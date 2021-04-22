У другому півріччі 2021 максимальна чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%, - Шмигаль
У другому півріччі 2021 року гранична чисельність державних службовців має скоротитися на 10%.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, впродовж останніх 4-х років держоргани утримують в середньому 39 тис. вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців.
"Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним і неефективним принципом. Уже в другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
+5 саша паламарчук
показати весь коментар22.04.2021 17:56 Відповісти Посилання
+5 Vitaliy Mauler
показати весь коментар22.04.2021 18:07 Відповісти Посилання
+3 Muni
показати весь коментар22.04.2021 17:59 Відповісти Посилання
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А те що нотаріусів розігнали, так це плюс будуть часними працювати, якщо не довбойоби.
Сакратить число в 10 раз, остпавщимся - зарплату в 10, вот тогда и заживём!
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