Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісного продовольства

Міноборони підписало додаткову угоду до договору з постачальником продовольства в армію - ТОВ "Військсервіс-волонтер". Згідно з ним, військових позбавили права відмовитися від продуктів, які постачає компанія в разі, якщо вони неналежної якості.

Про це свідчить текст угоди №4 від 23 лютого 2021, опублікованої на сайті Prozorro, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо раніше, за наявності сумнівів щодо якості поставленої продукції, ЗСУ мали право відмовитися приймати такі продукти харчування, про що складався відповідний акт з переліком порушень (неналежна якість, тара, умови зберігання, відсутність маркування тощо). То тепер все, що поставить на фронт або до військових частин "Військсервіс-волонтер", армійці зобов'язані прийняти.

"Замовник приймає їжу на тимчасове зберігання і залучає до відбору зразків представників Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини та/або представників Установи безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини або уповноваженої лабораторії", - сказано в додаткових умовах роботи між МОУ та компанією-постачальником.

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Норма в договорах МО з постачальниками продовольства в ЗСУ, яка гарантувала право військових відмовитися від прийому гнилої або зіпсованої їжі, діяла в усіх попередніх контрактах Міноборони.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що в інтересах "Військсервіс-волонтера", Міноборони дозволило компанії не оновлювати продукцію тривалого зберігання, навіть якщо там закінчуються терміни придатності.

Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, національної безпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона з займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, внаслідок чого одна компанія "Військсервіс-волонтер" і її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеці та обороноздатності країни. Питання звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ.

У Верховній Раді заявили, що мають у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких військовим погрожують за відмову приймати у "Військсервіс-волонтера" гнилі продукти.

Попри всі скарги на якість продуктів і тендерні скандали за участю вищого керівництва МОУ, ця компанія-монополіст вже у квітні отримала ще один держпідряд - вартістю 640 млн грн.