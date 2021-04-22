Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прогнозує, що питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу в червні.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це питання (про надання Україні ПДЧ. - Ред.) має абсолютно легітимний характер, і, я думаю, воно розглядатиметься на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і ухвалюватиметьсч саме в такому форматі", - сказав де Понсен.

Водночас, на його думку, питання надання Україні ПДЧ на даний момент "не має невідкладної терміновості".

"Завданням України на сьогодні є виконання програми Партнерства розширених можливостей НАТО, до якої вона приєдналася влітку минулого року", - вважає посол Франції.

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