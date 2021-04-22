УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8421 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 752 41

Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісного продовольства

Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісного продовольства

Міноборони підписало додаткову угоду до договору з постачальником продовольства в армію - ТОВ "Військсервіс-волонтер". Згідно з ним, військових позбавили права відмовитися від продуктів, які постачає компанія в разі, якщо вони неналежної якості.

Про це свідчить текст угоди №4 від 23 лютого 2021, опублікованої на сайті Prozorro, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо раніше, за наявності сумнівів щодо якості поставленої продукції, ЗСУ мали право відмовитися приймати такі продукти харчування, про що складався відповідний акт з переліком порушень (неналежна якість, тара, умови зберігання, відсутність маркування тощо). То тепер все, що поставить на фронт або до військових частин "Військсервіс-волонтер", армійці зобов'язані прийняти.

"Замовник приймає їжу на тимчасове зберігання і залучає до відбору зразків представників Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини та/або представників Установи безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини або уповноваженої лабораторії", - сказано в додаткових умовах роботи між МОУ та компанією-постачальником.

Читайте також: Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон

Норма в договорах МО з постачальниками продовольства в ЗСУ, яка гарантувала право військових відмовитися від прийому гнилої або зіпсованої їжі, діяла в усіх попередніх контрактах Міноборони.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що в інтересах "Військсервіс-волонтера", Міноборони дозволило компанії не оновлювати продукцію тривалого зберігання, навіть якщо там закінчуються терміни придатності.

Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, національної безпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона з займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, внаслідок чого одна компанія "Військсервіс-волонтер" і її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеці та обороноздатності країни. Питання звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ.

У Верховній Раді заявили, що мають у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких військовим погрожують за відмову приймати у "Військсервіс-волонтера" гнилі продукти.

Попри всі скарги на якість продуктів і тендерні скандали за участю вищого керівництва МОУ, ця компанія-монополіст вже у квітні отримала ще один держпідряд - вартістю 640 млн грн.

Автор: 

Міноборони (7514) оборона (4856) продукти (1194) ЗСУ (7717) Халімон Ігор (16)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
Это уже мародерство и бизнес на крови? Или банальная диверсия в пользу страны-помойки?
показати весь коментар
22.04.2021 18:07 Відповісти
+25
А что же молчат невыносимые до тошноты борцуны с торговлей на крови и гнильём для солдата бородатая женщина-альфонс СерЛещь и пламенный пуштун Наем? Куда засунул свой язык некий грузин просравший 20% своей страны парашниками и не отсидев дома срок сидит и жирует тут у нас получая 20 000 долларов в месяц по курсу нацбанка? И другие сволочные подонки подобного же пошиба. Где же все эти обличители? Аууууууууу!!!!
показати весь коментар
22.04.2021 18:20 Відповісти
+18
в следующий раз зеленский привезет с собой модную жратву из "Велюра", а солдатикам гнильё в тарелочки положат..
Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 6106
показати весь коментар
22.04.2021 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 8471
показати весь коментар
22.04.2021 18:07 Відповісти
Это уже мародерство и бизнес на крови? Или банальная диверсия в пользу страны-помойки?
показати весь коментар
22.04.2021 18:07 Відповісти
Это - два в одном
показати весь коментар
22.04.2021 18:11 Відповісти
А на них ,ЩО, на цих упиряк, управи нема? Будуть під час війни труїти солдат , "підвищують" боєздатність , любов до Батьківщини, шани до Верховного головнокомандувача ЗСУ..?! Це ж диверсія, військовий злочин ! ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, ДБР, САП і т.п. -де ви, вас же ж там як ...?
показати весь коментар
23.04.2021 09:01 Відповісти
Вот поймать этого подписанта из Минобороны и кормить некачественными продуктами насильно .
Вообще снабженцы - народ наглючий . Своим семьи икрой кормят , в военных - гнилыми овощами . Человеческий фактор никто не отменял .
показати весь коментар
22.04.2021 18:09 Відповісти
а чего его ловить - он сидит в своем кабинете, куда его назвачил хомчак и вислюк оманський.. Крыша - на самом верху, и откаты идут в ОП(Г) зеленого Зелоха..
Даже ВР не в состоянии его уволить:Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання https://glavred.info/ua/politics/v-kabmini-ne-viklyuchayut-zvilnennya-halimona-vzhe-nayblizhchim-chasom-10265513.html звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ. Раніше https://censor.net/ua писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких https://censor.net/ua/news/3259899/plivky_halimona_v_radi_zayavyly_scho_ye_zapysy_pogroz_viyiskovym_vid_minoborony_za_vidmovu_pryyimaty.Джерело: https://censor.net/ua/n3260884
показати весь коментар
22.04.2021 18:23 Відповісти
Пусть увольняют, бо военные могут и клизму вставить этим проходимцам 😀😀😀
показати весь коментар
22.04.2021 18:38 Відповісти
Ничего эти терпилы не могут.
показати весь коментар
22.04.2021 19:03 Відповісти
Конечно не могут. ЭТО СТАНДАРТ НАТО
показати весь коментар
22.04.2021 23:14 Відповісти
в следующий раз зеленский привезет с собой модную жратву из "Велюра", а солдатикам гнильё в тарелочки положат..
Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 6106
показати весь коментар
22.04.2021 18:15 Відповісти
Бунт на броненосце "Князь Потёмкин" (КОТОРЫЙ ЧУТЬ НЕ ПЕРЕРОС В ВОССТАНИЕ), начался с поставки интендантской службой тухлого мяса для матросов.
Вот чёто вспомнилось...
показати весь коментар
22.04.2021 18:19 Відповісти
це комунятський фейк як і вони самі.
показати весь коментар
22.04.2021 18:34 Відповісти
Комунятский фейк то, что на крейсере изза тухлого мяса свершилось комуняцкое восстание.
А на самом деле был всего лишь бунт матросов, спровоцированный хамским поведением офицерского состава, в ответ на жалобы матросов.
показати весь коментар
22.04.2021 19:01 Відповісти
І почався він з гучного заклику на українській мові - "та доки ми це терпіти будемо..."
показати весь коментар
22.04.2021 19:56 Відповісти
А что же молчат невыносимые до тошноты борцуны с торговлей на крови и гнильём для солдата бородатая женщина-альфонс СерЛещь и пламенный пуштун Наем? Куда засунул свой язык некий грузин просравший 20% своей страны парашниками и не отсидев дома срок сидит и жирует тут у нас получая 20 000 долларов в месяц по курсу нацбанка? И другие сволочные подонки подобного же пошиба. Где же все эти обличители? Аууууууууу!!!!
показати весь коментар
22.04.2021 18:20 Відповісти
им некогда.. они осваивают ежемесячные зарплаты в полмиллиона гривен. Впрочем, это мелочи - основной гешефт им идет от доходов с УЗ (которые государству приходят в виде убытков)
показати весь коментар
22.04.2021 18:24 Відповісти
Стоят в очереди за баблом. Очередь - это то единственное место, где они встречаются в полном составе, а не когда нужно принимать законы в Раде.
показати весь коментар
22.04.2021 19:08 Відповісти
Тепер неякісні продукти треба звозити у столову міністерства оборони і змусити їсти тих хто це підписав.
показати весь коментар
22.04.2021 18:26 Відповісти
як таке можливо? хто ініціатор такої западляни? зясувати хто це і місяць кормити лайном самого і всю його сімю.
показати весь коментар
22.04.2021 18:26 Відповісти
Дай мені шмайсер і індульгенцію на право... і я розповім тобі і хто... і чому... і як... і навіть покажу де їхні могили
показати весь коментар
22.04.2021 20:52 Відповісти
Расстрел всех причастных...
показати весь коментар
22.04.2021 18:29 Відповісти
1. https://censor.net/ru/news/3231981/proizoshla_utechka_ktoto_na_samom_verhu_spas_glavu_slug_chernigovschiny_halimona_ot_pozornogo_aresta
2. https://censor.net/ru/news/3201622/pravitelstvo_naznachilo_zamministra_oborony_igorya_halimona
3. https://censor.net/ru/news/3259899/****************************************************************************************************
Плісняве дніще.
показати весь коментар
22.04.2021 18:45 Відповісти
а хто все таки господар цього сервісу. Знаючи технологію зберігання продуктів, мова йде про поставку товарів строк зберігання яких минув. Перезаморозка мяса, риби - це нереалізована продукція переробника або списана некондиція, Повернулась схема поставок так званого "общепита" 60-70 років. Доповнення до догоаору про встановлення нового порядку приймання продукції по кількості та якості свідчать про відсутність будь якої виробничої бази, весь цей механізм крадіжок працює виключно з коліс, повернення некондиції неможливебудеш їсти чи не будеш а грошики віддай, прийняв - плати.Скоріш за все, судячи з швидкості, там керують "професіонали" вірмени, бо скарг від нацгвардії немає. Ну а міністр таран ясно, що в долі, зам не може без тарана щось таке вирішувати. Але головне -якщо міністру похер харчування його ж солдатів, то клеймо 2015 року зрадника для тарана справедливе.
показати весь коментар
22.04.2021 18:49 Відповісти
ньюЗЕСВИНАРЧУКИ во всей красе!
показати весь коментар
22.04.2021 19:04 Відповісти
дич какая то
показати весь коментар
22.04.2021 19:07 Відповісти
Бляха, при Пороху люди з країни окупанта, по суті ризикуючи безпекою багатьох людей, привозили запчастини щоб заводили могли зремонтувати те, що інакше би не працювало. І з такого зробили зраду-зрадну.
А тут зелені по суті морять армію голодом, ніяк не домовляться про фінансування і хоч би що.
показати весь коментар
22.04.2021 19:35 Відповісти
И маланец бигус воды в рот набрал, а может и не воды
показати весь коментар
22.04.2021 20:07 Відповісти
А шо? Хлопці заробляють!
показати весь коментар
22.04.2021 19:42 Відповісти
Чтобы узаконить этот беспредел, надо Минобороны переименовать в Концлагерь, и все от винта.
показати весь коментар
22.04.2021 19:50 Відповісти
теперь ООО "Вийськсервис-волонтер". будет принимать тухлятину от кого-попало , и впихивать за откат в армию
показати весь коментар
22.04.2021 20:27 Відповісти
А не ну чо, жрите там с червями или с плесенью, вы же толератные, ну а фули с грибковой плесенью это ж почти хамон! Терпилы - ваши семьи обули по коммуналке, и вас дерьмом кормят, и вы свою грудь в защиту торы подставляйте. А жыды будут и дальше свои нежные тельца нежить на мальдивах и лелеять в неге с юными девами.
показати весь коментар
22.04.2021 20:49 Відповісти
а хто хозяін цієї контори?
показати весь коментар
22.04.2021 20:51 Відповісти
Зеленский ******* совсем ***** и ничего не боится?
показати весь коментар
22.04.2021 20:53 Відповісти
Ну теперь-то НАТО точно должно Зеленскому.
показати весь коментар
22.04.2021 20:54 Відповісти
Есть медицинские стандарты и есть законы о здоровье граждан и об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за нанесённый вред здоровью граждан.А военнослужащие-это "государственные люди",за которых ГОСУДАРСТВо несёт ответственность.Не какое-то там ведомство,пусть и слегка оборонное,а ГОСУДАРСТВО...Значит,обязано быть следствие и наказание виновных как непосредственных-поставщиков некачественной,поэтому опасной для здоровья пищи,так и кураторов от Министерства обороны,отвечающих за снабжение питанием.
показати весь коментар
22.04.2021 21:23 Відповісти
хенералов этим гнильем покормить в камере лет 10 минимум. И их сменщики не захотят питаться баландой.
показати весь коментар
22.04.2021 22:59 Відповісти
а может с поваров бульён сварить?
показати весь коментар
22.04.2021 23:00 Відповісти
Апшоры! Зрада на крови! Бариги!
показати весь коментар
22.04.2021 23:23 Відповісти
Мда. Извольте родину любить и говном питаться, и при этом обязательно требуется испытывать чувство глубокого достоинства. Страна же тебя кормит!
показати весь коментар
22.04.2021 23:30 Відповісти
Зенелох
показати весь коментар
23.04.2021 01:05 Відповісти
 
 