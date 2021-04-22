Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прогнозує, що питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу в червні.
Про це дипломат сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це питання (про надання Україні ПДЧ. - Ред.) має абсолютно легітимний характер, і, я думаю, воно розглядатиметься на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і ухвалюватиметьсч саме в такому форматі", - сказав де Понсен.
Водночас, на його думку, питання надання Україні ПДЧ на даний момент "не має невідкладної терміновості".
"Завданням України на сьогодні є виконання програми Партнерства розширених можливостей НАТО, до якої вона приєдналася влітку минулого року", - вважає посол Франції.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B9 Разделяй и властвуй : Московия четко следует этому принципу.
КОРИДОР ДЛЯ РУССКИХ ТАНКОВ ДО БЕРЛИНА С ВЫХОДОМ К ПАРИЖУ ?
тогда решение еврорастов было бы другое
Мы им уже только по этой причине не подходим, так как нищие !
НАТО уже давно перестало быть той организацией, которая занимается военной безопасностью своих участников. Эти страны все способами ПОСТОЯННО ищит способы уклонится от любой угрозы ! Даже тогда, когда , казалось бы они должны быть агрессивны и настойчивы с своём желании навалять кому то тумаков...
По этой причине мы ТОЖЕ им не подходим, так как мы в такой ситуации, у которой НАТО обязано будет вставать в активную помощь нам ! А этого они БОЯТСЯ !
И не потому, что у нас СЕЙЧАС война, а потому, что у нас гипотетически войны с Рососиией будут постоянно... А я повторюсь - НАТО уже не та... Это давно уже клуб сцыкунов!