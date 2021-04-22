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У другому півріччі 2021 максимальна чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%, - Шмигаль

У другому півріччі 2021 максимальна чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%, - Шмигаль

У другому півріччі 2021 року гранична чисельність державних службовців має скоротитися на 10%.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, впродовж останніх 4-х років держоргани утримують в середньому 39 тис. вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців.

"Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним і неефективним принципом. Уже в другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%", - зазначив прем'єр.

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Автор: 

скорочення (219) держслужбовці (339) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+5
Планово від ковіда помруть?
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22.04.2021 17:56 Відповісти
+5
Когда они начинают рассказывать про уменьшение, то в скором времени появляется еще несколько каких нибудь не понятных наблюдательных советов, структур которые возглавляют выходцы с квартала.
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22.04.2021 18:07 Відповісти
+3
Диявол у деталях. Скоротять МАКСИМАЛЬНУ чисельність. Тобто просто приберуть зайві вакансії.
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22.04.2021 17:59 Відповісти
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Планово від ковіда помруть?
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22.04.2021 17:56 Відповісти
уборщиц сократят
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22.04.2021 18:01 Відповісти
Досвід минулих років доводить ,що після чергового скорочення службовців іх чисельність дивним чином збільшується !!!)))
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22.04.2021 18:55 Відповісти
А численность населения на 15%?
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22.04.2021 17:56 Відповісти
Диявол у деталях. Скоротять МАКСИМАЛЬНУ чисельність. Тобто просто приберуть зайві вакансії.
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22.04.2021 17:59 Відповісти
Численность уменьшится на 10%, а зарплаты возрастут в 2 раза. Шмыгаль этим приёмчиком хорошо владеет.
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22.04.2021 18:01 Відповісти
Когда они начинают рассказывать про уменьшение, то в скором времени появляется еще несколько каких нибудь не понятных наблюдательных советов, структур которые возглавляют выходцы с квартала.
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22.04.2021 18:07 Відповісти
Берешь 500 районов и легким движением пера так бздынь и стало 125, а с ними в небытие: менты, больницы и врачи, нотариусы, служащие и т.д. Надо тебе справочку маааленькую и едешь ты за ней с ночи еще, шоб отстоять в километровой очереди за 60 км от дома(ностальгируем по очередям в паспортный). А уж пенсионеры с сокращением почтальенов как возрадуются, ведь всегда же мечтали о терминале в каждом селе. Диджитализация.
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22.04.2021 18:11 Відповісти
що це за ідіотизм ви написали, де це такі громади щоб на конях з ночі їхати....
зараз набагато простіше довідки ваші улюблені отримати.
А те що нотаріусів розігнали, так це плюс будуть часними працювати, якщо не довбойоби.
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22.04.2021 21:14 Відповісти
Каждый чиновник это минус 5 занятых в реальной экономике. Закон Кахи Бендукидзе. Сокращать нужно в 3 раза минимум.
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22.04.2021 18:13 Відповісти
Особенно центральные аппараты министерств, там можно и на все 70%
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22.04.2021 18:17 Відповісти
Каждый чиновник создаст в 3 Заза больше кругов бюрократии и как минимум это на сумму взяткииповлияет, а это часть отката полиции и прочим, что странно но узаконено в стране ща счёт ещё судов, которые за взятку что хочешь нарешают, да и без взятки некоторые особо упоротые
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22.04.2021 18:47 Відповісти
Ці потвори плодяться ,як гельмінти ,за геометричною прогресією !!!)))
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22.04.2021 19:00 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))))
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22.04.2021 18:54 Відповісти
Державники довели країну, тепер скиглять потвори
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22.04.2021 20:45 Відповісти
Коли крадуть - це в Україні престижно? Поліція імпотентні - загальновідомо, суди - ніхто не знає, що це, є рішали
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22.04.2021 20:46 Відповісти
Створят держінспекцію по скороченню штатів держінспекцій !!!)))
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22.04.2021 18:58 Відповісти
Правильно!
Сакратить число в 10 раз, остпавщимся - зарплату в 10, вот тогда и заживём!
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22.04.2021 19:02 Відповісти
Не работает, от трутня толку нет. Проверили на голове сельсовета, сын кстате полицейский - немаловажно, они бы рады все украсть, но не вышло, выродки они не изменяются
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22.04.2021 21:35 Відповісти
Дежурная тема,как страховая медицина,профессиональная армия и накопительная пенсия.
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22.04.2021 19:11 Відповісти
И 500 000-рабочих мест,в мае.
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22.04.2021 19:12 Відповісти
Постеснялся сказать, первых сократят Коболева и Ветренка, не считая наглядови рады.
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22.04.2021 19:15 Відповісти
а почему не на 50 ??? и сраных депутатов надо уменьшить минимум на 50 %
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22.04.2021 19:53 Відповісти
С такими зарплатами передохнут более 10%.
Инфа 100%
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22.04.2021 23:25 Відповісти
 
 