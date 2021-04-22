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Новини Агресія Росії проти України
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Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прогнозує, що питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу в червні.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це питання (про надання Україні ПДЧ. - Ред.) має абсолютно легітимний характер, і, я думаю, воно розглядатиметься на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і ухвалюватиметьсч саме в такому форматі", - сказав де Понсен.

Водночас, на його думку, питання надання Україні ПДЧ на даний момент "не має невідкладної терміновості".

"Завданням України на сьогодні є виконання програми Партнерства розширених можливостей НАТО, до якої вона приєдналася влітку минулого року", - вважає посол Франції.

Читайте також: Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО

Автор: 

НАТО (6636) ПДЧ (102) Франція (3120) членство в НАТО (1757) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+10
Кроме "шлюх ес" в НАТО есть США и Великлбритания
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22.04.2021 18:29 Відповісти
+8
Кацапсина в будку
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22.04.2021 18:20 Відповісти
+6
Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 860
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22.04.2021 18:43 Відповісти
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Кацапсина в будку
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22.04.2021 18:20 Відповісти
Ни Грузия ни Украина не будет в нато, потому что Европа не хочет конфронтации с росией, шлюхам ес надо бабло, и сев поток. Украину они рассматривают как полезные ископаемые, лес, природные ресурсы, землю. Мы там нах никому ненужны. Надо строить свою страну так чтоб европейские щавки тяготели к нам а не наоборот. Связи с США это правильный путь, но Дэбил президент и коррупционеры ОП, могут лишить нас и этих союзников.
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22.04.2021 18:26 Відповісти
Кроме "шлюх ес" в НАТО есть США и Великлбритания
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22.04.2021 18:29 Відповісти
Касабским засланным "казачкам" очень важно распространять мысль, что ЕС Украине - "не нужен. Они в последнее время по всем украинским форумам это пишут. Видать новая пригожинская методичка на Лахту поступила. Но оно и понятно, для Московии важно, чтобы Украина лишилась доверия к ЕС, помощи ЕС, а Московия - "полезных" санкций.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B9 Разделяй и властвуй : Московия четко следует этому принципу.
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22.04.2021 21:41 Відповісти
Не надо тешится илюзиями. Никакие санкции, не остановят армаду бешеных иванов на границе. И Озабоченность и взволнованность еврошлх их не остановят. Только сильная Украина, сильная армия! Но увы, из-за провальной политики Членограя, и коррупционеров ОП, санкции вводят уже на слуг народа, Дубинского и их покровителей ... Великобритания не просто отчалила от еврошлюх, и пошла своей дорожкой.
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22.04.2021 22:09 Відповісти
Не надо вешать тут лапшу на уши, что, мол "никакие санкции не остановят армаду". https://censor.net/ru/n3259935 уже https://censor.net/ru/n3261394 эту "армаду". И еще https://censor.net/ru/n3261528 новые при необходимости. США уже https://censor.net/ru/n3149045 паРашу, что могут разрушить ее, причем без всякой войны.
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23.04.2021 15:06 Відповісти
А также Турция, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Хорватия, Словения и Албания.
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23.04.2021 02:08 Відповісти
И Канада
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23.04.2021 02:09 Відповісти
а параллельно шо,библия не велит?или скрєпа
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22.04.2021 18:30 Відповісти
К чему вот эта совкодрочерская риторика? Концентрация ********** войск на границе безусловно способствует "Надо строить свою страну так чтоб европейские щавки тяготели к нам а не наоборот". Влазить надо всеми правдами и неправдами, лучшим шагом было бы войти с обязательствами. В противном случае некому будет входить.
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22.04.2021 19:07 Відповісти
Куда войти, у нас судебная система не работает, все корумпировано и принадлежит трем лицам коломойскому ахметки фирташу. Коррупционерам из ОП доверия зарубежем нет, оно сидит видосики пилит, им даже МВФ кредит не дает. Куда войти ?
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22.04.2021 22:15 Відповісти
скажите, можно ли каким-то образом организовать

КОРИДОР ДЛЯ РУССКИХ ТАНКОВ ДО БЕРЛИНА С ВЫХОДОМ К ПАРИЖУ ?

тогда решение еврорастов было бы другое
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22.04.2021 21:57 Відповісти
Я думаю, что в НАТО сейчас (последнее десятилетия) принимают лишь для того, что бы расширить список стран оплачивающих взносы - и не более !
Мы им уже только по этой причине не подходим, так как нищие !

НАТО уже давно перестало быть той организацией, которая занимается военной безопасностью своих участников. Эти страны все способами ПОСТОЯННО ищит способы уклонится от любой угрозы ! Даже тогда, когда , казалось бы они должны быть агрессивны и настойчивы с своём желании навалять кому то тумаков...

По этой причине мы ТОЖЕ им не подходим, так как мы в такой ситуации, у которой НАТО обязано будет вставать в активную помощь нам ! А этого они БОЯТСЯ !
И не потому, что у нас СЕЙЧАС война, а потому, что у нас гипотетически войны с Рососиией будут постоянно... А я повторюсь - НАТО уже не та... Это давно уже клуб сцыкунов!
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22.04.2021 18:33 Відповісти
Отдельные её члены : США и Великобритания - что то из себя предстваляют..., но не само НАТО !
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22.04.2021 18:34 Відповісти
Но как ни крути - нам ОЧЕНЬ ВАЖНО вступить в НАТО !
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22.04.2021 18:35 Відповісти
Нам хватит и статуса стратегического партнера США. Но опять же проблема зескот. Будь президентом Порошенко мы бы уже имели этот статус и жили бы в свободной стране.
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22.04.2021 18:36 Відповісти
Не хотели лаптестанцы НАТО в ватастополе - будет НАТО в Харькове и Сумах))
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22.04.2021 18:40 Відповісти
Недавняя война кавказе показала чтьо РАБссия дремучий тупой совок,а Байрактаы Эрдогана сделали РАБссию еще дремучее,живут в прошлом веке,году так в 1945...
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22.04.2021 18:40 Відповісти
Зато в 45 они всех победили!!!11
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22.04.2021 19:36 Відповісти
Ага ,под флагом Власова.
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22.04.2021 22:12 Відповісти
Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 860
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22.04.2021 18:43 Відповісти
Покатались вдоль украинской границы попугали Байдена металлоломом....старина Джо очень испугался.... Сегодня генералиссимус всея РАБссия ШойХу сказал,по домам чуваки...
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22.04.2021 18:44 Відповісти
Сказать не значит сделать .
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22.04.2021 18:50 Відповісти
Путлер и Лукашеску браттаются Мавзолейное быдло в трэнде...
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22.04.2021 19:03 Відповісти
Путлер согласился встретиться с Зеленским на Дамбассе наверное на площади чЛенина в Данетске
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22.04.2021 18:49 Відповісти
Мусьє планує тихо померти у маєтку серед виноградників? А думка, що ординці усе заберуть, певно йому у бабешку і не приходила...
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22.04.2021 18:54 Відповісти
Меркель будет через трубу торговаться?
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22.04.2021 19:05 Відповісти
Дипломат хренов!
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22.04.2021 19:20 Відповісти
французы - центральные европейские ссыкуны-нейтралы, шо двух мамок сосут, уже продемонстрировали эти свои "таланты" во Второй Мировой Войне и до сих пор продолжают вести свой обычный маленький бизнес..
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22.04.2021 20:05 Відповісти
В то же время, по его мнению, вопрос предоставления Украине ПДЧ на данный момент "не имеет неотложной срочности". - при рашистской оккупации части Украины- это есть вопрос неотложной срочности
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22.04.2021 20:23 Відповісти
Буде вам і білочка, буде і свисток. З ким консенсус? З тією ********** Угорщиною, яка в свій час торпедувала Закон про мову і вважає Закарпаття своєю вотчиною, чи з іншою, плазуючою перед РФ державою.
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22.04.2021 21:00 Відповісти
"Также для Североатлантического альянса имеет значение и участие в его операциях. Показательной является миссия "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой задействован 21 украинский военный, тогда как Грузия направила 871 солдата."Партнеры расширенных возможностей не только "потребляют" безопасность, они также являются ее "поставщиками". Потому Украине следует продемонстрировать, что она вносит вклад в систему коллективной безопасности НАТО", - советует Лете и приветствует в этой связи намерение Киева направить 20 своих военных в Ирак в поддержку миссии НАТО, о чем вице-премьер Кулеба объявил в Брюсселе."
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22.04.2021 21:54 Відповісти
 
 