из Кемерево и дальнего востока и центра России...что кацапы снова отправят всю эту технику назад?? Сомневаюсь в этом. Оставят на новых своих базах Воронеже и Брянске,+ Ростов, Крым.
А тактические знаки зарисованные на технике российской, которую перебрасывала к границе с Украиной, что просто так зарисовывали??
похоже все это оказалось на Донбассе. в оккупированном Донецке и Луганске.

До Криму додатково перекинуто 10 тисяч російських військ

https://mil.in.ua/uk/news/do-krymu-dodatkovo-perekynuto-10-tysyach-rosijskyh-vijsk/
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22.04.2021 19:51 Відповісти
ЗЕ сказал .Это пропорционально снижает напряжение. На поднятие дальше цен.
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22.04.2021 20:05 Відповісти
"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение."
...и обратно пропорционально повышает кол. обстрелов и смертей...
Хотя, может у Зели что-то и понизило напряжение -- в инстументе для игры на рояле?
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22.04.2021 20:08 Відповісти
дурочка, кацапы типа "отвели" свои войска от общей границы, а ты отводишь украинские войска от линии фронта, где продолжается война (не видная только тебе), ослабляя наше положение.. и это - "две большие разницы"
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22.04.2021 20:12 Відповісти
Армія РФ у Криму починає фінальний етап масштабного навчання: залучено все що є Навчання угрупування російської армії проходять на полігоні "Опук" https://defence-ua.com/news/armija_rf_u_krimu_pochinaje_finalnij_etap_masshtabnogo_navchannja_zalucheno_vse_scho_je-3479.html

Шойгу заявив про відведення угруповань військ від кордонів України, але частину техніки розмістять під Воронежем (оновлено) Армія РФ має з 23 квітня розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації https://defence-ua.com/news/ministr_oboroni_rf_sergij_shojgu_zajaviv_pro_vidvedennja_ugrupovan_vijsk_vid_kordoniv_ukrajini-3483.html
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22.04.2021 20:16 Відповісти
странно, если это правда - может не хватает снабжения и трудно содержать эту ораву, особенно если нет водки, не подвезли...
и почему учения именно у наших границ, в Крыму - Рашка такая большая -неужели нет места, только сюда суются
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22.04.2021 22:38 Відповісти
Похоже,что пора объявлять в розыск Константина Гризодубо
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22.04.2021 20:59 Відповісти
Хотів би запитати у президента: зі слів шойгу відпрацьовувався захист ерефії від зовнішнього нападу. Так от у мене питання від кого вони захищаються? хто на них мав би напасти? Хотів би пояснень від президента.
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22.04.2021 21:06 Відповісти
От бач злякався ******* сцикун. (Л.Подеревянський. Гамлет)
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22.04.2021 21:26 Відповісти
Во-первых неизвестно еще действительно ли отводят кацапы войска, а во-вторых, если отводят, то по каким причинам и не исключено что сумели таки взять на понт обгадившегося клоуна и добиться капитуляции без нового вторжения, так что нужно очень внимательно следить и за кацапами и за "нашей" властью.
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22.04.2021 21:59 Відповісти
Зеленский должен понимать, что обещать ХЛУ он может только свою задницу, а не воду в Крым или украинскую землю.
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22.04.2021 23:05 Відповісти
Отвод войск -это возвращение их в ппд, а этого к сожалению не наблюдается.
Такой отвод мы уже наблюдали в 2014-м году. Это не помешало России пойти в наступление.

Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска»,
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23.04.2021 00:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8EaxDvY79BQ

- кушай вовачка кушай и своих 73% зебилоидов покормить не забудь
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23.04.2021 06:51 Відповісти
Ти ще додумайся пропорційно відвести наші війська до Житомира, як в Золотому......
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23.04.2021 08:23 Відповісти
Чего то слабо верится в отвод кацапсинских войск, мабуть брешуть
https://www.youtube.com/watch?v=cvrjPW6RceE Не для того "велий" х-ло их туда стягивал с такими затратами и в таком объеме.

Думаю таки нападать будут.
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23.04.2021 09:52 Відповісти
 
 