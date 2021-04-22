Перспективи виходу Миколаєва з "червоної зони" поки невтішні. Збільшується смертність, люди пізно потрапляють до лікарень, - мер Сєнкевич

У Миколаєві рівень смертності, викликаної наслідками коронавірусної хвороби, залишається високим. Це один із показників, який не дозволяє місту вийти з "червоної зони".

Про це сьогодні, 22 квітня, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час засідання сесії міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

За минулу добу в Миколаєві від коронавірусу померло 13 осіб.

"На жаль, перспективи (виходу з "червоної зони" - Ред.) сьогодні нерадісні. Рівень тяжкохворих трохи падає. У двох із трьох лікарень виписується більше, ніж потрапляє. З іншого боку, ви бачите, що збільшується смертність. Люди потрапляють до лікарень вже пізно. Дуже велика смертність. Для виходу з "червоної зони" нам необхідно зниження одного показника. Головний показник, за яким ми можемо знизити, це облаштування додаткових кисневих ліжок, для того, щоб їх зайнятість була менше 65%. Коли кількість зайнятих ліжок буде менше 65%, то нам вистачить інших параметрів для виходу з "червоної зони", - розповів Сєнкевич.

Дивіться також: Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Міський голова заявив, що на завтра заплановано засідання обласної комісії ТЕБ та НС, де розглянуть послаблення додаткових карантинних обмежень у межах "червоної зони".

Зокрема, за словами Сєнкевича, кафе можуть дозволити роботу літніх майданчиків.