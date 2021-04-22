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Новини Коронавірус і карантин
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Перспективи виходу Миколаєва з "червоної зони" поки невтішні. Збільшується смертність, люди пізно потрапляють до лікарень, - мер Сєнкевич

Перспективи виходу Миколаєва з

У Миколаєві рівень смертності, викликаної наслідками коронавірусної хвороби, залишається високим. Це один із показників, який не дозволяє місту вийти з "червоної зони".

Про це сьогодні, 22 квітня, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час засідання сесії міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

За минулу добу в Миколаєві від коронавірусу померло 13 осіб.

"На жаль, перспективи (виходу з "червоної зони" - Ред.) сьогодні нерадісні. Рівень тяжкохворих трохи падає. У двох із трьох лікарень виписується більше, ніж потрапляє. З іншого боку, ви бачите, що збільшується смертність. Люди потрапляють до лікарень вже пізно. Дуже велика смертність. Для виходу з "червоної зони" нам необхідно зниження одного показника. Головний показник, за яким ми можемо знизити, це облаштування додаткових кисневих ліжок, для того, щоб їх зайнятість була менше 65%. Коли кількість зайнятих ліжок буде менше 65%, то нам вистачить інших параметрів для виходу з "червоної зони", - розповів Сєнкевич.

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Міський голова заявив, що на завтра заплановано засідання обласної комісії ТЕБ та НС, де розглянуть послаблення додаткових карантинних обмежень у межах "червоної зони".

Зокрема, за словами Сєнкевича, кафе можуть дозволити роботу літніх майданчиків.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1819) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зато недомер Сенька воюет с эпицентром и плитку кладёт где не попадя
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22.04.2021 17:58 Відповісти
А нарид маски разве что не на пупе носит (и то если вообще одевает). Хотя есть и положительный момент: каких-то полтра-два месяца назад шарахались от человека в маске как от прокаженного.
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22.04.2021 18:07 Відповісти
Тут вообще-то про Николаев тема, а так я полностью Вас поддерживаю.
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22.04.2021 18:27 Відповісти
Этот дебилоид наградил главу горздрава за 440 апрельских трупов
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22.04.2021 20:19 Відповісти
 
 