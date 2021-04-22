У другому півріччі 2021 максимальна чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%, - Шмигаль

У другому півріччі 2021 року гранична чисельність державних службовців має скоротитися на 10%.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, впродовж останніх 4-х років держоргани утримують в середньому 39 тис. вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців.

"Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним і неефективним принципом. Уже в другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%", - зазначив прем'єр.

Читайте також: Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков